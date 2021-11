Sorties spa: offrez la détente en cadeau!

Peu importe la forme qu’elle prend, la détente est nécessaire au bien-être de chacun. Pourquoi ne pas profiter de la période des fêtes – qui, nous vous le rappelons, approche à grands pas – pour offrir en cadeau un moment de ressourcement? Le plus beau là-dedans, c’est qu’on peut accompagner la personne que l’on veut gâter, et du même coup, s’offrir un cadeau à soi-même!

Voici quelques-uns des magnifiques spas dont regorge notre belle province, des endroits où il est possible de s’accorder un moment de quiétude, et ce, tout au long de l’année.

Bota Bota spa-sur-l’eau

Apaisant emblème d’un passé nautique

Ancien traversier transformé en spa flottant amarré au Vieux-Port de Montréal depuis 2010, le bateau dans lequel le Bota Bota spa-sur-l’eau prend place met ses cabines ornées de hublots au service de votre bien-être.

L’activité principale au Bota Bota demeure le circuit d’eaux, qui compte trois étapes cruciales : le chaud, le froid et la détente. Les passagers peuvent bénéficier des nombreuses installations à bord du bateau et dans les jardins : avec trois bains à remous, quatre saunas secs, deux bains vapeur, trois bains froids, une piscine et de multiples terrasses et salles de relaxation, tout est présent pour profiter d’un moment d’arrêt parfait.

Profitez de votre visite pour vous offrir soins du corps et du visage, en plus de visiter l’espace Bota Chic, qui accueille les amateurs de manucures et pédicures!

Pour en savoir, rendez-vous botabota.ca

Spa Nordic Station

Rituel naturel, art ancestral

Niché au cœur de la nature à seulement cinq minutes du centre-ville de Magog, Spa Nordic Station est situé directement aux abords de la rivière Castle. Son architecture rustique, qui lui donne un cachet des plus chaleureux, en fait un établissement unique en son genre.

En plus de ses services de massothérapie et de soins corporels, Spa Nordic Station vous offre une grande variété d’installations réparties sur les différentes terrasses présentes sur son site en nature.

Évadez-vous à l’intérieur de sa crypte vapeur, construite sous forme de grotte en pierre, ou encore de sa banya russe, une exclusivité dans le domaine des spas des Cantons-de-l’Est! Profitez aussi de ses bains californiens, saunas finlandais et cascades nordiques, ainsi que de son accès sécurisé à la rivière et ses multiples aires de détente avec foyer.

Un, deux, trois, relaxez!

Pour en savoir, rendez-vous spanordicstation.com

SKYSPA Quartier DIX30

Source d’énergie vitale

Plongez dans un environnement vibrant au sein des couleurs de la ville en visitant le SKYSPA Quartier DIX30!

Laissez-vous emporter par cette expérience hors du commun, qui allie détente et divertissement, en profitant des installations de ce spa urbain, qui offre un choix de saunas finlandais, de bains vapeur, de bains californiens, de chute nordique et d’aires de détente intérieures et extérieures.

En ses murs ou sous le ciel de sa terrasse, découvrez les bienfaits de la thermothérapie et accordez-vous un moment de détente profonde – et n’oubliez pas de faire le plein d’énergie grâce aux saveurs vivifiantes de son bistro!

Laissez-vous emporter par l’expérience de la détente urbaine.

Pour en savoir, rendez-vous skyspa.ca

Förena Cité Thermale

Voyage à la frontière des eaux

Par le souffle des vents, laissez-vous transporter vers des terres inconnues empreintes d’histoires et de rituels!

Découvrez la thermothérapie à travers les inspirations de l’Islande, de l’Allemagne et de la Russie, et apprenez l’art du lâcher en vous laissant porter par le courant des eaux pour vous retrouver.

Laissez-vous bercer par un massage et offrez-vous un moment de détente; découvrez les secrets de la beauté éternelle avec un soin esthétique et goûtez les parfums et saveurs du monde en laissant vos sens être envoûtés par les mets servis au restaurant.

Prenez part à un voyage et offrez-vous la découverte du bien-être.

Pour en savoir, rendez-vous forena.ca

Spa Franklin

Détente ultime

Authentique, intime, chaleureux et offrant un paysage à couper le souffle, ce spa sera votre découverte coup de cœur de l’année!

Situé à moins d’une heure de Montréal, dans un bâtiment ancestral datant des années 1830 et sur un site naturel unique en bordure de rivière, le Spa Franklin est l’endroit tout indiqué pour un retour aux sources. Vous vous y sentirez d’ailleurs apaisé dès votre arrivée!

Vivez une expérience thermale d’une tranquillité absolue : afin d’assurer quiétude sur le site, les places sont limitées à une trentaine de personnes à la fois pour l’expérience thermale – il est donc important de réserver en tout temps.

Pourquoi ne pas agrémenter votre visite d’un soin de massothérapie? L’équipe de massothérapeutes sera attentive à vos besoins et vous offrira un soin d’exception. N’oubliez pas de profiter d’un repas léger, offert au coin bistro!

Pour en savoir, rendez-vous spafranklin.com

Un séjour dans un spa est l’occasion idéale de refaire le plein d’énergie tout en s’évadant du quotidien, le temps d’un instant. L’offrir en cadeau démontre tout l’amour que vous ressentez envers la personne qui le reçoit, qu’il s‘agisse d’un de votre compagne ou compagnon de vie, d’un de vos proches… ou de vous-même, pourquoi pas!

Allez, faites-vous plaisir!

