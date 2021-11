Pour les fêtes, offrez la culture en cadeau!

Pour plusieurs, la pause sociale et culturelle qui nous a été imposée au cours des derniers mois a été des plus éprouvantes, et ce, à bien des niveaux. Cette année, pourquoi ne pas permettre à vos proches – ou à vous-même! – de s’évader et de se changer les idées en leur offrant, à l’occasion de la période des fêtes, d’assister à un spectacle ou une pièce de théâtre? Nos artistes et nos salles de spectacles n’attendent que vous!

Voici quelques idées et suggestions d’établissements ainsi qu’un aperçu de leur programmation à venir.

La TOHU

Lieu de création, de diffusion et d’expérimentation

Située au cœur de la Cité des arts du cirque, la TOHU – lieu par excellence de diffusion, de création, d’expérimentation et de convergence entre culture, environnement et engagement communautaire en Amérique du Nord – offre une programmation variée.

Avec sa salle circulaire unique conçue spécialement pour la présentation d’œuvres circassiennes, la TOHU accueille également des expositions sur l’histoire du cirque, des événements à thématique environnementale, des activités et des rassemblements festifs destinés à la communauté, en plus de proposer des visites guidées. Grâce à son dynamisme et la portée de ses actions, l’établissement hors du commun contribue à l’accession de Montréal au titre de capitale internationale des arts du cirque.

Chef de file en matière de développement durable par la culture, elle contribue non seulement au rayonnement du cirque québécois à travers le monde, mais également à celui des compagnies d’ailleurs à Montréal. La TOHU fait de l’exception sa norme autour d’une constante : faire de chaque événement, spectacle ou exposition une invitation à côtoyer l’extraordinaire!









Pointe-à-Callière

Le cirque sous tous ses angles

Jusqu’au 6 mars prochain, les arts du cirque sont à l’honneur au site archéologique et historique national Pointe-à-Callière avec l’exposition Place au cirque!, qui propose une immersion dans l’univers fascinant du cirque, des premières troupes européennes et américaines aux flamboyants spectacles contemporains.

Dans une ambiance colorée et ludique, l’exposition Place au cirque! invite à l’émerveillement au contact d’un patrimoine extraordinaire via un merveilleux voyage dans le temps, à l’époque des premiers circus du 18e siècle aux gigantesques shows à l’américaine : costumes, décors, œuvres d’art, objets cultes, équipement d’entrainement ou d’arrière-scène… découvrez plus de 350 objets témoignant de l’évolution de cet art vivant qui fait vibrer le Québec depuis plus de 200 ans!

Entrez également dans les coulisses de la création circassienne pour en apprendre plus sur les diverses disciplines des arts du cirque, la vie en tournée, la préparation nécessaire à un spectacle ainsi que la vie après le cirque. C’est l’occasion rêvée de rendre hommage aux artisans et autres créateurs d’ici, qui s’illustrent par leur savoir-faire et leur inventivité. Prêtez-vous au jeu!











Théâtre Outremont

Mythe et multidisciplinarité

Véritable pan de l’histoire de l’arrondissement où il a pignon sur rue depuis 1929, le magnifique établissement propose une programmation des plus variées pour 2022, avec des productions issues du monde du cinéma, de la danse, de la musique et du théâtre.

D’abord consacrée au cinéma, la salle de répertoire mythique a graduellement élargi sa vocation, désormais multidisciplinaire. De Pauline Julien à Félix Leclerc, en passant par Diane Dufresne et Clémence Desrochers – sans oublier l’incontournable L’Heptade d’Harmonium! -, le Théâtre Outremont a mis sur la mappe certains des plus grands de l’industrie culturelle d’ici. Sa mission : développer la sensibilité artistique du grand public et favoriser la participation des Montréalais à la vie culturelle ainsi que la compréhension et l’appréciation des arts et de la culture.

















Le Club Square Dix30

Rencontre entre chaleur et diversité

Salle exceptionnellement chaleureuse de la Rive-Sud s’il en est une, celle du Club offre une programmation 2022 éclatée – et éclatante : musique, humour, variétés… bref, des spectacles de grande qualité pour tous les goûts destinés à toute une gamme de clientèle!

Pouvant normalement accueillir jusqu’à 368 personnes, Le Club – qui est situé dans le splendide Square du Quartier Dix30 – vous reçoit dans des conditions optimales : service de billetterie personnalisé, accès rapide, stationnements intérieurs et extérieurs gratuits (on aime!), service de bar, espace VIP… bref, tous les éléments sont rassemblés pour vous garantir de passer un agréable moment!

Au cours du mois de janvier, il sera par exemple possible d’assister à l’enregistrement du podcast Couple Ouvert, animé par Thomas Levac et Stéphanie Vandelac, en plus de voir sur scène de gros noms du milieu de l’humour et de la chanson tels que Maude Landry, Louis-Jean Cormier, Maxim Martin, Alexandre Poulin et Emmanuel Bilodeau.















L’Étoile Banque Nationale

Espace de polyvalence et de divertissement

Située au cœur du Quartier DIX30, L’Étoile Banque Nationale offre de son côté une programmation divertissante, dynamique et variée composée d’œuvres issues des domaines de la chanson, de l’humour, du théâtre et de la musique, ainsi que de spectacles jeunesse.

Espace polyvalent et chaleureux, cette salle vous propose glamour et confort dans des conditions optimales : service de billetterie personnalisé, sièges réservés, accès rapide, stationnements intérieurs et extérieurs gratuits avec ascenseur intérieur, service de bar, et cetera. Ce n’est pas pour rien qu’elle fait partie des lieux de prédilection pour voir vos stars préférées!

À venir en janvier à L’Étoile Banque Nationale : François Bellefeuille, Mike Ward, Rita Baga, Rachid Badouri et la mythique pièce Broue. Ne manquez pas en février l’acclamé théâtre documentaire J’aime Hydro!















Le Musée McCord

100 jours gratuits

Pour souligner son 100e anniversaire, le Musée McCord vous offre en cadeau – grâce au soutien de BMO Groupe financier et en partenariat avec la SAQ – 100 jours d’accès gratuit et propose pour l’occasion une programmation exceptionnelle!

Occasion unique de (re)découvrir ce musée d’histoire sociale de Montréal, la période des Fêtes sera marquée par la présentation de plusieurs expositions, dont : Le village enchanté, présentée en extérieur à l’angle des rues Sherbrooke et Victoria, ainsi que Le moulin dans la forêt; Voix autochtones d’aujourd’hui : savoir, trauma, résilience; Parachute : Mode subversive des années 80; Chapleau – Profession : caricaturiste et Partition exquise, présentées directement au Musée.

Prenez le temps de venir admirer les populaires vitrines mécaniques de Noël en devanture du magasin Ogilvy : conçues sur mesure par le fabricant de jouets allemand Steiff, elles font rêver les Montréalais chaque saison des Fêtes depuis 1947! Semblables à celles d’autres grands magasins du monde – comme Macy’s à New York ou les Galeries Lafayette à Paris -, ces vitrines léguées au Musée McCord en 2018 par Holt Renfrew figurent parmi les dernières de ce genre en Amérique du Nord.







Pour les amateurs de musique, d’exposition, de théâtre ou d’humour, vous trouverez assurément chaussure à votre pied parmi la généreuse offre que proposent les nombreux établissements culturels du Québec, qui trépignent d’impatience de vous recevoir.

Cette année, pour les fêtes, pensez à offrir la culture en cadeau!

