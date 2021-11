Les distilleries québécoises : de tout pour tous les goûts!

Qui dit temps des fêtes dit retrouvailles familiales, soirées entre amis… et délicieux cocktails! Ça tombe bien : avec la panoplie de délicieux spiritueux – avec ou sans alcool – produits par les distilleries du Québec, vous avez l’embarras du choix.

Voici quelques suggestions de produits issus des distilleries d’ici qui feront certainement fureur auprès de vos convives – et de vos papilles!

Rosemont Sureau (liqueur)

Distillerie de Montréal

Parfait pour agrémenter vos cocktails ou déguster sur glace, le Rosemont liqueur de Sureau saura vous charmer avec ses notes acidulées et fraiches de fleur de sureau. Très fruitée et juste assez sucrée, cette liqueur artisanale microdistillée et embouteillée dans le quartier Rosemont à Montréal fera à tout coup lever vos partys! La Distillerie vous propose d’ailleurs de réinventer votre Spritz pour la période des fêtes :

45 ml (1 ½ oz) de liqueur Rosemont Sureau de Montréal

60 ml (2 oz) de Prosecco

60 ml (2 oz) d’eau pétillante

Ajoutez des glaçons dans un verre haut

Ajoutez la liqueur de sureau et le prosecco, puis mélangez à l’aide d’une grande cuillère

Ajoutez l’eau pétillante et servez. Vous nous en donnerez des nouvelles!

Rosemont Après-Ski (rhum)

Distillerie de Montréal

Récemment médaillé d’argent à l’occasion de l’édition 2021 du prestigieux concours Spirits Selections de Bruxelles, le rhum épicé Rosemont l’Après-Ski vous plongera directement dans l’univers des fêtes grâce à ses douces notes de gingembre et de cannelle. L’établissement, initialement appelé « Distillerie Wolfesberger », vous partage la recette qui suit, question d’épicer vos soirées.

Idée de cocktail : Afterwork

60 ml (2 oz) de Rosemont Après-Ski

15 ml (½ oz) de sirop d’érable

30 ml (1 oz) de jus de citron

45 ml (1 ½ oz) de jus pomme

Agitez vivement au shaker et servez sur glace dans un verre highball.

Rosemont Ananas (rhum)

Distillerie de Montréal

La dernière création de la Distillerie de Montréal, le Rosemont Rhum Ananas, est équilibrée et gourmande. Au nez, vous serez séduit par des parfums exotiques et des notes caramélisées typiques du rhum; en bouche, l’ananas amènera fraîcheur et complexité.

La Distillerie de Montréal, seule distillerie au pays à travailler avec un alambic charentais à double distillation, fait à nouveau preuve d’une générosité toute festive en vous remettant les clés de ce délicieux cocktail, baptisé « Escape Mule » :

60 ml (2 oz) de Rhum Rosemont à l’ananas

20 ml (¾ oz) de crème de coco

30 ml (1 oz) de jus de lime

Agitez vivement au shaker

Versez dans un verre avec des glaçons, puis allongez à la bière de gingembre 1642. Miam!

Madame Gin (gin)

Distillerie de Montréal

Le temps des clémentines rime avec Madame Gin! Vainqueur d’une médaille d’argent au Gin Master de Londres en 2021, ce gin aux notes fraiches d’agrumes et d’orange confite saura accompagner les cocktails tels que le traditionnel Gin-Tonic, ou encore le Martini.

Voici d’ailleurs une suggestion de variante, gracieuseté de la Distillerie de Montréal, qui vous invite à « jazzer » le légendaire cocktail.

Idée cocktail : Martini Madame Gin

45 ml (1 ½ oz) de Rosemont Madame Gin

8 ml (¼ oz) de vermouth sec

Glaçons

Canneberges fraîches pour garnir

Dans un verre à mélanger rempli de glaçons, ajoutez le Gin Rosemont Madame Gin et le vermouth

Remuez à l’aide d’une cuillère à mélange

Versez dans un verre à Martini en filtrant, décorez et savourez!

Km12 (gin)

Distillerie du Fjord

Découvrir ce produit, c’est comme prendre une marche en forêt un matin de printemps : des arômes de fraîcheur prennent place en bouche, avec de subtiles notes légèrement boisées et fruitées.

Les ingrédients qui le composent (bourgeons de sapin baumier, poivre des dunes, nards des pinèdes, feuilles de framboisier sauvage et myrique baumier) sont cueillis à la main, dans l’environnement même de la distillerie. À ce savoureux mélange est ajoutée une baie de genévrier biologique, qui offre au gin Km12 une belle complexité.

Ce gin propose une agréable expérience gustative sur glace, avec votre tonique préféré ou dans un laisser-aller de votre créativité en cocktail. Km12 : l’authentique expérience de la forêt boréale québécoise!

