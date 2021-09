Vos tout-petits entre bonnes mains

Si une chose est sûre au niveau de la mode vestimentaire, des accessoires et des produits de soins pour tout-petits, c’est que l’industrie québécoise fait des pieds et des mains pour s’assurer du bien être de la marmaille d’ici.

Voici quelques exemples d’entreprises qui contribuent, chacune à leur façon, au bonheur des petits comme de leurs parents!

Souris Verte

Des produits bio pour chouchouter nos petits chéris

Souris Verte offre une gamme de produits de soins et d’hygiène élaborés à partir de plantes biologiques et adaptés aux petits moments de tous les jours pour chouchouter (ou soigner) les bébés et leur famille au naturel. Son équipe croit énormément aux bienfaits que procurent les soins corporels pour ce qui est du bien-être, de la vitalité et de la santé globale des enfants. L’ensemble de leurs produits biologiques sont sans colorant, sans parfum synthétique et sans produits dérivés du pétrole.

Véritable incontournable chez Souris Verte, la Brume à l’eucalyptus aide à traiter les infections des voies respiratoires ainsi que l’inflammation des muqueuses chez les jeunes. En plus de les aider à respirer, son odeur est rassurante. Quelques vaporisations sur l’oreiller, la doudou ou encore dans la pièce suffisent pour vous donner envie de l’intégrer à votre routine du dodo!





Mini Bretzel

Des accessoires simples et personnalisés

Mini Bretzel est une compagnie 100 % québécoise démarrée par Romy, une maman qui était tannée de se faire dire qu’elle avait un beau petit garçon – alors qu’elle avait une fille! Elle a commencé à mettre des boucles à celle-ci, mais elles n’étaient jamais à son goût : toujours trop de motifs, ou bien avec des couleurs qui n’allaient pas avec ses vêtements. Romy a alors décidé de créer sa propre marque, qui offrirait des accessoires créés dans la simplicité et dans le bon goût pouvant s’agencer avec tous les vêtements des tout-petits.

Depuis maintenant trois ans, la marque Mini Bretzel ne fait que grandir et continue de charmer les mamans avec ses nombreux accessoires – bandeaux, turbans, barrettes, tuques, bas, rubans et chapeaux – conçus spécialement pour les petites filles!





Doux Bécot

De la qualité à bon prix

C’est dans le but de développer les plus beaux accessoires pour les bouts de chou que Doux Bécot, une entreprise d’ici qui a à cœur le confort de vos trésors, a vu le jour. Avec son environnement simple et sécuritaire, vos séances de magasinage n’en sont que plus rapides et agréables!

Avec ses produits – housses de coquille, mousselines, couvertures, lits, pyjamas, pantoufles, tuques… – de qualité exceptionnelle des plus accessibles, Doux Bécot se démarque entre autres grâce à ses motifs originaux ainsi que ses tissus, tous choisis avec soin.

Des motifs de camions à ceux de petites fleurs, vous saurez trouver votre coup cœur!





LoLo et Moi, signé La Belle Excuse

Pour une routine sans tracas

Lolo et Moi, c’est l’histoire d’une famille passionnée qui a voulu créer une gamme de produits sans tracas pour accompagner – et ce, dès la naissance – parents et petits dans les rituels de soins au quotidien!

Les produits Lolo sont conçus à base d’huile d’olive La Belle Excuse. Naturels et 100 % biodégradables, ils ne sont pas testés sur les animaux et sont fabriqués ici même, au Québec.

Reconnue pour ses bienfaits sur la santé, l’huile d’olive hydrate et protège la peau tout en douceur. Laissez-vous charmer par la qualité sans compromis et le parfum signature de Lolo, que les parents de la province recommandent depuis maintenant cinq ans.





Les Petits Feuillus

Prendre le temps

Les Petits Feuillus offrent un abonnement de livres captivants et éducatifs destinés aux enfants âgés de 0 à 5 ans. Les avantages? Une économie de temps, des livres de qualité et un envoi automatique, sans tracas!

