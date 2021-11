Pourvoiries: trois destinations pour renouer avec l’hiver!

Qu’on aime particulièrement la saison froide ou qu’elle nous laisse plutôt indifférents, l’hiver québécois nous offre de nombreux plaisirs dont on serait fous de se priver! Cette année, plutôt que de s’évader de par le monde, pourquoi ne pas en profiter pour explorer certains petits coins de paradis hivernaux bien de chez nous? Nous vous présentons trois destinations en pourvoirie pour renouer de plus belle avec l’hiver!

La Pourvoirie Mekoos

La nature, un immense territoire de possibilités

Vous travaillez assez fort toute l’année durant pour vous accorder une pause bien méritée. Pourquoi ne pas en profiter pour faire le plein d’énergie en nature?

À à peine une heure de Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides, se trouve un véritable paradis terrestre de 346 km carrés où il est possible de taquiner le poisson, ou encore de vous évader en motoneige, quad, VTT, à pied ou en raquette! Inspirez un grand coup… Le sentez-vous, cet air frais qui parcourt vos poumons?

Après une belle journée en plein air, laissez-vous tenter par le sauna, le bain nordique – ou les deux, pourquoi pas! Pensez à quel point vous allez dormir comme un bébé après une journée pareille… et s’il vous reste encore de l’énergie, rendez-vous au bar pour siroter un bon digestif.







Pour en savoir plus ou pour réserver, rendez-vous au mekoos.com

Rejoignez-les sur les médias sociaux!

La Pourvoirie Auberge la Barrière

La pêche dans toutes ses couleurs!

Bienvenue à la Pourvoirie Auberge la Barrière, idéale pour un séjour au grand air, en pleine nature! La pêche blanche entre amis ou en famille y est tout à fait extraordinaire : enfilez votre tuque et vos mitaines et prenez d’assaut le lac Saint-Charles, avec ses cabanes chauffées, pour y taquiner la truite l’instant d’une journée. Plaisir assuré!

Plusieurs chalets pouvant accueillir de deux à 22 personnes sont offerts en location; car il est bien connu qu’une journée n’est pas suffisante! Imaginez-vous les pieds tendus devant un beau feu de foyer à apprécier la quiétude et à admirer les montagnes enneigées…

Vous avez envie d’un peu plus d’action? Offrez-vous la location d’une motoneige! À la Pourvoirie, c’est le paradis pour les motoneigistes, avec des kilomètres de sentiers submergeant la forêt et les montagnes avoisinantes. Vous serez convaincus après une seule visite.









Pour en savoir plus ou pour réserver, rendez-vous au aubergelabarriere.com

Rejoignez-les sur les médias sociaux!

La Pourvoirie des 100 lacs

Le luxe à l’état pure

Dans les Hautes-Laurentides, au nord-est de Mont-Laurier, se trouve la Pourvoirie des 100 lacs, située directement sur le sentier Trans-Québec 33.

Auberge des plus luxueuses, elle propose 14 chambres équipées d’une salle de bain privée ainsi que d’une grande salle à manger qui fait face au lac, vous permettant de déguster les copieux repas concoctés par la chef cuisinière de l’établissement, dont la renommée n’est plus à faire. Il est aussi possible de louer un des huit chalets disponibles, qui peuvent contenir de 4 à 10 personnes et dont chacune des chambres est pourvue de sa propre salle de bain.

Il est possible de profiter de forfaits variés, du plan américain clés en main aux forfaits sur mesure. Avis aux amateurs de motoneige : une visite s’impose! Bonne randonnée!







Pour en savoir plus ou pour réserver, rendez-vous au pourvoirie100lacs.com

Rejoignez-les sur les médias sociaux!

Cet hiver, c’est au Québec que ça se passe! Réservez vite votre séjour, question de ne pas passer à côté des meilleures offres et de vous assurer une évasion à la hauteur de vos attentes… Serait-ce un flocon qui pointe à l’horizon?

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.