Vins et plaisir : quatre bouteilles pour vos derniers soupers extérieurs

Rigal Original 2020

Connaissez-vous les vins orange ? Ce sont des vins faits de raisins blancs pour lesquels on a pris soin de laisser les peaux entrées en contact plus ou moins longtemps avec le vin. Cette technique s’appelle macération pelliculaire et elle est plus souvent employée pour la vinification de vins rouges. Lorsqu’on use de ce procédé sur un vin blanc, on obtient un vin de couleur orangée aux saveurs et parfums légèrement oxydés. Le vin gagne aussi en texture et développe des notes tertiaires plus affirmées. Le vin que je vous propose a ceci de particulier : il a été vinifié en jarres, comme le voulaient les premières méthodes ancestrales connues, en Géorgie. Ajouter à cela, le choix d’un vin fait du cépage emblématique du Sud-Ouest, le gros manseng, et on obtient un vin qui ne manque pas d’originalité! Au niveau du goût, on appréciera ses notes de pêche blanche et d’agrumes, et sa finale persistante. Quel beau vin savoureux qui s’harmonisera de beaux fromages locaux frais (préférablement de pâtes molles ou semi-fermes).

Vin rouge, 750 ml

France

Code SAQ : 14339110

Prix : 18,10 $