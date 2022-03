Ménage du printemps: des alternatives vertes et locales

Pour plusieurs d’entre nous, la fin de l’hiver rime avec grand ménage du printemps! Après être restés encabanés durant des mois, il est maintenant temps d’aérer la maisonnée et de la nettoyer de fond en comble afin d’accueillir la belle saison dans la propreté.

Pourquoi ne pas opter pour des produits nettoyants alternatifs, plus verts, plus doux et plus locaux? Ils feront briller les racoins de votre résidence et y laisseront planer un doux parfum – en plus de réduire votre empreinte écologique!

Voici quelques suggestions d’entreprises québécoises et/ou canadiennes qui mettent de l’avant vos essentiels du printemps, et ce, dans le plus grand respect de l’environnement.

Souris verte

Célébrer la santé, la famille… la vie!

Souris Verte, une entreprise familiale est reconnue pour sa gamme de produits de soins et d’hygiène pour les bébés et leur famille à base d’ingrédients biologiques. Ayant à cœur la santé globale, elle vous offre maintenant de prendre soin de votre maison de façon naturelle et écologique. La nouvelle gamme de produits ménagers est faite à partir de plantes et biodégradable, elle respecte autant l’environnement que la santé de vos proches.

Un produit fort apprécié chez Souris Verte : le Dégraisseur, qui s’attaque à la graisse et à la saleté en un clin d’œil. Sa formule à action rapide est conçue spécialement pour dissoudre rapidement les corps gras. Il sera assurément votre allier dans la cuisine après un repas en famille!

Pour en savoir plus, visitez le sourisverte.ca!

Oli & Ely

Une marque soucieuse de l’environnement

Oli & Ely propose un ensemble d’essentiels pour l’entretien ménager, produits localement au Canada, que vous pourrez utiliser en toute confiance. L’ensemble comprend :

Détergent à lessive 70 brassées (1,5 L);

Ensemble de balles de séchage (3);

Nettoyant tout usage (473 ml);

Nettoyant à vitres (473 ml);

Nettoyant à salle de bain (473 ml).

Sans ingrédients toxiques et écoresponsables, ces produits d’ici faits à base d’ingrédients de grande qualité sont naturels et consciencieux de l’environnement. Même les bouteilles qui les contiennent contribuent au mouvement : faites d’une coquille extérieure en carton 100 % recyclé et d’une barrière de plastique composée à 80 % de plastique recyclé, elles réduisent de 60 % le plastique utilisé comparé à une bouteille traditionnelle!

Pour en savoir plus, visitez le oliely.ca!

PURE

Vos essentiels printaniers

L’entreprise est heureuse de vous présenter pour le ménage du printemps son édition limitée: Fleur de pommier.

Vos essentiels PURE pour le ménage du printemps sont rassemblés dans l’édition limitée Fleur de pommier, un multisurfaces et un liquide vaisselle disponibles en ligne, en boutique et en vrac. Fleur de pommier est un arôme exclusif développé par la marque oNature et principalement fait d’huiles essentielles : petit grain, orange, pétales de jasmin, clou de girofle, cassie.

Un arôme doux du pommier et de sa fleur délicate avec une touche de son fruit sucré qui rendra votre ménage agréable. Cet arôme ne contient aucun cancérigène ni perturbateur hormonal (phtalates, formaldéhyde, toluène, benzène ou chlorure de méthylène).

Le multisurfaces est idéal pour toutes les surfaces : vitres, miroirs, bois, cuir, écrans d’ordinateur, lunettes, etc. Le liquide vaisselle PURE est très doux et hydratant. Il contient un maximum d’agent dégraissant et il peut être utilisé comme savon à mains. Les produits PURE sont performants, ultraconcentrés, biodégradables, sécuritaires pour les fosses septiques, végans et non testés sur les animaux. PURE est fabriqué au Québec chez Total Fabrication, 1re entreprise certifiée Écocert Engagement climat au Canada.

Pour en savoir plus, visitez le purebio.net!

Maison Lavande

L’un des nettoyants les plus doux pour vous et pour l’environnement!

Le nettoyant tout usage de la Maison Lavande est fabriqué à partir de lavande toute douce, aussi connue comme étant un antibactérien et un antiseptique naturel! Sa formulation est écologique et entièrement biodégradable. Il allie douceur et efficacité, simplement. Un grand coup de cœur ici parce qu’on peut l’utiliser sur toutes les surfaces – même le quartz délicat! On l’aime dans la cuisine, la salle de bain, pour les éviers, les meubles, les lavabos, et même dans l’auto!

