Et pourquoi pas des fêtes keto?

Il est toujours temps de prendre sa santé en main, et l’alimentation keto pourrait y contribuer. Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable en vous offrant un menu des fêtes cétogène? La période des fêtes comporte déjà son lot de stress, nul besoin d’en rajouter… Offrez-vous la tranquillité d’esprit en commandant la boîte Repas de Noël que vous propose l’équipe de traiteurs de Keto Épicerie Montréal.

Simplifiez-vous la vie

De l’apéro jusqu’au dessert, en passant par le repas aussi délicieux que festif, la boîte Repas de Noël se charge de tout – il ne vous reste qu’à réchauffer et déguster! Entrées, potage, salade, ragoût, pâtés, dinde et accompagnements sauront combler tous les appétits, sans oublier l’indispensable touche sucrée qui couronnera le tout.

Vous êtes plus du type « bouchées à partager »? La boîte Apéro est tout indiquée pour que vous puissiez grignoter tout en rattrapant le temps perdu en compagnie de vos proches. Fromages, antipasto, tapenade, pâté, charcuteries, noix, pain, craquelins – et même des oreilles de crisse! – accompagneront à merveille vos cocktails ou mocktails préférés.

Vous êtes du genre organisé et avez déjà tout prévu? Terminez votre repas en beauté en vous délectant de la bûche de Noël signée Keto Épicerie Montréal!













La santé avant tout

Telle est la devise de Keto Épicerie Montréal! Ancienne boutique de vêtements convertie en épicerie, ce commerce de la rue Saint-Hubert dirigé de main de maître par Jean-François Libert et son épouse Mallika Pirunlaong – affectueusement surnommée « Madame Sourire » – fait la promotion de l’alimentation cétogène en mettant de l’avant des aliments et produits 100 % keto provenant de fournisseurs certifiés qui se font un devoir de respecter à la lettre les mesures dictées par ce mouvement.

On a commencé tranquillement à s’informer sur le sujet, puis on a finalement décidé d’ouvrir notre propre boutique keto en 2020. Depuis, elle n’a de cesse de prendre de l’ampleur, même que d’autres commerces du genre s’en sont inspirés! Jean-François Libert, propriétaire

L’alimentation keto, c’est quoi au juste?

De plus en plus répandue, l’alimentation cétogène – aussi appelée « diète keto », de l’anglais ketogenic diet – encourage la consommation d’aliments riches en gras et exclut les différentes sources de glucides, son principe de base étant de permettre au corps d’atteindre un état de cétose en utilisant le gras comme source principale d’énergie.

En plus de la perte de poids, elle peut entraîner de nombreux bienfaits, dont :

L’augmentation du taux d’énergie;

La diminution de la sévérité et de la fréquence des épisodes convulsifs chez les personnes épileptiques;

Le meilleur contrôle de la glycémie chez les diabétiques;

La diminution de l’indice d’obésité ainsi que du niveau de la tension artérielle et de la glycémie.

Vous aimeriez passer une commande, ou encore en apprendre davantage sur les services, produits et promotions de Keto Épicerie Montréal? Contactez Mallika en appelant au 438 387-0566 ou faites sa connaissance en vous rendant directement sur place!

Vous pouvez consulter le site Web de l’entreprise ainsi que ses comptes Facebook et Instagram.









Keto Épicerie Montréal, la nouvelle façon de manger pour améliorer sa santé!

Les renseignements contenus dans cet article sont fournis à titre d’information seulement et sont produits par ou pour un annonceur. Consultez toujours un professionnel de la santé ou de la nutrition avant d’entreprendre un régime alimentaire.