Leurs livres, toujours non genrés et inclusifs, enseignent aux enfants des valeurs humaines telles que le respect, l’empathie, l’ouverture d’esprit et l’amour. À travers ses boîtes de livres et son contenu éducatif, cette entreprise contribue à faire rêver et à instruire les familles. Quel enfant ne rêve pas de recevoir un colis personnalisé à son nom, rempli de livres, de souvenirs et de moments doux?

La mission des Petits Feuillus est d’encourager le plus grand nombre possible de parents au Québec à prendre le temps de connecter avec leurs enfants en les outillant et en les inspirant.





Douce Mousse

La Coursière organique

La crème de change Douce Mousse a fait ses preuves au cours des dernières années et a été approuvée par une multitude de parents dont le bébé souffre d’érythème fessier. En plus d’être miraculeuse au niveau du fessier, elle est très efficace pour les éruptions cutanées dans la région du cou suite aux régurgitations et aussi pour apaiser les éraflures sur la peau.

Lors de l’apparition de la première dent, l’hygiène buccale devient importante pour notre bébé et c’est dans le souci d’offrir ce qu’il y a de mieux que la marque a développé le dentifrice Douce Mousse. Très apprécié des tout-petits, il contient 27 % de xylitol biologique et est 100 % naturel.

La mission de l’entreprise : offrir des produits de soins corporels d’une qualité exceptionnelle à un prix abordable, juste et équitable, tout en respectant les normes les plus élevées en matière de formulation naturelle et biologique.





Aux petites trouvailles

Une histoire de famille

Fondée en octobre 2015 par une passionnée de friperies, Aux petites trouvailles a eu des débuts modestes, pour finalement devenir la boutique-friperie qu’elle est aujourd’hui. C’est aidée de ses parents que la fondatrice a su développer cette belle entreprise, qui propose maintenant plus de 16 000 vêtements, accessoires et produits destinés aux enfants âgés de 0 à 12 ans!

C’est avec toujours le même objectif en tête, c’est-à-dire de ne vendre que des vêtements déjà portés – rien de neuf! -, que les heureux propriétaires ont su garder au fil des années une belle qualité de vêtements de toutes les marques, car, pour eux, c’est important dans avoir pour tous les budgets.

Aux petites trouvailles, c’est une friperie-boutique toujours en pleine expansion qui a fièrement su garder son approche familiale.





bébé hibou

La référence en soins pour la peau

La compagnie québécoise de référence en matière de soins pour la peau sensible des bébés vient d’ajouter un petit nouveau à sa gamme : le Lait Réparateur Apaisant de bébé hibou!

C’est face au succès du Baume Réparateur, qui est désormais recommandé par de nombreux pédiatres comme une solution miracle pour traiter l’eczéma et tous les petits bobos de peau, que bébé hibou a décidé de développer la version « lait corporel » de celui-ci.

« C’est simplement un mélange d’extraits végétaux sélectionnés pour leurs propriétés hydratantes et réparatrices. Tout y est pour prendre soin de la peau de bébé », décrit Matthieu, le papa microbiologiste de bébé hibou. Marie-Anne, la maman, nous rappelle de son côté que, comme les autres produits de la famille bébé hibou, il est composé d’ingrédients naturels et ne contient que l’essentiel!





Deux par Deux

Style et originalité

Dès sa création en 1986, la griffe québécoise bouscule l’univers de la mode pour enfants au Canada et donne le ton aux designers qui suivront. Des collections stylées, des coupes ultras soignées, des couleurs vibrantes, des motifs originaux… Deux par Deux s’impose aussitôt sur la scène locale et internationale.

Mariage heureux entre un bouillon créatif et un sens aigu des affaires, l’entreprise fabrique et distribue des collections originales pour les tout-petits, de la naissance à vingt-quatre mois, et pour les enfants de deux à douze ans.