Ce produit est décliné dans plusieurs collections et dépose un parfum fleuri dans chaque pièce de la maison après le nettoyage… La famille de la Maison Lavande a d’ailleurs confié qu’il serait très possible qu’elle soit en train de préparer des nouveautés autour de ce produit tant aimé… Restez tout près de la Maison pour en connaître davantage d’ici quelques jours!

Nettoyant tout usage, Pure Lavande (500ml)

Pour en savoir plus, visitez le maisonlavande.ca.

Flonette

Pour des produits écologiques zéro gaspillage!

Spécialisée dans les produits zéro déchet ou zéro gaspillage, Flonette propose des alternatives économiques et performantes pour vous aider à faire briller votre foyer!

Le cake vaisselle Flonette est le meilleur produit pour nettoyer la maisonnette tout en respectant la planète! Concentré, performant et durable, ce savon vaisselle solide nettoie bien plus que de la vaisselle! Utilisez-le dans la cuisine, ou encore dans la salle de bain, pour laver votre lavabo, ou même votre douche!

Quant à elle, la poudre magique Flonette deviendra votre meilleure alliée pour nettoyer en profondeur. Ce produit multiusage est parfait pour le lave-vaisselle, mais bien plus! Redonnez de la brillance à votre cuvette, vos vêtements ou détachez vos vieilles casseroles.

Ces deux produits vous sont aussi offerts en vrac, toujours dans le but de réduire votre impact écologique. Flonette, c’est LA solution pour une routine ménage plus verte!

Pour en savoir plus, visitez le flonette.com!

Filo

Bon pour vous, bon pour la planète!

Une maison propre, une planète propre. C’est le défi que s’est lancé Marie-Hélène en créant la compagnie Filo. Ses produits nettoyants et ses savons à mains sont 300 fois plus légers, 200 fois plus petits et leur production consomme 1000 fois moins d’énergie.

Faits d’ingrédients de sources naturelles et véganes, les nettoyants Filo sont produits sans eau et sans utilisation de plastique. C’est simple, tout est concentré dans une pastille. Il suffit de la mettre dans votre bouteille préférée, d’y ajouter la bonne quantité d’eau et voilà, le tour est joué. Opter pour Filo, c’est faire un pas de plus pour sauver la planète!

L’entreprise a comme mission de rendre accessibles des produits naturels, sécuritaires pour la famille et pour la planète. Elle veut réduire l’impact environnemental des produits ménagers qui, trop souvent, sont nocifs pour la santé et toxiques pour la planète. Elle est persuadée que tous ensemble, on peut révolutionner la vieille industrie des produits ménagers!

Profitez de 15 % de rabais sur un premier achat grâce au code promo METRO15! Valide jusqu’au 31 mai 2022.

Pour en savoir plus, visitez le filo.earth.fr!

Planette

Un produit multiusage sans rinçage!

Notre nettoyant multisurfaces naturel et écologique est votre meilleur allié! Il nettoie les surfaces, laisse les vitres et miroirs sans stries et peut être utilisé comme assainisseur d’air pour vous aider à vous débarrasser des mauvaises odeurs!

À base de savon de Marseille et d’huiles essentielles, ce produit vous suivra dans toutes les pièces de la maison. Ce tout usage est facile à utiliser et ne requiert aucun rinçage. Il permet d’éliminer les bactéries et de profiter d’une odeur fraîche composée de menthe poivrée et limette.

Son efficacité rendra votre routine de ménage des plus agréables! Ce produit ménager écologique est fait à la main au Québec et vous durera plusieurs mois. Disponible en bouteille et en vrac, une vraie dose d’amour antibactérienne!

Ce tout usage est votre allié pour :

Laver les comptoirs;

Laver vos électroménagers en acier inoxydable;

Laver la table;

Laver les vitres et miroirs;

Faire disparaître les odeurs tenaces (divan, matelas, équipement de hockey…);

Laver les vitres et le tableau de bord de votre véhicule.

Pour en savoir plus, visitez le planette.ca!

Cette année, on encourage local et on passe en mode vert pour le grand ménage du printemps. Votre maisonnée en ressortira étincelante – et la planète vous en remerciera. À go, on frotte!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.