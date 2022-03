Les fromages Biobio : une histoire de famille

Ce n’est pas d’hier que la famille Gattuso est présente dans le domaine de l’alimentation. En 1936, tout en exploitant une épicerie avec sa mère à Montréal, Pasquale Gattuso, à l’âge de 18 ans, commence à représenter différents producteurs et transformateurs européens. Aujourd’hui, Pierre et son fils Frédéric (la quatrième génération de la famille) poursuivent la tradition en nous offrant une gamme de fromages québécois et importés. Entre autres, les fromages Biobio font partie des produits qu’ils chérissent.

La grande majorité des fromages Biobio sont fabriqués localement au Québec et sont certifiés par Aliments du Québec-Bio. L’ensemble de leurs fromages sont sans aucun colorant, arôme artificiel, additif de synthèse ou agent de conservation chimique. Leurs fromages sont certifiés par l’organisme de certification biologique Québec Vrai et sont aussi préparés à partir de lait biologique, produit par des vaches dont l’alimentation ne contient pas d’hormone de croissance, d’antibiotiques, d’engrais chimiques, d’OGM ou de pesticides, et sur des fermes familiales où le bien-être des animaux est une priorité.

La production de ces variétés de fromages québécois de première qualité respecte le rythme de la nature, le bien-être des animaux et l’environnement.

Gouda, Suisse, Parmesan, Cheddar vieilli 1 an, 2 ans ou 3 ans font partie des variétés produites au Québec. Les cheddars vieillis sans lactose comptent parmi les fromages les plus populaires. Faits de lait thermisé biologique, cela leur permet d’atteindre un goût plus prononcé et apprécié des connaisseurs. Leur savoureux goût de beurre et de noisette est un peu plus corsé que celui des autres fromages produits par Biobio.

À l’intérieur de leur gamme bio s’ajoutent quatre fromages d’importation de la France, de la Grèce, de l’Espagne et de l’Italie; Feta, Manchego, Parmigiano Reggiano 18 mois et Parmigiano Reggiano 24 mois. Ces fromages sont le fruit d’une relation à long terme avec des entreprises européennes qui partagent les mêmes valeurs que la famille Gattuso : soit une combinaison du bien-être animal, du respect de l’environnement et du souci d’offrir un produit de qualité.

Relève entrepreneuriale

En vente au Québec chez Iga, Metro, Rachelle-Béry, Avril et chez plusieurs épiciers indépendants, en Ontario et dans l’Ouest canadien, les fromages de spécialités Biobio sont l’exemple même d’une relève entrepreneuriale réussie. Au départ, l’entreprise de la famille Gattuso était davantage axée sur l’importation de produits italiens. Puis, au fil des générations, la famille a diversifié son offre en proposant des fromages européens de différents pays, tout en accordant une place de choix aux produits biologiques québécois. La marque Biobio, lancée en 2004, cadre parfaitement avec les valeurs de cette entreprise familiale qui visent à offrir des produits dans un cadre alimentaire de santé et bien-être.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.