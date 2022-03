Gestion du capital humain : l’Institut de leadership bonifie sa certification

À une époque où la rétention de personnel et la consolidation des équipes de travail sont devenues le nerf de la guerre en entreprise, l’Institut de Leadership innove en bonifiant sa Certification en gestion du capital humain. Complémentaire à la Certification en leadership et habiletés de direction déjà offerte par l’Institut, cette toute nouvelle certification est unique en son genre et entend véritablement répondre aux besoins actuels de l’industrie.

Dans l’air du temps

Courte et intensive, cette formation place l’humain au premier plan et est axée sur la diversité des industries et des contextes professionnels.

De nos jours, tout se passe à la vitesse de l’éclair. Et avec les contraintes de la vie familiale et un emploi du temps bien chargé, les gestionnaires n’ont pas toujours le temps de s’investir à fond dans un programme de deux ans. Notre formation, orientée sur la pratique, a pour but de permettre aux participants de mettre rapidement en application les notions présentées par nos experts chevronnés. Éric Paquette, président et cofondateur de l’Institut de leadership

En plus d’offrir une reconnaissance au Québec comme à l’international, le programme mise notamment sur des formations pertinentes et reconnues et donne l’opportunité d’agrandir son réseau de façon importante.

Des leaders pour former d’autres leaders

Élaboré en collaboration avec des enseignants universitaires et des chefs de file, le programme élite donne l’opportunité à chaque participant de rencontrer et d’apprendre les meilleures stratégies via l’enseignement d’au moins quinze intervenants différents provenant de divers horizons et contextes professionnels, mettant à profit leur précieuse expérience du monde des affaires, ce qui permet aux participants de profiter d’une variété d’opinions et de savoirs.

Des personnalités réputées enrichissent l’apprentissage des participants en leur faisant part de leur vision, de leurs connaissances et de leur savoir-faire. Nous sommes nés d’une conviction : pour former des leaders, il faut des leaders. Et nous avons choisi des leaders expérimentés, parce que rien ne vaut la force de l’expérience. Des gens d’action qui aident chacun des participants à évoluer dans sa propre direction. Éric Paquette, président et cofondateur de l’Institut de leadership

L’Institut a entre autres eu la chance de recevoir au cours des dernières années Monique Leroux, Alain Bouchard, Pauline Marois, Serge Godin, Pierre Marc Johnson, Pierre Bruneau, Alain Lemaire, Marie-Josée Richer, Dany Dubé, Charles Sirois, Lorraine Pintal, Bruny Surin, Nicolas Duvernois et Lise Watier.

Un incontournable

Fondé en 2013, l’Institut de leadership est une excellente alternative au MBA. Il compte à ce jour plus de 3 600 diplômés et s’adresse principalement aux cadres et aux dirigeants. On y propose un accès privilégié à des formateurs, gestionnaires et entrepreneurs de renom par le biais de formations axées sur des exemples concrets et pratiques ainsi que des séances de discussions dirigées qui favorisent une réflexion sur soi et sur le fonctionnement de son organisation.

Convaincu que plusieurs types de gestion et manière de diriger sont nécessaires pour que chacun puisse devenir un professionnel du leadership, l’établissement n’offre pas moins de sept programmes de formation – en mode présentiel, virtuel ou hybride – soit la certification en leadership et habiletés de direction, la certification en gouvernance, le programme court en leadership, le programme femmes leaders, la certification en stratégie, la certification en gestion de transfert d’entreprise et celle sur laquelle porte le présent article : la certification en gestion du capital humain.

Pour en apprendre davantage à propos de la Certification en gestion du capital humain et des autres formations et programmes offerts, ou encore pour obtenir plus d’information quant aux prochaines cohortes, rendez-vous au www.institutleadership.ca.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.