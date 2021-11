Les 5 meilleures idées-cadeaux d’Yves Rocher

Imaginez… c’est la veille de Noël, la période la plus magique de l’année, et Yves Rocher vous met déjà dans l’ambiance des Fêtes! Que vous ayez l’intention de remplir le bas à imprimé père Noël préféré de votre maman avec des petits plaisirs pour les cheveux et la peau, ou que vous ayez besoin d’une idée mignonne et colorée pour aider vos proches à profiter pleinement des Fêtes, voici 5 idées beauté pour les bas de Noël, choisis spécifiquement pour elle. Après tout, ne dit-on pas que les plus jolies choses viennent en petits paquets…

Le petit cadeau pour toutes : le coffret vernis à ongles Go Green

Disponibles en 32 couleurs dont la formule ultra-nourrissante qui sèche rapidement. Au prix de seulement 9 $ le flacon de 5 ml, c’est une idée cadeau maquillage au petit format facile à glisser dans un bas de Noël. Que vous soyez à la recherche d’un rouge festif classique ou d’une magnifique nuance de vert, le petit prix et les couleurs intenses de cette gamme vous donneront envie de vous procurer les 32 vernis!

Si vous voulez quelque chose de plus spécial, optez pour l’Ensemble Manucure Collection de Noël, qui comprend l’élixir d’huile Go Green pour nourrir vos cuticules, la couche de base Go Green pour protéger et renforcer vos ongles, la couche de finition Go Green Glittery pour une touche étincelante, ainsi qu’une adorable pochette et une lime à ongles!

Respectueux des ongles et de l’environnement, ces vernis sont formulés à partir d’ingrédients biosourcés issus de la biomasse végétale tels que la betterave, la canne à sucre et le bois. Enrichie en extrait de bambou et en huile de noix de coco, la formule écologique procure un fini brillant à la couvrance impeccable. Grâce à une texture innovante, ce vernis naturel et non toxique glisse facilement sur l’ongle et dure jusqu’à 10 jours sans s’écailler. Vos ongles impeccablement sublimés ne passeront pas inaperçus sur les photos de famille!

Idée-cadeau à acheter en vrac : ensemble de 4 crèmes mains

Offert dans un emballage spécial en édition limitée et majoritairement recyclable, ce magnifique duo de crèmes pour les mains est un incontournable pour hydrater sa peau pendant la saison hivernale. En senteurs exquises de Mûre Gourmande et Orange Fondante, ils sont également composés en grande partie d’ingrédients d’origine naturelle. Les amateurs de cosmétiques à base d’extraits végétaux sur votre liste vont adorer!

Vous cherchez d’autres parfums ? Nous avons ce qu’il vous faut. Notre Ensemble 4 crèmes mains est composé de quatre crèmes pour les mains différentes, dont Coco, Olive Petitgrain, Mangue Coriandre et Vanille Bourbon. Avec ces options, vous êtes sûr de trouver un parfum que vous aimez.

Chez Yves Rocher, les crèmes pour les mains font d’une gestuelle habituelle un petit plaisir au quotidien tout au long de l’année, mais elles sont particulièrement appréciées en hiver. Et, en raison de l’utilisation toujours croissante de désinfectants pour les mains, quoi de mieux que d’être encore plus aux petits soins avec nos mains en appliquant une crème réconfortante ? De plus, vous pouvez tirer le maximum de votre budget en offrant ces produits individuellement pour ainsi en faire 2 ou 4 cadeaux. Sans parabène et testées par des dermatologues, ces crèmes délicatement parfumées sont idéales pour dorloter les mains pendant l’hiver.

Le cadeau idéal pour chouchouter : Ensemble de 3 Soins Capillaires

Lorsqu’il s’agit de trouver des cadeaux pour les bas de Noël, on peut faire beaucoup avec peu! Avec le coffret de soins capillaires 3 en 1, il y a un produit pour chaque routine, avant et après le shampooing. Si vous cherchez une aide de produits unisexes cette année, ce coffret pratique comprend non pas un, mais trois produits soins :

Le premier produit est un gommage du cuir chevelu à la graine de moringa qui est idéal pour toute personne cherchant à débarrasser son cuir chevelu de la pollution et des impuretés. Pour de meilleurs résultats, il suffit de masser le cuir chevelu pendant une minute et de le rincer à l’eau froide.

Le second produit est un masque capillaire baume 2 en 1 à l’huile de jojoba réparatrice qui répare en profondeur les fibres capillaires pour aider à nourrir les cheveux et réparer les dommages passés. Les cheveux deviennent plus forts, structurés et 20 fois plus résistants à chaque application.

Le troisième et dernier produit du coffret de soins capillaires exclusif est un masque capillaire en crème qui est particulièrement bénéfique aux cheveux secs et abîmés ayant besoin d’être nourris en profondeur. Enrichi en huile d’avocat, les acides gras essentiels restaurent et maintiennent l’équilibre lipidique des cheveux. Il peut être utilisé sous la douche comme un masque capillaire riche pour remplacer l’après-shampoing habituel ou appliqué ensuite comme un traitement sans rinçage.

La collection de Noël : Mûre Gourmande et Orange Fondante

Pour capter l’essence de Noël, Yves Rocher propose une collection des Fêtes en édition limitée. Disponible en deux senteurs, Mûre Gourmande et Orange Fondante, cette collection comprend des gommages pour le corps et des gels douche, des crèmes pour les mains, des savons pour les mains, des baumes pour les lèvres et même une bougie spéciale pour compléter leur expérience spa maison.

Notre préféré? Le gommage pour le corps qui sent irrésistiblement bon, qui lisse la peau et qui, selon la tradition Yves Rocher, contient plusieurs ingrédients d’origine naturelle pour apprécier en toute tranquillité les bienfaits des soins naturels pour la peau pendant et même après la période des Fêtes. Allumez la bougie pour une belle soirée d’hiver pour créer une ambiance unique.

Le cadeau pour prendre soin de soi : Ensemble Collection Karité Extraordinaire

L’Ensemble Collection Karité Extraordinaire est le cadeau éco idéal pour un rituel de bain inoubliable. Disponible toute l’année, mais redécorée en édition limitée juste à temps pour Noël, cette délicieuse collection a un magnifique parfum de karité qui évoque la fève de cacao. Comprenant un baume à lèvres, un gommage pour le corps, un gel douche ultrariche et une lotion corporelle réparatrice, vous fournirez tout ce dont quelqu’un pourrait avoir besoin pour sa routine de bain ou de douche. Que vous vouliez gâter votre mère, votre sœur ou votre meilleure amie, ces produits intensément nourrissants au beurre de karité feront leur bonheur lorsqu’elle les découvrira dans son bas de Noël.

Pour plus d’inspiration, découvrez nos coffrets de soins pour la peau et de parfums.