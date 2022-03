Distilleries québécoises: l’heure est aux retrouvailles!￼

Qui dit printemps dit ouverture des terrasses (enfin!!), mais aussi retour des BBQ festifs entre amis et des soirées apaisantes au coin du feu. Et quoi de mieux pour célébrer l’arrivée des beaux jours que de se réunir lors d’un 5@7 pour parler de tout et de rien, cocktail à la main?

Voici quelques suggestions de spiritueux et cocktails créés par des distilleries bien de chez nous qui sauront à tout coup égayer vos retrouvailles. Tchin!

Oshlag Seltzer

Oshlag Brasserie et Distillerie

À la suite de l’énorme succès qu’a connu Oshlag Seltzer en épiceries et dépanneurs, Oshlag Brasserie et Distillerie est fière de vous dévoiler sa plus récente innovation toute en fraîcheur! Découvrez les tout nouveaux Seltzers d’Oshlag à base de vodka entièrement distillée au Québec!

Contenant seulement 1 gramme de sucre, 100 calories et 5 % d’alcool par canette, le Oshlag Seltzer à base de vodka se démarque par son goût naturel, frais et incroyablement désaltérant! Découvrez-y le côté juteux de la saveur Pêche, la délicatesse enveloppante de la saveur Orange Sanguine et la vivacité étonnante de la saveur Framboise. Un trio de boissons rafraîchissantes qui sauront vous charmer, idéales pour célébrer l’arrivée du printemps.

Dès le 27 mars, rendez-vous à la SAQ pour vous procurer ces nouvelles saveurs exclusives en caisse de 12 canettes de 355 ml. L’été s’annonce clairement d’ici avec Oshlag Seltzer!

Pour en savoir plus, visitez le oshlag.com.

Amermelade Spritz

Les Spiritueux Iberville

Fondée en avril 2017 par Mario D’Amico, Les Spiritueux Iberville est une entreprise montréalaise qui souhaite offrir aux Québécois des spiritueux alliant l’esprit traditionnel italien à des saveurs et des ingrédients d’ici.

Parce que la vie est parfois trop courte pour faire des cocktails, Amermelade, votre Aperitivo québécois favori, est disponible en format prêt-à-boire! En pique-nique, en randonnée, au chalet, sur un bateau… apportez vos canettes et plongez dans l’apéro avec Amermelade Spritz en un claquement de doigts.

On y retrouve la signature aromatique d’Amermelade créée par les Spiritueux d’Iberville, un délicieux assemblage de saveurs italo-québécoises qui fait toute la différence à l’heure de l’apéro.

Pour en savoir plus, visitez le spiritueux-iberville.com.

Rhum Rosemont Ananas

Distillerie de Montréal

Concentré de vitalité. À la Distillerie de Montréal, la grisaille ne s’installe jamais bien longtemps, comme en fait foi cette bouteille pimpante et gorgée de plaisir. Exit langueur et apathie! Tout de ce spiritueux raconte le ravissement d’un nouveau départ.

Véritable antidote à la morosité, ce rhum aux multiples facettes décline en douceur ses notes gourmandes pour raviver vos sens engourdis. Ses arômes suaves et exotiques vous invitent d’entrée de jeu à apprivoiser l’insouciance qu’inspire le retour des beaux jours. La vivacité de l’ananas Gold du Costa Rica mûri à point trouve son équilibre aux côtés d’un rhum de mélasse vieilli, le tout enrobé d’un caramel velouté.

À petites lampées, à mesure que se révèlent ses accents floraux, cette friandise à boire déploie fraîcheur et réconfort comme une promesse de renouveau. De quoi retrouver les réflexes de la joie!

Pour en savoir plus, visitez le distilleriedemontreal.com.

Rhum Rosemont Épicé

Distillerie de Montréal

Chaleur et connivence. Le printemps 2022 sera celui des retrouvailles. Quoi de mieux que de renouer avec ses classiques pour reprendre le fil des amitiés? Vous redécouvrirez avec émotion le raffinement et la complexité qui séduisent les connaisseurs depuis quelques années déjà.

Fidèle à sa renommée, la Distillerie de Montréal privilégie des ingrédients entièrement naturels qui confèrent à ce produit hors pair une authenticité propice à la convivialité. Rhubarbe, fenouil, sumac, cardamome, piment oiseau, poivre de Kampot : tant d’aromates au caractère bien franc s’accordent sans heurt, mettant en valeur la spécificité de chacun dans une parfaite harmonie.

La rondeur de ce rhum intemporel unit les saveurs comme il rassemble les êtres. Rehaussé par la canneberge et adouci par la mélasse et le caramel, son envoûtant mélange d’épices réjouit le palais autant qu’il réchauffe les cœurs. C’est le complice de longues soirées à étirer et à rééditer.

Pour en savoir plus, visitez le distilleriedemontreal.com.

Crèmette de Pâques

La Crémerie des Trois-Rivières

La crème de la crème pour (enfin) se rassembler! Hymne aux retrouvailles tant attendues, à ces moments que l’on prévoit depuis plus de deux ans et qui se dérouleront à Pâques en 2022. Parce qu’enfin, toute la famille sera réunie autour d’une même tablée, à partager des plats réconfortants (et parfois très sucrés… parce que c’est Pâques, après tout).

