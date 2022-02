La Poutine Week : c’est parti!

C’est aujourd’hui qu’est lancée la très attendue édition 2022 de La Semaine de la Poutine, qui se déroule du 1er au 14 février!

Question de vous aider à trouver la poutine parfaite pour satisfaire vos désirs – et remplir votre panse -, voici quelques suggestions d’établissements qui revendiquent le fait de servir certaines des meilleures poutines de la province et qui sauront à coup sûr combler vos envies gourmandes!

Patate Mallette – Un resto familial mythique

La Patate Mallette, un restaurant familial, a pignon sur la rue Saint-Laurent, au cœur de Beauharnois, depuis maintenant 65 ans!

De la bouche des nombreuses personnes qui parcourent des centaines de kilomètres pour venir visiter l’établissement chaque été, vous avez sans doute entendu parler de la mythique poutine de la Patate Mallette!

Ses délicieuses frites cuites à point, sa généreuse portion de fromage en grains bien frais et, surtout, sa fameuse sauce servie directement d’une théière font la renommée de ce casse-croûte. En plus de la classique, on y propose une poutine italienne et le pain-poutine, pour les plus petits appétits!

Rendez-vous sur place pour découvrir les poutines réconfortantes de Patate Mallette et rejoignez l’établissement sur les médias sociaux.

Le Gras Dur – Des créations surprenantes

Faites vibrer vos papilles avec la Poutine Chips Challenge 9-1-1 Épicée, créée spécialement pour La Semaine de la Poutine et faite à base de frites, fromage en grains, sauce, bouchées de mac and cheese frit, jalapeño poppers, piments banana, sauce Sriracha, Takis Fuego, écrasé d’arachides, aneth et chips Challenge Paqui!

Le Gras Dur est sans contredit un des restaurants qui surprennent le plus chaque année avec des poutines toutes plus originales les unes que les autres. Gagnant du Festival de la Poutine de Drummondville en 2015 et 2018 et récipiendaire à plusieurs reprises de la 1re place de La Semaine de la Poutine, l’établissement a bien hâte de voir si vous oserez relever le défi de la poutine la plus piquante du MONDE! Petit secret pour les moins braves : vous avez le choix d’ajouter le contenu 9-1-1 ou non à votre poutine…

Mettez vos amis au défi et votez pour la poutine la plus originale!

La poutine du Gras Dur est offerte chez Maamm Bolduc ou en livraison sur Doordash. Psst! Obtenez 8 % de rabais via Doordash!

Restaurant Grégoire – De l’amour et du réconfort depuis 1945

La réputation du resto Grégoire de la Ville de Mercier n’est plus à faire. La sympathique roulotte à patates, qui ouvrait ses portes en 1945 à Ste-Martine, est maintenant un magnifique resto, géré avec amour par la troisième génération des Grégoire.

Et on vient de loin pour s’attabler chez Grégoire : pour son menu diversifié, bien sûr, mais surtout pour sa célèbre poutine! On dit souvent que le secret est dans la sauce. Eh bien, c’est le cas au Restaurant Grégoire, puisqu’on y reproduit encore fidèlement aujourd’hui les recettes originales des sauces BBQ et italienne créées à l’époque par Lucienna et Marcel-André Grégoire!

Le Resto Grégoire propose désormais à ses clients une douzaine de variétés de poutines, toutes préparées avec amour et le meilleur fromage. Comment décrire ces savoureuses poutines en un seul mot? Réconfortantes, vous diront les clients!

Goûtez vous aussi aux délicieuses poutines de la famille Grégoire! Pour plus d’info, rendez-vous au restogregoire.com ou visitez leur page Facebook.

ALFA Hot-Dog – Copieux et délicieux depuis 50 ans

ALFA Hot-Dog attire une fidèle clientèle depuis 50 ans. Ce typique casse-croûte propose de copieuses et délicieuses poutines servies avec une quantité industrielle de fromage en grains frais du jour et une délicieuse sauce maison. Oubliez les versions allégées ou santés : chez ALFA Hot-Dog, la poutine ne vous laissera pas sur votre appétit!

Souvent citée comme l’une des meilleures poutines sur la Rive-Sud de Montréal, celle d’ALFA Hot-Dog séduit les habitués comme les gens de passage. Ça vaut le détour!

Visitez ce sympathique casse-croûte et jugez-en par vous-même 😉

Piri Piri – La poutine façon portugaise

Spécialisé en mets portugais, Piri Piri propose à sa clientèle la Poutine Suprême, composée de ses fameuses frites maison légèrement assaisonnées, de fromage en grains frais, de Chouriço (saucisse portugaise), de poulet Piri Piri effiloché et de sa délicieuse sauce à poutine.

Ajoutez-y de la sauce Piri Piri pour y donner du piquant! Commandez en ligne ou rendez-vous sur place et dégustez.

Maamm Bolduc – Le joyau du Plateau

La Poutine Bolduc PBJ servie exclusivement pour La Semaine de La Poutine! Frites, fromage en grains, sauce, bouchées de mac and cheese frit, sauce au beurre d’arachide, confiture de bacon et chili oil de chef Will… que demander de plus?

Maamm Bolduc entame sa 50e année et son équipe est fière de participer pendant deux semaines à La Semaine de la Poutine et de mettre à l’honneur sa poutine ainsi que ses fameux brunchs. Même en temps de pandémie, la clientèle est toujours au rendez-vous et continue d’apprécier ce petit joyau du Plateau-Mont-Royal. Avec une dizaine de variétés au menu, les poutines font leur renommée, localement comme internationalement!

Que vous soyez carnivore ou végétarien, cette destination découverte a certainement une poutine pour vous! Parmi les plus populaires, on retrouve les fameuses Sainte-Perpétue, Sauce au poivre, Michigan, Végétarienne, Galvaude, Bourguignonne et Poutine Déjeuner. À vos fourchettes et votez pour votre poutine préférée!

Disponible sur place ou en livraison. Commandez via Doordash et obtenez 8 $ de rabais.

Joyo Burger – Pour le simple plaisir de se réunir

Joyo™ est votre restaurant burger typique de quartier, un endroit où tout le monde peut se réunir en famille et entre amis autour du simple plaisir de manger un hamburger bien fait. La qualité est son principe directeur, c’est pourquoi son chef n’utilise que des ingrédients purs, frais et naturels dans ses burgers de boeuf et poulet.

À l’occasion de La Poutine Week, essayez la poutine Joyo, faite de frites maison et surmontée de boeuf frais haché, d’oignons et de champignons sautés, de fromage frais et de sauce à poutine. Un vrai plaisir à savourer!

Commandez en ligne pour emporter ou pour livraison.

Du 1er au 14 février, lâchez-vous lousse et découvrez les petits délices qu’ont créés spécialement à l’occasion de La Poutine Week des restaurateurs d’ici dont la réputation n’est plus à faire. À vos fourchettes!

