Boissons énergisantes : prenez le virage santé!￼

Vous avez beau dormir vos huit heures, vous bayez aux corneilles alors que vous êtes à peine sorti du lit? Vous souhaitez faire le plein d’énergie tout en prenant soin de votre santé? Vous pourriez profiter du virage santé qu’ont pris certains fabricants de boissons stimulantes en réduisant leur utilisation de produits aux effets plus ou moins nocifs à long terme.

Luttez contre la fatigue et augmentez votre taux de productivité grâce à ces alternatives aux traditionnelles boissons énergisantes un peu trop bourrées de caféine, de taurine et autres « ine » dont l’excès peut engendrer des effets pas toujours souhaitables.

OOYA

Des ingrédients bio

Les infusions énergisantes OOYA sont une alternative naturelle et santé à des boissons énergisantes traditionnelles. Faites à base de seulement 4 ingrédients biologiques dont l’infusion de guayusa, on y retrouve tous les bienfaits d’une boisson naturelle ainsi que l’apport énergétique d’une boisson élevée en caféine. On dit bye bye aux crashs et allô à la stimulation et la concentration!

Les boissons OOYA sont disponibles en deux saveurs pétillantes : Original et Framboise Melon d’eau. L’Original détient des notes douces d’agrumes rappelant le goût léger du thé glacé, alors qu’on retrouve plutôt des notes estivales plus sucrées chez le Framboise Melon d’eau. Avec respectivement 50 calories et 70 calories pour ces deux saveurs, vous serez charmés par ces boissons biologiques faites au Québec.

*Contient 90mg de caféine, soit l’équivalent d’un café filtre.

Rendez-vous dans l’un des différents points de vente de l’entreprise ou visitez le ooyainfusions.com pour plus d’info!

Toro Beverages

De l’énergie à l’état pur

Toro a révolutionné l’univers des boissons énergisantes en introduisant une gamme de boissons énergisantes naturelles à base de matcha. Les boissons ne contiennent pas de sucre ni d’édulcorant et procurent de l’énergie saine sans les effets secondaires négatifs de la caféine. Très rafraîchissantes avec un goût bien balancé, elles vous surprendront à chaque gorgée.

Commandez les vôtres en ligne sur le toromatcha.com ou en magasin dans l’un des quelque 800 points de vente, incluant Provigo, IGA et Metro.

Mateina

Thé + café = yerba maté

Il y a le thé, il y a le café et il y a le YERBA MATÉ! Fondée par deux jeunes Québécois, Mateina a pour mission de partager l’énergie unique et le style de vie du yerba maté. En offrant une gamme complète de produits biologiques 100 % naturels, Mateina se démarque par ses boissons prêtes à boire et ses feuilles de yerba maté à infuser. Voici 3 raisons de découvrir Mateina!

Les bénéfices du café, sans les désavantages. Naturellement riche en caféine et en théobromine, le yerba maté procure une énergie unique et prolongée. Pas de high, pas de crash ni de palpitations, généralement associés à la consommation de caféine. Une solution pour ceux qui y sont sensibles! Bon pour la santé. Le yerba maté est une source importante d’antioxydants, reconnus pour renforcer le système immunitaire, ralentir le vieillissement prématuré et le développement de maladies. Adieu, boissons énergisantes trop sucrées. Mateina offre les seuls prêts-à-boire énergisants non pétillants à base de yerba maté sur le marché. Offerts en 5 saveurs, 100 % naturelles et légèrement sucrées (sans « faux » sucre), enfin de l’énergie aussi bonne au goût que pour la santé.

Retrouvez Mateina dans plus de 1000 points de vente ou sur mateina.ca!

Révolution Fermentation

Un allié naturel

Le kombucha maison, une alternative au café? Le kombucha peut se boire à tout moment de la journée pour se donner de l’énergie et pour faciliter la digestion.

En plus des bienfaits du thé (notamment sa teneur en théine et en antioxydants), le kombucha offre l’avantage d’être une boisson peu sucrée et riche en probiotiques. C’est donc un *allié naturel de notre santé*.

Saviez-vous que le kombucha maison est très économique?

Une simple mère de kombucha permet de faire du kombucha à l’infini. Pour faire la recette, il ne reste qu’à ajouter de l’eau, du sucre et du thé, ce qui revient à moins de 1 $ le litre de kombucha.

Le kombucha maison est très facile à préparer! Si vous savez faire du thé, vous connaissez déjà la moitié de la recette. Faire du kombucha ne prend que quelques minutes : on prépare un thé sucré et on y ajoute une mère de kombucha. Ensuite, on patiente quelques jours pendant que les micro-organismes bénéfiques nous préparent cette fabuleuse boisson naturelle.

