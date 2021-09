Métro x Trente présente Florence-Léa Siry

Dans le cadre de la série Métro x Trente, on vous présente 30 personnalités montréalaises férues de nouvelles locales et du Journal Métro. Aujourd’hui, Florence-Léa Siry, écoentrepreneure aux 1001 projets et experte de la lutte au gaspillage alimentaire.

Mission

Je ne prône pas le zéro déchet, je milite pour le zéro gaspillage. Je ne suis pas dans une optique de privation, mais plutôt de créativité. Mon blogue (Chic Frigo Sans Fric), c’est vraiment une façon pour moi de partager mes bons coups et mes bonnes idées, et d’inciter les gens à cuisiner de façon créative, en apprenant à redéfinir ce que peut être un surplus ou un déchet alimentaire.



Moteur de motivation

Depuis que j’apprends à moins gaspiller, ma créativité n’a jamais été aussi stimulée. Je n’ai pas envie de dire aux gens comment agir; je souhaite les amener à réfléchir autrement. Avec tous les problèmes climatiques actuels et tous les signes que la planète n’est plus capable de supporter le rythme de vie des humains, c’est de notre responsabilité de poser des petits gestes.

Je vais bientôt publier mon 5e livre (le 27 octobre). Ce n’était pas prévu! Je l’ai écrit en réaction au Défi Vide Frigo que j’ai lancé en janvier dernier, qui a remporté un succès phénoménal. Pendant un mois, j’ai partagé des plats cuisinés en minimisant mes sorties à l’épicerie. Et ça a donné des recettes extraordinaires. J’ai fait un live Vide Frigo sur mes réseaux sociaux et j’ai reçu plus de 1200 questions auxquelles je n’ai, bien entendu, pas eu le temps de répondre. J’ai senti un réel intérêt et c’est ainsi qu’est née l’idée d’un livre sur le sujet.



Un projet qui vous tient à cœur

En 2022, il y aura un autre Défi Vide Frigo. On va l’inaugurer avec les 31 idées de recettes du mois de janvier. Par la suite, ceux qui se sont inscrits vont recevoir un défi une fois par mois, qu’ils tenteront de relever. Ils pourront bénéficier d’outils pour y arriver, comme des articles informatifs et des bonnes suggestions d’entreprises qui encouragent la communauté zéro gaspi. Et ça ne se limitera pas seulement à la cuisine! On va aussi lancer des défis en lien avec le textile et les articles de maison, notamment. Toujours dans le but d’améliorer les habitudes de consommation.



Inspiration

Ce qui m’apaise le plus, c’est aller regarder le coucher du soleil au campus MIL. Étant très sensible à la lumière, je suis toujours à la recherche des beaux couchers de soleil. Mon compte Instagram perso en est d’ailleurs rempli. Je trouve ça si inspirant.



Endroit préféré à Montréal

Je n’ai pas d’endroit préféré; j’aime découvrir. Mon travail m’amène un peu partout. Je suis une curieuse et une amoureuse de Montréal. Je me plais à m’imprégner de toutes les cultures et de toutes les influences qu’offre la ville.

Votre quartier

La Petite Italie. C’est un quartier bien situé. J’habite en face du marché Jean-Talon et juste à côté de la rue Saint-Laurent, alors j’ai plein de commerces et restos à proximité. Je suis aussi tout près du Mile End et du Mile-Ex, que j’adore. Je vais m’y promener quand j’ai besoin de décompresser.



Un endroit à découvrir dans la Petite Italie

Les grandes tables de la rue Shamrock pour jaser avec les copains, même très tard le soir. Matin, midi et même la nuit, on peut toujours aller s’y installer.



