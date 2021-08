Gest sur Gouin : habiter l’unique et vivre simplement

Être propriétaire d’une maison ou d’un condo a définitivement ses bons côtés, mais cela exige souvent beaucoup d’investissement et de planification, en temps, en argent… Et puis, vient un moment dans notre vie où l’on souhaite simplement profiter, et ne pas avoir à s’en faire avec le reste. Gest sur Gouin – littéralement situé sur le boulevard Gouin Est – est un tout nouveau complexe d’appartements locatifs magnifiquement situé sur les berges de la rivière des Prairies. Ses premiers résidents seront accueillis en juillet 2022. Pourquoi ne pas être du lot?

Il s’agit d’une véritable opportunité, car Gest sur Gouin sera assis sur l’un des derniers terrains disponibles aux abords de la rivière, avec les deux pieds dans l’eau et le regard loin sur l’horizon. La vue imprenable sur le cours d’eau, le Stade olympique et le parc du Mont-Royal est sans contredit un incontournable du projet, alors que le développeur promet qu’il n’y aura pas d’angle mort, peu importe la localisation de l’appartement.





À même le complexe, on retrouvera plusieurs services tels qu’une piscine intérieure, un gym, un studio de yoga, une terrasse panoramique, une salle de réception ainsi qu’un lieu d’activités sociales, qui comprendra notamment une table de billard. Idéal pour les personnes qui souhaitent demeurer actives!

Bien situé, bien dessiné, bien construit!

Ainsi localisé, le complexe se retrouve à deux pas du Parc-Nature de l’Île-de-la-Visitation, des pistes cyclables et d’un grand choix de commerces de quartier, le tout bien entendu parfaitement desservi par le transport en commun, mais aussi tout près des voies rapides.











En ce qui concerne l’immeuble et les appartements, ils bénéficieront des toutes dernières techniques de construction : insonorisation supérieure, efficience énergétique, design contemporain, grands espaces de rangement et finis de qualité, tant dans les espaces communs que privés.

« Dans nos dessins, nous nous sommes vraiment attelés à maximiser les pieds carrés, afin de créer des espaces ergonomiques, dans un souci de grande commodité, sans pour autant négliger le style. » Claude paré, directeur du développement

De plus, si vous êtes parmi les premiers à résider dans l’un des appartements locatifs de Gest sur Gouin, vous aurez l’unique opportunité de choisir le type d’aménagement de votre espace privé (couleurs, matériaux, etc.), entre trois trousses de départ. Un avantage que n’auront pas ceux qui suivront.

Une alternative à la propriété, à la copropriété et aux résidences traditionnelles

La beauté, avec le locatif, c’est qu’il est beaucoup plus facile de planifier les coûts de votre habitation sur plusieurs années. C’est une excellente manière de stabiliser ses finances et de prévoir un budget, surtout au moment de la retraite.

C’est sans compter qu’à Gest sur Gouin, on parle d’un service clés en main. À part le stationnement, tous les utilitaires seront inclus (connexion internet, câblodistribution et air climatisé), en plus des électroménagers (de qualité, en acier inoxydable).

Donc, pas de TPS et de TVQ sur les utilitaires, pas de soucis pour l’entretien (immeuble, terrain et logement). Et comme la plupart des services, par exemple ceux liés aux soins de santé, peuvent dorénavant se déplacer à domicile, il s’agit également d’une excellente alternative aux résidences pour personnes âgées.

Comme mentionné précédemment, les premiers résidents emménageront au milieu de l’été 2022. Si vous êtes intéressé(e) et désirez en apprendre davantage, n’hésitez pas à contacter l’équipe de Gest sur Gouin. L’ouverture des bureaux, qui s’est effectuée à la fin août, fut un franc succès!

Pour en savoir plus, visitez le gestsurgouin.com