Amaretto (sans alcool)

Monsieur Cocktail

Cette année, Monsieur Cocktail entre en jeu avec de délicieux spiritueux sans alcool pour les jours où vous avez envie de vous la couler douce et de ne pas boire d’alcool. Impressionnez vos invités avec des cocktails exceptionnels qui ne donnent pas l’impression de manquer quoi que ce soit!

C’est l’heure de renouer avec le fun et le goût pour tous ceux et celles qui ne boivent plus ou qui ont réduit leur consommation. Essayez le délicieux Amaretto de la distillerie, qui offre des parfums de noix de macadam, d’amande grillée et d’érable. Vous ne serez pas déçu!

Monsieur Cocktail : des spiritueux qui débordent de saveurs et procurent tout le plaisir et l’expérience à laquelle vous êtes habitués à l’apéro… l’alcool en moins.

#StJean (gin)

Distillerie Fils du Roy

Les maraîchers-distillateurs des la distillerie Fils du Roy s’inspirent du terroir québécois et utilisent des alambics traditionnels en cuivre pour la conception de leurs gins.

Laissez-vous charmer par le goût soyeux du gin #StJean; moitié fruité, moitié floral, il vous fera découvrir le parfait équilibre entre la framboise, l’églantier, la camomille et la lavande, sans oublier l’iris versicolore, l’emblème floral québécois.

Le gin #StJean est composé uniquement d’aromates que l’on retrouve dans le bas du fleuve, dont la majorité est cultivée avec passion sur la terre agricole de l’établissement. Il a d’ailleurs permis à la Distillerie Fils du Roy de remporter le titre de distillerie canadienne de l’année 2020 à New York.

Hibiscus (gin)

Oshlag

Le gin Hibiscus de la brasserie et distillerie basée à Montréal est un incontournable quand vient le temps de parler de gin québécois. Dès le premier coup d’œil, sa couleur rose captera votre attention – et ce n’est là que la première des étapes sensorielles qu’il vous fera vivre!

Votre palais sera ravi par ses notes subtiles de pamplemousse rose, qui se marient habilement avec celles de la fleur d’hibiscus pour créer un ensemble cohésif qui ne demande qu’à être dégusté. En bouche, c’est une symphonie de saveurs florales et citronnées qui s’offre à vous, idéale pour un délicieux cocktail à partager durant le temps des fêtes.

Tonic ou soda? Peu importe : le gin Hibiscus se laisse découvrir de mille et une façons!

Cremaglace Lait au Chocolat

Club Local – Cocktails et Spiritueux

Après la populaire mouture originale Cremaglace à saveur de vanille de l’entreprise montréalaise, c’est au tour du tout nouveau Cremaglace Lait au Chocolat de débarquer sur les étalages – et ce, juste à temps pour la période des fêtes.

La marque aux accents vintages mise encore une fois sur l’imaginaire collectif des Québécois pour créer une boisson rassembleuse et ludique. Traduire le plaisir et la candeur du berlingot de lait au chocolat de votre enfance en version crème alcoolisée : c’est ce que propose la toute nouvelle saveur chocolatée de Cremaglace, qui se distingue par son caractère réconfortant et nostalgique évoquant les rituels d’après-ski, les traditions de vacances hivernales, les moments en famille au coin du feu…

En plus d’apparaître instinctivement comme un allié des cafés alcoolisés, Cremaglace s’agence à des cocktails aux arômes de vanille ou de caramel et se taille même une place en cuisine, rehaussant facilement toute une variété de desserts.

3 Lacs Pamplemousse Romarin (gin)

Distillerie des Trois-Lacs

Les gins signés 3 Lacs se définissent comme la référence dans la pastille de gin de type « agrumes » de la SAQ. Les pamplemousses, pelés directement à la distillerie, ajoutent une note de fraîcheur incomparable à ce spiritueux raffiné qui explose en bouche.

Le Gin 3 Lacs Pamplemousse Romarin propose une combinaison de saveurs alléchantes pour une expérience gustative unique. Les arômes sapineaux du romarin et la fraîcheur des écorces de pamplemousse se marieront à merveille à tous vos cocktails festifs!

Que vous le dégustiez sur glace, dans vos cocktails favoris ou tout simplement ajouté à votre tonic favori, faites-en un incontournable de vos apéros cette saison!

Que vous soyez fan de boisson alcoolisée ou amateur de spiritueux sans alcool, le temps des fêtes est l’occasion rêvée pour trinquer à la santé de vos proches et au début d’une nouvelle année.

En cette période festive, créez des souvenirs indélébiles et encouragez les distilleries d’ici en vous procurant des spiritueux 100 % québécois. Santé!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.