Gagnants Gala Alpha 2021 Winners

SERVICES

Services aux entreprises et particuliers

BNI CANADA

EURO L.S. INC.

LE GROUPE KLODA INC.

MANOIR DE CASSON

Entreprise gagnante: À VENIR

Services aux entreprises et particuliers moins de 10 employés

INNER CIRCLE LOGISTICS

O2COACHING INC.

PRESTIGE RH INC

Entreprise gagnante: À VENIR

Professionnels (Professions libérales et finances)

ACTION SPORT PHYSIO – SAINT-LAURENT

POSTUROPLUS INC.

SPEC PHARMA

Entreprise gagnante: À VENIR

MANUFACTURIER

Produits de consommation courante

HART PRINT INC.

IDENTIFICATION MULTI SOLUTIONS INC.

LES FERMES AQUAVERTI INC

LE GANT PARIS CANADA

Entreprise gagnante: À VENIR

Produits et équipements électroniques, technologies de l’information

COLORBEAM NORTHAMERICA INC.

EXA SYSTÈMES INC.

HOMESYNC – HEROPIN

Entreprise gagnante: À VENIR

Produits industriels

DEVILLE TECHNOLOGIES

SANUVOX TECHNOLOGIES INC.

VARICON INC.

Entreprise gagnante: À VENIR

DISTRIBUTION

Toutes catégories confondues

AERIS PROTECTIVE PACKAGING INC.

KLF GROUP / GROUPE KLF

SKETCH NANOTECHNOLOGIES INC.

Entreprise gagnante: À VENIR

R&D ET TECHNOLOGIES DIVERSES

Toutes catégories confondues

E-SMART CONTROL INC.

MUCLITECH

YULCOM TECHNOLOGIES INC

Entreprise gagnante: À VENIR

JEUNES ENTREPRISES

Toutes catégories confondues

ANDROBAR

ATELIER 1200

FS-WEB INC.

MIKADO GO

Entreprise gagnante: À VENIR

JEUNES ENTREPRENEURS

Toutes catégories confondues

CLINIQUE PODIATRIX

COOLDEL

EXPANDIFY

LES LIBRAIRIES O-TAKU INC

Entreprise gagnante: À VENIR

PRIX SPÉCIAUX

* MercadOr-ExMO

Entreprise gagnante: À VENIR

* Hommage à la grande entreprise

Entreprise gagnante: À VENIR

* Entreprise de l’année

Entreprise gagnante: À VENIR

