Pleins feux sur le Carnaval des Couleurs de Montréal!

Hé oui, la 3e édition du Carnaval des Couleurs de Montréal aura bel et bien lieu cet automne, les 9 et 10 octobre prochains, avec deux rendez-vous principaux qui se tiendront au Complexe Desjardins et au parc Émilie-Gamelin. Des couleurs en veux-tu en voilà, vers de belles soirées fraîches d’automne, avec des prestations de Corneille, du Cirque Kalabanté et de plusieurs autres artistes issus de la grande mosaïque montréalaise… Le tout entièrement gratuitement!

Après avoir été contraint de reporter l’édition 2020 en raison de la pandémie, l’événement automnal, qui se tient en marge du Festival Black & Blue, souhaite renouer avec le grand public cet automne en présentant une programmation extérieure des plus variées.

Du même coup, avec ces festivités, on célèbre le 30e anniversaire de la Fondation BBCM, et si la logistique s’est évidemment montrée plus compliquée cette année, le travail du comité organisateur a fait des pieds et des mains, de concert avec les autorités municipales et celles de la Santé publique, pour offrir un événement grandiose et sécuritaire.

Toute la population est invitée à se rassembler et à intégrer nos diverses communautés culturelles, ethniques et LGBTQ, dans une atmosphère collaborative, inclusive et cosmopolite. Il y en aura pour tous les goûts et de toutes les couleurs, de la danse aux arts du cirque en passant par la chanson. Le Carnaval des Couleurs, c’est une manière pour nous de rendre le Festival Black & Blue plus accessible et d’occuper l’espace public! Robert J. Vézina, président de la Fondation BBCM





Au menu, des activités de jour et de soir qui varieront selon les sites, des présentations non sonorisées dans le Village gai et sur la rue Sainte-Catherine, et des animations dans les petits parcs du secteur durant tout le week-end, avec des artistes de rue, de la danse, des arts du cirque, des marionnettes géantes et plus encore.

Quant aux présentations sonorisées, elles auront lieu simultanément à la place Émilie-Gamelin et au Complexe Desjardins, avec toute une variété d’artistes de la scène, connus du grand public ou émergents.

L’accès à certaines activités extérieures planifiées, comme celles qui auront lieu au parc Émilie-Gamelin et au Complexe Desjardins, malgré qu’il soit gratuit, pourrait tout de même nécessiter une réservation préalable de billets ou de laissez-passer.

Plus de détails sont à venir sur le site www.carnavaldescouleurs.org. N’hésitez pas à vous abonner à la page Facebook de l’événement pour recevoir l’information en temps réel!