Reconnues par l’industrie pour leurs grandes qualités techniques et esthétiques et maintes fois primées, les collections signées Deux par Deux sont surtout appréciées et célébrées par les plus redoutables critiques : les enfants! Qu’ils soient hauts comme trois pommes ou qu’ils aient depuis un moment atteint l’âge de raison, ceux-ci portent fièrement les créations Deux par Deux.





Chimparoo

L’écharpe porte-bonheur

L’écharpe de portage Chimparoo, ce n’est pas qu’une simple pièce de tissu : c’est une expérience qui apporte le bonheur! Référence en portage, elle apporte autant de bienfaits pour l’enfant que pour le parent qui la porte.

Fabriquée au Québec par une équipe passionnée propulsée par la création et l’expertise d’une mère de quatre enfants, ergothérapeute et designer – ainsi que de l’expérience des milliers de parents qui l’utilisent depuis maintenant 15 ans -, elle est offerte en plusieurs styles, couleurs et tissus, des cotons biologiques à des tissus de mailles légères pour garder au frais, afin de répondre aux besoins de chacun.

Les porte-bébés Chimparoo sont polyvalents, confortables et conviennent de la naissance à l’autonomie à la marche, mais aident surtout à se sentir en confiance, à s’épanouir en toute liberté et à être des porteurs de bonheur.





Petit Coulou

Simplifier la vie!

Petit Coulou, c’est une entreprise fièrement québécoise qui offre des housses pour siège d’auto à la conception innovatrice et ingénieuse permettant aux parents actifs d’avoir la certitude que leur bébé est en sécurité et bien confortable, quelle que soit la température!

La structure semi-rigide de la housse procure une liberté de mouvement pour bébé et, grâce à l’effet igloo, la température à l’intérieur est maintenue par la chaleur corporelle dégagée par celui-ci. (Elle est également testée en laboratoire jusqu’à une température de -30 degrés Celsius!)

Leur toute nouvelle Collection Prestige Édition Limitée a été inspirée par le mouvement solaire et lunaire ainsi que le Yin et le Yang. Elle nous transporte dans un univers cosmique et se démarque par ses caractéristiques prestigieuses ainsi que son design unique.





Agatha Boutique

Le souci du détail

Agatha Boutique se spécialise dans l’équipement, le mobilier et les articles pour bébé et enfants. Elle a été créée par des parents – un père et une mère de trois jeunes enfants, mais avant tout par un homme et une femme, deux professionnels, jeunes, dynamiques, informés… et occupés. Deux consommateurs exigeants, soucieux du détail, de la qualité et du service. Deux personnes qui ont à cœur de trouver le bon produit, au bon moment et d’offrir le meilleur à leurs enfants.

Leur boutique a été conçue afin de faire vivre une expérience d’achat hors pair centrée sur le conseil. L’équipe favorise une approche humaine et bienveillante, c’est pourquoi les conseillers sont extrêmement bien formés sur tous les produits offerts.

La mission Agatha : conseiller les couples pour l’arrivée de bébé et accompagner les nouveaux parents dans leur parentalité.







Baby Chou

La qualité à bon prix

L’une des plus grandes merveilles de l’enfance est sans doute celle de pouvoir utiliser son imagination pour transformer les journées grises et maussades en contes remplis d’aventures des plus colorées.

Les bottes Baby Chou sont conçues pour accompagner petit(e)s et grand(e)s dans toutes leurs aventures, et ce, depuis maintenant 40 ans!

En plus d’être conçues par une entreprise adaptée de Saint-Georges de Beauce qui a pour mission de créer et maintenir des emplois de qualité pour des personnes ayant certaines limitations, nos bottes sont les moins chères sur le marché et les plus chaudes. De -10 à -50 degrés Celsius, les pieds des bouts de chou sont bien au chaud grâce aux bottes Baby Chou!







N’ayez crainte : qu’ils soient en quête de réconfort, de douceur ou de tendresse, vos petits chéris trouveront à tout coup chaussure à leur pied grâce aux nombreux acteurs, tous plus attentionnés les uns que les autres, de l’industrie québécoise de la mode et des soins pour tout-petits.

