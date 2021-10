Quatre destinations pour contrer les blues d’automne

Avec le temps froid qui s’installe tranquillement et les rayons du soleil qui, doucement, se font de plus en plus rares, ne vous surprenez pas si vous constatez que vos taux d’énergie et de motivation descendent en flèche. Mais comment retrouver un semblant de volonté pour réussir à passer au travers, et survivre jusqu’au retour des beaux jours?

En visitant l’une de quatre destinations toutes québécoises et non loin de Montréal que nous vous présentons ici! Celles-ci sauront à tout coup faire grimper votre niveau de bien-être et de sérénité, vous libérant ainsi des inévitables blues d’automne.

Le Vertendre

Pour un séjour écolo-ludique

Adossés au Mont-Orford, les lofts-refuges Zoobox du Vertendre sont reconnus pour leurs caractéristiques écologiques et ludiques. Ces habitations autonomes énergétiquement – qui sont entre autres dotées d’un mur d’escalade, d’un lit très grand format avec système de contrepoids, d’un bain à roulettes et d’un vélo ou d’une roue de hamster à échelle humaine pour produire de l’énergie – donnent accès à une panoplie d’activités intérieures et extérieures, et ce, peu importe la saison.

Avec vos bagages pris en charge, vous n’aurez qu’à sauter à pieds joints dans cette aventure qui vous ramène instantanément aux plaisirs simples de la vie!

L’équipe travaille présentement sur la conception d’une toute nouvelle génération de Zoobox et ouvrira les portes de son site à Port-au-Persil à l’hiver 2022.









Bel Air Tremblant Resort & Residences

Où nature et luxe se rencontrent

Situé sur un site montagneux enchanteur d’une superficie de 543 hectares, le Bel Air Resort & Residences est un hôtel atypique et novateur qui a su développer plusieurs styles d’hébergements de vacances, passant des dômes de luxe aux pods, sans oublier les chalets.

En quête de sérénité et de sensualité en compagnie de votre tendre moitié, ou encore de temps de qualité passé en famille? Que diriez-vous d’une balade sur ses sentiers en pleine nature, ou encore d’un pique-nique aux abords de son majestueux lac?

À elle seule, cette destination propose des installations propices aux rencontres et à la détente ainsi que des activités haut de gamme à ses visiteurs, notamment : un spa avec salon de massage, un centre de fitness et même une mini-ferme! Laissez-vous tenter par la tyrolienne, le buggy 4×4, le onewheel et bien plus encore.









Auberge et Spa Nordique Beaux Rêves

Détente et chaleur

Beaux Rêves, c’est un endroit chaleureux et accueillant qui existe depuis 1995. Situé à Sainte-Adèle, au cœur des Laurentides, il s’agit de la destination parfaite pour vous évader en couple ou entre amis.

Considéré par leurs fidèles invités comme un petit coin de paradis où l’on peut se détendre en toute tranquillité, intimité et sécurité, l’établissement est le premier du genre au Québec à proposer une formule de type « tout inclus ».

Que vous vous laissiez bercer au son de sa rivière enchantée et de ses cascades naturelles; profitiez de la vue imprenable; vous faisiez dorloter avec le service de massothérapie; vous adonniez à des séances de yoga et/ou de méditation; ou vous détendiez grâce aux suites avec foyer, jacuzzi et balcon, vous en ressortirez reposé et serein, c’est garanti!









Le Shed Studio

Vivez une expérience unique et extraordinaire

Le Shed Studio est situé sur le bord de la Rivière à Simon, au cœur des Laurentides, à Morin-Heights. À côté du kilomètre zéro du Corridor aérobique et du parc Basler, c’est un lieu idéal pour profiter d’un combo plein air et yoga.

L’hiver, raquette, ski de fond et fat bike vous font vibrer; tandis que l’été, vélo de promenade, vélo de montagne, randonnée, course en sentier et SUP fitness vous attendent.

Le Shed n’est pas seulement en bordure de rivière, mais bel et bien assis sur la rivière, le bâtiment historique étant jadis un moulin à scie! Les propriétaires ont voulu respecter l’essence du temps – tout en y ajoutant un peu de modernité – avec les trois grandes fenêtres avec vue sur la rivière, qui donnent l’impression de vous trouver à l’extérieur, en pleine nature.











Que vous rêviez de passer du temps seul avec vous-même, en amoureux, avec votre petite famille ou entre amis, le Québec regorge de destinations toutes plus uniques les unes que les autres qui sauront sans contredit, le temps d’un séjour, chasser la grisaille de l’automne.