Hymne aux recettes de votre tante Ginette, aux blagues de votre sœur Annette, aux regards moqueurs de votre père en arrivant dans sa Corvette. À tous ces humains que l’on a vu trop peu souvent durant ces deux années à oublier. Ces sourires, ces moments, ces souvenirs… toutes ces choses à rattraper en famille ou entre amis.

Hymne aux découvertes à faire lors de ces retrouvailles, à ces nouvelles recettes qui vous fondront au palais, à ces desserts que l’on attendait depuis tellement longtemps et à ces cafés-Crèmette qui feront sourire toute la maisonnée à la fin du dîner.

Hymne aux produits fièrement imaginés ici, à ces humains qui les réfléchissent, qui les créent et les embouteillent et à ceux qui les consomment. La plus belle récompense pour un entrepreneur, c’est de savoir que vous vous partagez son produit lors de moments qui vous sont chers. Bonnes retrouvailles de la part de la Crémerie des Trois-Rivières.

Pour en savoir plus, visitez la page Facebook : facebook.com/cremerie.tr.

Gin Thuya

Distillerie Fils du Roy

La Distillerie Fils du Roy, située à Saint-Arsène dans le Bas-du-Fleuve, vous propose des spiritueux issus de leur jardin maraicher. Une visite à la distillerie vous permet de vivre une expérience unique où la distillation rencontre le maraicher. Profitez des ateliers de dégustation offerts dans les jardins de la distillerie pour en apprendre plus sur la distillation.

La distillerie vous offre plusieurs spiritueux à la SAQ, dont quatre gins inspirés de son environnement. Que vous soyez forestier/boréal avec le Thuya, classique avec le Gros Gin, bord de fleuve avec le Rocher Malin ou fruité/floral avec le #StJean, ses produits sauront vous charmer avec leur goût soyeux provenant d’alambics traditionnels en cuivre.

Une visite à la distillerie vous permettra de découvrir plusieurs produits exclusifs disponibles à la distillerie, dont des eaux-de-vie du jardin et des gins vieillis. Située à la sortie 514 de l’autoroute 20, un arrêt essentiel à mettre à votre itinéraire lors de vacances dans le Bas-du-Fleuve!

Pour en savoir plus, visitez le distilleriefilsduroy.com.

Gin Récif

Distillerie des Marigots

Distillés en Gaspésie, à flanc de falaise et au son du ressac, les spiritueux de la Distillerie des Marigots se distinguent par leur qualité, leur raffinement et la richesse de leurs saveurs, typiques du terroir dans lequel elles s’inscrivent. Leur gin Récif est le reflet de la générosité du territoire gaspésien avec ses sous-bois recouverts de mousse, ses champs de fleurs sauvages et ses effluves de mer.

Ce gin est composé d’une base d’aromates traditionnellement utilisés dans les gins, offrant un repère connu aux amateurs de ce spiritueux, soit la baie de genévrier, la racine d’angélique et la graine de coriandre. S’ajoutent ensuite une myriade d’aromates du terroir gaspésien loin d’être traditionnels : la fleur d’armoise, le bourgeon de peuplier baumier, le polypore confluent, la feuille de mélisse, le chaton d’aulne crispé, la fleur d’épilobe, la pousse de mélèze, la graine de carvi, l’ombelle de berce laineuse, la feuille de livèche écossaise et le bouton de rosier sauvage.

Tous ces ingrédients sont sauvages et issus d’une cueillette responsable ou cultivés localement. Chacun de ces aromates a été minutieusement sélectionné pour jouer un rôle précis dans la complexité de ce gin et pour arriver à une harmonique surprenante.

Pour en savoir plus, visitez le distilleriedesmarigots.com.

Gin Echo Foxtrot

Distillerie Alpha Tango

Voici un cocktail élaboré avec le gin à la framboise noire Echo Foxtrot. Ce gin unique au monde, de par sa couleur et son goût, est un incontournable à avoir dans son bar pour élaborer de succulents cocktails ou simplement se faire un gin-tonic classique.

Tout d’abord, la robe violette, qui passe au rouge au contact de l’acidité, donne deux couleurs uniques et de la texture à vos cocktails. Le mélange complexe de la framboise, des agrumes et des épices offre des parfums fruités et une finale rafraîchissante.

La distillerie Alpha Tango vous a concocté un cocktail simple et facile à réaliser avec des ingrédients que vous avez fort probablement déjà à portée de main. Avec le beau temps qui arrive, on veut que vous passiez du temps sur la terrasse, et non à l’intérieur à essayer de faire un cocktail trop compliqué! Echo Foxtrot est un gin aromatisé la framboise noire qui contient moins de 0,1 gramme de sucre par once. Il a récemment été élu le meilleur gin aromatisé au Canada!

Pour en savoir plus, visitez le alphatango.ca.

Il est grand temps de renouer avec vos proches. Pour ce faire, pourquoi ne pas en profiter pour trinquer à leur santé en dégustant un des surprenants cocktails ou délicieux spiritueux que vous proposent les distilleries québécoises?

Santé!

