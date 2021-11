Scandinave Spa : un cadeau à offrir et à s’offrir

Le temps des Fêtes approche et la liste de cadeaux à offrir est déjà bien entamée. Toutefois, s’il y a quelque chose que l’on fait rarement, c’est bien de s’offrir un moment de détente. Le Scandinave Spa Vieux-Montréal et le Scandinave Spa Mont-Tremblant proposent la détente absolue pour la période des Fêtes. Prenez rendez-vous avec vous!

Que ce soit au Scandinave Spa Mont-Tremblant, situé au pied du centre de villégiature de Tremblant, dans les Laurentides, ou au Scandinave Spa Vieux-Montréal situé au cœur du quartier historique du Vieux-Port, l’expérience sera unique et mémorable.

TREMBLANT

Le Scandinave Spa de Mont-Tremblant propose des installations authentiques s’intégrant parfaitement à la nature environnante, et ce, été comme hiver.

Avec son accès direct à la rivière du Diable, l’hydrothérapie (cycle chaud-froid-repos) y est pratiquée dans la plus pure tradition nordique, dans des infrastructures de très grande qualité. Commencez par la chaleur avec les bains vapeur à l’eucalyptus, les saunas secs finlandais, les chutes thermales ou les bains chauds à remous. Puis pour le froid, direction la rivière, les chutes nordiques, les bassins froids ou les douches fraîches. Et pour un cycle complet, repos dans le solarium ou le très enivrant pavillon zéro gravité. En hiver, l’endroit est particulièrement féérique et se prélasser au bord d’un des foyers extérieurs lors de froides journées est une heureuse combinaison de « détente » et de « bienfaits ».

VIEUX-MONTRÉAL

L’établissement 100% intérieur du Vieux-Montréal est tout aussi unique et permet à la clientèle de bénéficier de ses installations, peu importe la météo extérieure. Pour effectuer un cycle d’hydrothérapie parfait, l’établissement comprend un bain vapeur à l’eucalyptus, un sauna sec finlandais, un bain hydrojet doté d’une chute thermale, un bassin froid et une douche nordique. Ne manquez pas la salle zéro stress pour une déconnexion totale!

Le temps d’une parenthèse loin de la frénésie urbaine, ou tout simplement pour échapper à la routine, la formule tout inclus du Scandinave Spa Vieux-Montréal est idéale. N’apportez que votre maillot, tout le reste est fourni (peignoir, serviettes, sandales et cadenas)!

Psst! L’équipe du Scandinave Spa vous réserve une offre exclusive pour le Vendredi Fou ainsi que pour le Cyber Lundi. L’occasion de mettre la main sur des cadeaux de Noël à offrir! Cette période achalandée est également le moment pour prendre une pause pleinement méritée.

Tous les détails au www.scandinave.com

