Le Festival MOSAÏQUE célèbrera la diversité à Laval !

C’est du 26 au 29 août que se tiendra la première édition du Festival MOSAÏQUE, un événement résolument unique au Québec qui entend bien redéfinir les conceptions de diversité et d’inclusion dans le milieu du spectacle. On vous promet d’ailleurs un feu d’artifice de chansons, de musique et de danse, pour tous les goûts et toutes les oreilles, avec des artistes dont la diversité transcende les origines ethniques et culturelles.

Car la diversité, ce n’est pas seulement des Cubains qui chantonnent Guantanamera, des Camerounais qui percusionnent du Mangambeu, ou encore des Péruviens qui mélodisent El Condor Pasa à la flûte de pan. Pourquoi ne serait-ce pas un septuor canado-japonais, basé à Montréal, qui mélange rock psychédélique et guitare punk, au rythme de balades nippones? Ça, c’est toute une diversité!

Et c’est en partie ce que vous retrouverez au Festival MOSAÏQUE, avec la prestation du big band TEKE::TEKE, mais aussi de toute une ribambelle d’artistes tels que Sarahmée, Afrikana Soul Sister, Elisapie, Sarahmée, Mateo, Laraw et Fwonte. Des artistes issus de la diversité, oui, mais qui ont des bagages, des inspirations et des aspirations complètement hétéroclites.

Bien que l’on souhaite que l’événement attire un maximum de Lavallois, c’est toute la population du Grand Montréal qui y est conviée. « On espère développer un nouveau pôle culturel à Laval, afin d’inverser un peu les tendances, question que la diversité dans les arts se déploie aussi à l’extérieur de Montréal », révèle Chloé Saintesprit, la présidente d’honneur du Festival.

« L’idée, c’est de fédérer les Lavallois autour d’un événement festif en mettant de l’avant des valeurs d’inclusion, de partage et de vivre ensemble, mieux ancrées dans la réalité de 2021. Nous avons pensé l’événement pour qu’il soit le plus rassembleur possible, pour toutes les tranches d’âge – familles, enfants et ainés – en présentant des artistes qui répondent à toutes ces demandes » Chloé Saintesprit, présidente d’honneur du Festival MOSAÏQUE Laval

Chloé Saintesprit, présidente d’honneur.

Répondre à la demande de la population

L’idéation du Festival MOSAÏQUE est née d’une réflexion, en 2019, de la Centrale des artistes, l’organisme qui a imaginé et créé l’événement : il semblait y avoir une forte sous-représentation des personnes issues des diversités culturelles dans ses activités à Laval, alors qu’il s’agit de l’une des villes les plus multiculturelles du Québec.

Désirant aller au bout de cette réflexion, l’organisme mandate la firme SOM afin de réaliser une étude sur les habitudes et les besoins culturels des citoyens lavallois. On en arrive alors à un constat révélateur : alors que 26 % des Lavallois(e)s sont issus des minorités visibles, environ 93 000 citoyen(ne)s (soit environ le tiers de la population) sont d’avis qu’il n’y a pas suffisamment d’événements interculturels dans leur ville. Un besoin auquel entend répondre le Festival MOSAÏQUE.

Favoriser le vivre ensemble

Le nom du Festival n’est pas étranger à la mission que ses organisateurs se sont donnée, symbolisant la force de la diversité dans toutes ses nuances, afin de créer un événement qui force une prise de conscience collective, comme quoi il y a encore beaucoup de place à l’amélioration dans le milieu du spectacle.

La Centrale des Artistes a d’ailleurs fait un véritable travail de fond, afin de s’assurer que l’on n’allait pas – encore une fois – simplement cocher la proverbiale case de la diversité dans un souci d’équité, mais bien la célébrer pour tout ce qu’elle peut nous apporter. On a donc mis en place un comité de consultation constitué d’experts issus de la diversité, de professionnels de l’immigration, d’autres organismes communautaires et du milieu des affaires, afin d’avoir le pouls de tout le monde et de ne pas glisser dans les stéréotypes.

« Sans complètement rejeter la tradition (l’art traditionnel, NDLR) on voulait vraiment amener l’événement au 21e siècle, quelque chose qui osait être différent. C’est vraiment ça qui a motivé tous nos choix. Pour cette première édition, c’est la musique qui s’est imposée, par la force des choses, car c’est un langage universel, mais aussi parce que la pandémie compliquait un peu la logistique de l’événement. Dans les prochaines années, on aimerait beaucoup intégrer d’autres formes artistiques, comme les arts visuels » Carl-Éric Hudon, programmateur artistique du Festival MOSAÏQUE Laval

Cette première édition promet quand même d’être très relevée, avec sept artistes musicaux, une troupe de dance et quatre D.J., qui se produiront sur quatre soirées. M. Hudon annonce déjà une représentation surprise pour le dimanche soir! Rendez-vous au Métro Montmorency, les 26, 27, 28 et 29 août prochains! Les billets sont gratuits, mais vous devez quand même les réserver!

QUAND : les 26, 27, 28 et 29 août prochains à partir de 20 h

LIEU : À deux pas du métro Montmorency !

Pour plus d’information, rendez-vous au festivalmosaiquelaval.com

