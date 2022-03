Trois looks à petits prix signés Renaissance

Le déconfinement bat son plein, le printemps est à nos portes, bref, tous les espoirs renaissent! De quoi avoir envie d’ajouter quelques looks à sa garde-robe… Pourquoi ne pas faire d’une pierre trois coups : payer moins cher, dénicher des pièces uniques et participer à l’économie circulaire!

Lolitta Dandoy S’il y a quelqu’un qui connaît bien le seconde main, c’est Lolitta! La journaliste et chroniqueuse mode magasine en friperie depuis 25 ans, et réussit toujours à trouver des looks incroyables à miniprix! Elle nous a déniché trois looks chez Renaissance pour un retour (progressif) au travail! Retrouvez Lolitta sur Instagram : @lolittadandoy

Le look 5@7 Robe : 28,75$

Escarpins : 9$

Sac : 6$ Total : 43,75$

Le look télétravail Blouse noire : 7$

Cache-coeur N&B : 7$

Pantalon jogging : 8$

Pantoufles (neuves) : 4,75$ Total : 26,75$

Le look retour au bureau Blouse imprimée : 8,75$

Veston (neuf) : 14,75$

Pantalon (neuf) : 12,75$

Sac à dos : 8$

Escarpins : 9$ Total : 53,25 $

Organisation québécoise à but non lucratif, Renaissance permet depuis 1994 de donner une seconde vie à nos vêtements. On y fait de belles trouvailles à petits prix – et sans taxes! – tout en posant un geste écologique concret, contribuant à ce que des millions de kilos de vêtements et d’articles ménagers soient détournés des sites d’enfouissement chaque année.

Pour découvrir plus de styles, rendez-vous dans les magasins Renaissance!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.