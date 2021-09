Fouilles à nu illégales: un recours collectif s’organise

Petit récapitulatif des éléments essentiels permettant d’être indemnisé



Combien?

1000$ d’indemnités par fouille à nu peuvent être attribués à toute personne démontrant le fait qu’il a subi une fouille à nu alors qu’il avait reçu une ordonnance de libération de la part d’un tribunal. Cela peut aller jusqu’à 10 000$ si plus d’une fouille à nu a été subie.



Où?

Ces fouilles doivent avoir été subies dans la province de Québec dans les prisons suivantes : Bordeaux, Québec (secteur masculin), Rivière-des-Prairies, Saint-Jérôme et de Roberval.



Quand?

Toutes les personnes qui auraient subi des fouilles à nu à la suite d’une ordonnance de libération entre le 13 juillet 2006 et le 1er juillet 2011.



Jusqu’à quand?

Jusqu’au 16 janvier 2022.



À qui s’adresser et comment ?

Regroupant des organismes à but non lucratif qui œuvrent dans les domaines de la réintégration sociale et communautaire des personnes judiciarisées adultes et de la prévention de la criminalité, c’est l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ) qui administre ce recours collectif. L’objectif de l’ASRSQ est de sensibiliser et susciter la participation des citoyens à la prévention de la criminalité et à la réintégration sociale et communautaire.



Pour bénéficier de l’indemnisation, il convient de remplir un formulaire de réclamation sur le site de l’ASRSQ ou d’appeler au 1-888-Fouille. Il faudra donc s’adresser à l’ASRSQ pour pouvoir bénéficier d’une éventuelle indemnisation, et ce avant le 16 janvier 2022. Il va de soi que les démarches doivent être entamées le plus vite possible afin de faciliter la constitution de votre dossier.