Découvrez le kit de kombucha Révolution Fermentation et plus encore via le site Web de l’entreprise. Lancez-vous!

Gutsy

Des vertus insoupçonnées

Gutsy kombucha a pour mission de brasser les boissons fermentées les plus saines et les plus savoureuses sur le marché! Gutsy se distingue entre autres par l’intégration des milles et une vertu des plantes dans chacune de ses boissons. Pour l’entreprise, la qualité signifie faire les choses correctement quand personne ne regarde, en utilisant uniquement des ingrédients entiers et 100 % biologiques. Ses produits sont, par ailleurs, non filtrés et non pasteurisés. Vous êtes assuré de ne jamais trouver d’arômes naturels ou artificiels, d’agents de conservation, d’additifs, ou de pesticides.

Pour un produit savoureux, sain et fait uniquement d’ingrédients naturels, laissez-vous séduire par les boissons signées Gutsy.

Mate Libre

De l’énergie en continu

Infusion énergisante de yerba maté. On va faire ça simple : c’est bon, rafraîchissant et énergisant. Fait à partir des meilleurs ingrédients naturels et biologiques, Mate Libre procure une énergie durable avec le tonus du café, la douceur du thé et l’euphorie du chocolat. Le yerba maté est un énergisant naturel qui permet une ingestion plus lente de la caféine. On obtient dont une énergie continue sans grand high ni grand crash associé au café.

Mate Libre est le seul breuvage de yerba maté qui n’est pas considéré comme une boisson énergisante. Avec 50 mg de caféine par canette, soit l’équivalent d’un espresso, on obtient une énergie balancée sans palpitation.

Parfait pour : remplacer le café du matin, éviter le crash de la digestion après le lunch, avant de sortir pour une soirée endiablée… et pour le lendemain de veille! Disponible en 5 saveurs toutes meilleures les unes que les autres, dont une nouvelle sans sucre. On aime bien dire que c’est la meilleure boisson fonctionnelle de yerba maté! En plus, c’est fait à Montréal!

Pour le reste, visitez le site web matelibre.com et Instagram @matelibre.

Harrington

Des eaux pétillantes nordiques

Faire découvrir les saveurs boréales par le biais de breuvages santé, c’est ce que propose Harrington, une entreprise située dans les Laurentides, avec ses véritables trésors à boire. Une gamme d’eau de source pétillante sans sucre, aux saveurs d’épinette douce, thé des bois, baie de genévrier et pommes & mélilot. Un breuvage polyvalent pour petits et grand, qui sort des sentiers battus et qui sublime les précieuses essences forestières et champêtres du Québec.

Des actions sont prises par la famille pour minimiser l’empreinte écologique et rester fidèle à ses valeurs de protection environnementale. Une consigne privée a été instaurée, c’est-à-dire qu’Harrington récupère elle-même ses contenants chez les marchands et leur redonne une nouvelle vie. Disponible en formats 250 ml et 750 ml.

Pour découvrir les produits et des recettes de cocktails, visitez le www.domaineharrington.ca.

Bio Ferme des Caps

Des produits artisanaux brassés avec passion

La Bio Ferme des Caps vous propose de découvrir ses kombuchas/koffuchas Korzen, les seuls certifiés « Aliments du Québec bio ». Locale à 100 %, sans théine/caféine, sans alcool et faible en sucre, sa gamme de produits artisanaux est brassée avec passion depuis les plantes et les fruits cultivés à la ferme.

Les kombuchas à base de feuilles d’épilobe et d’argousier se déclinent en cinq saveurs : aronie pétillante, sapin réconfortant, épinette tonifiante, basilic appétissant et sauge et livèche surprenantes.

Les koffuchas, uniques au Québec, résultent de la fermentation avec de la racine de pissenlit, bien connue pour ses multiples vertus. Cette dernière est mise à contribution pour donner au koffucha ses arômes de noisette et sa légère amertume.

Le koffucha est un substitut santé au café, tout en apportant ses bienfaits aux systèmes digestif et immunitaire. Il contient peu de sucre, mais suffisamment pour offrir le petit apport d’énergie aux personnes actives. Consommé froid, son côté pétillant est vraiment rafraîchissant!

La Bio Ferme des Caps pratique une agriculture biologique axée sur la biodiversité et l’équilibre entre l’humain et la nature. La permaculture est pratiquée dans toutes les sphères de la ferme.

Rendez-vous directement à la boutique de la Bio Ferme des Caps ou visitez son site Web pour en savoir plus!

Joignez l’utile à l’agréable et passez à travers de vos journées tout en demeurant motivé et concentré à l’aide des boissons énergisantes à moindre impact sur votre santé. Vous verrez : l’essayer, c’est l’adopter! 😉

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.