Vins et plaisirs: spécial Grande Dégustation!

Kendall-Jackson Chardonnay Vintners Reserve

Un classique de Californie qui présente les caractéristiques typiques d’un bon vin provenant de ce terroir. Un chardonnay rond et beurré aux notes de caramel, de vanille, de mangue, de poire et de citron confit. Élaboré à partir de raisins provenant de différents endroits en Californie, qu’on a ensuite laissé vieillir en barriques de fûts de chêne, on obtient le goût et les parfums distinctifs que les amateurs de chardonnay américain recherchent. Boisé et onctueux, il sera le compagnon idéal de vos volailles grillées et poissons en sauce.

Vin blanc, 750 ml

États-Unis, Californie

Code SAQ : 13298379

Prix : 19,05 $