Neuf bières d’ici à découvrir avec le froid qui s’installe

Les journées d’automne sont définitivement arrivées et les températures plus fraîches sont une bonne raison de bien s’emmitoufler et de passer du temps entre amis, ou de se coller auprès du feu… avec une bonne bière pour se réchauffer l’intérieur et le moral! Afin de vous égayer la saison automnale, nous vous proposons neuf bières d’ici, à déguster sans culpabilité, les fruits de la Brasserie et distillerie Oshlag et de la Microbrasserie Vagabond. Bonne dégustation!

Oshlag Rousse 5% Cette ale ambrée n’est pas comme les rousses que vous connaissez habituellement. Lors de sa conception, la Rousse est infusée aux copeaux de chêne, ce qui lui donne des arômes boisés, idéals lorsque vient le temps de cuisiner avec des viandes rouges ou même des fromages goûteux. On y retrouve également les notes appréciées des amateurs de ce type de bière, avec des pointes de caramel et de fruits rouges, ainsi que de pain grillé qui vient attacher le tout ensemble. La Rousse est faite à partir d’ingrédients uniquement québécois, ce qui lui permet de faire partie de la gamme des Aliments du Québec.

Oshlag Stout blanc 5,6% Avec une robe dorée et voilée, cette blonde aux effluves de café est une bière unique, qui reprend les qualités d’une ale traditionnelle et les combine avec des arômes que tous les amateurs de stout connaissent bien. On revient donc à la base du terme stout, qui désigne une bière forte et robuste plutôt qu’une bière nécessairement foncée. Les notes de vanille et de moka qui rappellent un café latté se marient bien avec toutes les occasions, que ce soit pour accompagner un dessert comme une tarte aux framboises ou même pour partager lors de l’apéro!

Oshlag Double NEIPA 6% La toute nouvelle création d’Oshlag n’est vieille que de quelques semaines à peine, mais elle arrive à point pour les journées d’automne. L’équilibre entre les nombreux houblons aromatiques permet de créer une bière qui balance une docile amertume avec le côté plus juteux des fruits tropicaux et des agrumes. Quand vient le temps de se réchauffer, la Double NEIPA est donc un choix tout indiqué pour partager avec des repas souvent plus épicés, un curry par exemple.

Oshlag caramel salé 6,5% Faites vite afin de trouver cette bière, qui n’est disponible que pour un temps limité! En effet, la Caramel Salé d’Oshlag fait son apparition quelques fois à travers l’année, si bien qu’elle est une des préférées des amateurs de bières fortes d’ici. Cette milk stout reprend toutes les caractéristiques des stouts classiques, avec ses notes torréfiées et des arômes de crème brûlée. La touche finale et unique est rendue possible grâce au caramel et au sel de mer ajoutés pendant le processus de brassage, qui donne à cette bière un côté riche et sucré qui accompagnera sûrement vos desserts lors des soirées plus fraîches d’automne.

Instant de bonheur 5,8% À tous les passionnés du houblon frais et de la béatitude, cette IPA américaine au nez tropical plus qu’envoûtant vous procurera un effet de bien-être… et ce, jusqu’à votre prochain Instant de Bonheur ! Houblonnée au Citra, Mosaic et Simcoe, la bière Instant de bonheur est également fièrement biologique.

Bon baiser de Prague 4,9% À la fois généreuse et subtilement herbacée en bouche, Bon baiser de Prague propose une aventure romantique et typique des pilsners tchèques. Également biologique, cette bière est considérée comme authentique et simple et saura bien vous accompagner lors de toutes les occasions.

Hop! 2,5% Voici Hop! notre nouvelle nano IPA proposant une envolée de saveurs dans un ciel houblonné. Cette bière blonde légèrement voilée titre seulement 2,5% alc./vol, tout en offrant un goût pleinement fruité. Suivez ce vent de légèreté et laissez-vous émerveiller par les magnifiques couleurs de la vie. La Hop! est la partenaire parfaite pour mettre de la couleur dans ces journées plutôt grises!

Séquoia 6,2% De nature terreuse avec un bon museau d’agrumes, Séquoia rend hommage aux grands espaces qui l’ont vu naître. Tous à l’ouest pour découvrir un style à l’état sauvage… et, disons-le, pas mal attachant. Inspirée par les grands espaces et la nature, elle cadre parfaitement avec les randonnées automnales qui nous permettent de profiter des magnifiques couleurs que cette saison confère à la nature!

Darling 5% La passion est une aventure parfois épineuse, mais tantôt harmonieuse, que la rose incarne si bien. Inspirée des racines du nord de l’Angleterre, Darling se veut généreuse et ô combien équilibrée. Cette ale foncée confère en bouche un bouquet délicat de pain grillé, de biscuit, de caramel et une pointe de chocolat noir.

Pour trinquer l’une ou l’autre de ces bières, rendez-vous au https://bierevagabond.com/ et au https://oshlag.com/fr/brasserie pour connaître les différents points de vente. Maintenant, à vos verres. Vous avez tout en main pour agrémenter votre automne!

