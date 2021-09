Éditorial: Des retrouvailles culturelles 100% locales

Chaque mois de septembre, les journalistes culturels entrent dans un tourbillon. Le volume de courriels double, voire triple. Les enveloppes renfermant les nouveautés littéraires de la saison s’accumulent sur nos bureaux. Les invitations à des lancements d’albums et à des premières de théâtre pleuvent…

On ne s’y habitue pas: chaque année, on ne sait plus où donner de la tête tant l’offre culturelle de la rentrée est riche et diversifiée.

Cette année ne fait pas exception, bien que la pandémie n’ait pas dit son dernier mot. Avec le passeport sanitaire, les salles de spectacle peuvent enfin accueillir de nouveau les artistes et leur public, pour le plus grand bonheur des uns et des autres.

Car l’art est d’abord et avant tout une rencontre. Et cette rencontre nous a terriblement manqué au cours des 18 derniers mois. La webdiffusion agit comme un pansement, mais jamais elle ne remplacera la chaleur d’un contact humain. C’est comme une date sur Zoom, disons que ça risque moins de cliquer de part et d’autre de l’écran!

L’heure est donc aux grandes retrouvailles avec les arts. C’est pourquoi nous avons consacré une édition complète de Métro à la rentrée culturelle. Voyez-la comme un guide à conserver, auquel vous pourrez vous référer durant tout l’automne.

Qui dit rentrée culturelle 2021, dit Dune! Après maints reports, les cinéphiles pourront enfin voir le film le plus attendu de l’année sur grand écran – et il faut le voir sur grand écran! Le cinéaste Denis Villeneuve nous a généreusement parlé de ce rêve de jeunesse qu’il a réalisé en tournant cette œuvre monumentale et incontournable.

Vous remarquerez en lisant cette édition que toutes nos recommandations culturelles sont les œuvres d’artistes québécois. Cela découle d’un choix éditorial de mettre en valeur les créateurs d’ici, qui ont plus que jamais besoin de lumière après 18 mois passés dans l’ombre.

L’offre culturelle à Montréal est si foisonnante et variée qu’on est déjà assurés de ne jamais être à court de suggestions locales pour vos yeux et vos oreilles. Les pages qui suivent vous donneront ainsi un très bel avant-goût de ce que les artistes de toutes les disciplines vous réservent au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

En vous souhaitant un bon retour à la vie culturelle!