Les jus Oasis : parfaits alliés des familles d’ici!

L’automne est à nos portes. Les feuilles commencent à rougir et on sort les manteaux. C’est également le retour des enfants sur les bancs d’école, les parents reprennent la direction du bureau (ou du bureau à la maison!) et nous renouons enfin avec les activités sportives, sociales et culturelles.

Que ce soit lors d’un déjeuner du dimanche en famille, après une activité sportive ou encore à la suite de notre cours de yoga hebdomadaire tant attendu, les jus Oasis nous accompagnent dans tous ces précieux moments de notre vie quotidienne.

Des moments attendus, des moments pour nous.

Oasis : présent pour chaque moment de plaisir

Les jus de la gamme Oasis nous accompagnent dans tous nos moments en famille. Pour un brunch, à l’école, lors d’une activité ou une sortie : ils sont offerts dans tous les formats, pour toutes les occasions! Faits à 100% de jus de fruits et de légumes, ils sont produits ici, pour les familles d’ici. Également sans sucre ajouté, les jus Oasis ne contiennent ni stévia ou édulcorant ajouté; seulement que le sucre provenant des fruits et des légumes. Les jus Oasis, pour une oasis de bonheur en famille!

Oasis Smoothie : un bon choix pour les déjeuners pressés et les collations sur le pouce

La gamme de produits Oasis Smoothie vient à la rescousse des parents pressés qui souhaitent tout de même ne pas lésiner sur la qualité des produits offerts à leurs enfants et leur famille. Conçus à partir d’un délicieux mélange de purées et de jus de fruits, ils sont aussi offerts en formule prête à boire, question de pouvoir bénéficier de quelques précieuses minutes supplémentaires dans notre journée! Le smoothie Oasis est le parfait accompagnateur des familles d’ici.

Oasis Pause Santé : pour celui qui se soucie de sa santé

Calcium, antioxydants, oméga-3, immuniforce, collagène; les bienfaits des jus réfrigérés Oasis Pause Santé sont nombreux. Ces jus contenant des nutriments viennent enrichir notre journée et contribuer à notre bien-être à chaque gorgée! Faites une pause, savourez et profitez de la vie!

Oasis HydraFruits : 60% moins de sucre, 100% savoureux

Besoin d’un rafraîchissement après une partie de soccer? Les jus HydraFruits contiennent 60% moins de sucre, mais sont tout aussi savoureux! Désaltérants, ils sont complices de toutes nos activités sportives, et même, pour les fameuses boîtes à lunch de nos tout-petits!

Oasis Infusion : une infusion de bienfaits

Plongez dans une oasis de bonheur avec ce mariage parfait d’eau infusée d’herbes, de fleurs et d’épices. Oasis Infusion contient seulement 35 calories et est concocté à partir d’ingrédients simples et naturels. Il permet une hydratation optimale pour que nous puissions nous concentrer sur ce qui compte vraiment.

Les petits moments de bonheur en famille méritent d’être bien accompagnés et Oasis met tout en œuvre afin de simplifier la vie des familles d’ici.







