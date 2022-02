Québec Aventure Plein Air : tous les plaisirs de l’hiver réunis au même endroit

L’hiver est encore loin d’être terminé, et si les jambes vous démangent de partir à la conquête de nos grands espaces blancs, mais que nous ne savez pas exactement par où commencer, la plateforme de Québec Aventure plein air est un excellent point de départ.

Que vous soyez débutants, initiés ou experts, seul, en famille ou entre ami(e)s, vous trouverez votre compte sur Québec Aventure Plein Air. Finie la navigation entre vingt sites Web pour prévoir le parcours de vos sorties hivernales, puisque tout se trouve à la même adresse.

Par exemple, une fois sur le site aventurequebec.ca, commencez par choisir votre région de prédilection, disons les Laurentides, sélectionnez ensuite le type d’activités hivernales qui vous intéressent, comme le fatbike, et hop, en un clic vous aurez accès à l’ensemble des entreprises qui l’offrent sur ce territoire.

Et des activités d’hiver, il y en a pour tous les goûts, dans toutes les régions. Des activités plus traditionnelles (raquette, motoneige, ski de fond, pêche blanche, etc.), mais aussi certaines que vous aurez peut-être l’occasion d’essayer pour la toute première fois : traîneau à chien, snowkite, tyrolienne hivernale, canot à glace, via ferrata, randonnée équestre et encore plus.

Tous les parcs régionaux au bout des doigts!

La plateforme de Québec Aventure Plein Air est également le principal portail des parcs régionaux du Québec et d’un réseau varié de territoires exceptionnels pour vos activités de plein air hivernal. Les parcs régionaux vous permettent de pratiquer librement vos activités favorites tout en profitant d’aménagements et de services (point d’accueil, affichage informatif, cartes des sentiers, prêt ou location d’équipement, etc.) qui vous offrent un cadre sécuritaire.

Sentiers balisés, affichage clair des niveaux de difficulté, règles de sécurité, bref, tout est mis en œuvre pour favoriser des expériences adaptées à chaque type d’aventurier.

Plusieurs de ces parcs détiennent également le sceau de qualité PaRQ, une accréditation témoignant de leur professionnalisme, de la qualité de l’expérience plein air qu’ils offrent et de leurs bonnes pratiques dans tous les aspects de leurs opérations, y compris la gestion des risques et le développement durable.

Aventures hivernales prolongées et hébergement

Vous trouverez également sur la plateforme de Québec Aventure Plein Air un grand choix d’hébergement en pleine nature, de type traditionnel ou chalet, mais aussi une variété d’hébergements insolites : dômes, sphères, cabanes dans les arbres, tipis ou yourtes – question de faire de vos sorties prolongées des instants mémorables.

En passant par le portail Québec Aventure Plein Air, vous vous assurez de traiter avec des entreprises qui ont le souci de bien faire les choses et qui ont une véritable maîtrise des activités qu’elles promeuvent, particulièrement sur le plan de la qualité, de la sécurité et du respect de l’environnement. En tout, c’est plus de 200 organisations qui font partie du réseau.

Reconnue par le ministère du Tourisme du Québec comme étant un leader en matière de nature et de plein air, en plus d’être membre de l’Adventure Travel Trade Association, Aventure Écotourisme Québec regroupe 155 entreprises accréditées Qualité-Sécurité, principalement spécialisées en tourisme d’aventure, en tourisme de nature et en écotourisme.

Pour en apprendre davantage, visitez aventurequebec.com et rejoignez l’équipe sur les médias sociaux!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.