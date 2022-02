Petit guide de séduction immobilière

En immobilier comme en amour, la première impression est importante. Alors que la haute saison de la vente immobilière bat son plein – à l’instar de la Saint-Valentin – il convient de savoir séduire et charmer les acheteurs potentiels en présentant votre propriété sous son plus beau jour. La séduction passe par les sens.

À cet égard, l’équipe de Yanick E. Sarrazin, courtier immobilier à Montréal, vous offre 6 trucs et astuces pour vous démarquer.

Avant tout, soigner l’extérieur

Inévitablement, les premiers et derniers coups d’œil de vos visiteurs se porteront sur l’aspect extérieur de votre propriété. À ne pas négliger! Faites briller les fenêtres, lavez votre porte d’entrée ainsi que et le panneau de votre adresse, s’il y a lieu.

En hiver, veillez à bien dégager l’entrée et à pelleter certains lieux auxquels les visiteurs pourraient vouloir accéder (ex. : garage, terrasse, fenêtre, cabanon, thermopompe, etc.) Le toit pourrait également être déneigé. Vous savez ce qu’on dit : « beau bardeau, bon proprio! ».

L’importance des sens en séduction

Allez, pensez à ce qui fonctionne pour vous en séduction : une personne qui soigne son apparence, qui sent bon et qui vous offre de petites attentions. Eh bien, c’est la même chose en immobilier! Ce que vous voulez susciter, c’est un coup de foudre.

1- De petites attentions charmantes. Des chocolats à l’entrée, accompagnés d’une petite note leur souhaitant bonne visite, voilà une belle entrée en matière. Votre rendez-vous galant avec la vente commence bien!

2- Un espace ravissant. Avoir des fleurs et des plantes diverses peut mettre en beauté n’importe quel lieu, en plus de dégager des odeurs agréables. Après tout, c’est un espace de vie que vous tentez de vendre!

3- L’importance de l’odorat. On y pense souvent moins, mais l’odorat est un sens qui est particulièrement relié aux émotions et aux souvenirs. Aérez bien la propriété, favorisez les odeurs naturelles (encore une fois, un bouquet de fleurs fait des merveilles) au détriment des odeurs artificielles, comme les produits nettoyants et autres purificateurs d’air. Aussi, pourquoi ne pas préparer une bonne fournée de muffins aux bleuets, par exemple?

4- Une belle lumière, comme vous n’avez rien à cacher. Ouvrez les rideaux et assurez-vous que toutes les ampoules sont fonctionnelles. Une lumière stroboscopique peut être un élément perturbateur pour certaines personnes.

5- Les lits sont faits et les pièces bien rangées. Chaque pièce doit être invitante et permettre aux visiteurs de s’imaginer ce qu’ils aimeraient en faire.

6- Les poubelles sont vidées. Celle de la cuisine, mais aussi de la salle de bain, pour éviter d’éventuelles odeurs

Voilà, vous êtes fins prêts à charmer le cœur des éventuels acheteurs! Retrouvez davantage d’informations reliées au monde de l’immobilier sur le blogue de l’équipe YE/SARRAZIN.

