Vins et plaisirs: on fait provision d’alcool avant les Fêtes !

Le nombre de distilleries au Québec ne cesse de croître et le gin fait partie des produits les plus populaires. Il faut dire que les Québécois sont de grands amateurs de gins. Plusieurs types sont offerts sur le marché et parmi eux, la catégorie « London Dry Gin » est bien appréciée de la clientèle. Pour avoir droit à l’étiquette « London Dry Gin », nul besoin de provenir de Londres, mais on doit observer quelques règles dans la production : on n’y retrouve aucun arôme ajouté après la distillation, ni ingrédient artificiel, et le liquide doit être incolore. On utilise souvent ce type de gin, plus « neutre », pour les cocktails. Celui-ci nous vient de la distillerie Beemer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Apparemment que ce coin de pays détient une eau d’une grande pureté. Une qualité que l’on recherche dans ce type de spiritueux. Le Beemer laisse échapper des effluves qui rappellent les agrumes. À la dégustation, on découvre un gin élégant qui se démarque par la subtilité de ses aromates et de ses ingrédients de distillation. En plus des agrumes, les herbes, le poivre et les baies de cassinoïde entrent dans la composition de sa subtile botanique. On le boit tel quel, sans glaçons, ou on le boit carrément en cocktail, dans une recette incorporant la délicieuse liqueur de bleuets Beemer, pourquoi pas ?

Dry gin, 750 ml

Canada, Québec

Code SAQ: 14703778

Prix : 47,25 $