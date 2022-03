Cidres d’ici : de quoi vous faire tomber dans les pommes ce printemps!￼

Ils ont beau avoir la cote 12 mois par année, avec l’arrivée du printemps vient une certaine effervescence qui fait en sorte que siroter les cidres québécois semble aller de soi.

Que vous soyez plus du type de glace, de feu, rosé, effervescent ou tranquille, ces délectables breuvages donneront de la saveur à toutes les occasions.

Découvrez quelques-uns des cidres issus de productions québécoises en lisant ce qui suit!

Hopla!, Libertin et Lady Geneva

Domaine RITT – Cidrerie & Vergers

La gamme de cidres pétillants produits par Domaine RITT – Cidrerie & Vergers font peau neuve en 2022. En effet, cette cidrerie établie à Cap-St-Ignace (à côté de Montmagny, en Chaudière-Appalaches) vous propose maintenant sa gamme de cidres classiques en canette.

Leurs produits phares – comme le Hopla!, le Libertin ou le cidre rosé Lady Geneva – sont maintenant disponibles en canette de 473 ml.

Avec la fine amertume et le bouquet floral du houblon, le Hopla! est bon à boire en toute occasion. Lady Geneva incarne la fraîcheur par son côté acidulé et est à son meilleur lors des chaudes journées d’été. Le Libertin, quant à lui, est le parfait compagnon pour la fête. Essayez-le avec du sirop de Cassis pour une nouvelle interprétation du Kir, ou encore avec une bière noire pour créer un Black Velvet.

Leur nouveau format vous permet d’en profiter plus facilement lors d’un pique-nique, autour de la piscine ou du BBQ, en camping ou même à la plage!

Pour plus d’info, consultez le domaineritt.com.

Azimut

Ferme Cidricole Équinoxe

Plus qu’un verger, plus qu’une cidrerie, la Ferme Cidricole Équinoxe est la vision d’avenir que deux jeunes entrepreneurs ont dans la tête depuis quelques années. Toute cette idée s’est mise en branle lors de leur parcours universitaire, combiné à un voyage dans le pays des Normands.

Pratiquer une agriculture en conversion biologique centrée sur le bien-être des écosystèmes de la ferme et des humains l’entourant, tout en laissant aller leur créativité à travers leurs cidres faits entièrement des fruits cultivés par les artisans fermiers, c’est ce qui poussa Marc-Antoine et Audrey-Anne à racheter un verger dans la magnifique région des Cantons-de-l’Est. Des pommiers marqués par de nombreuses décennies de production et une terre pleine de potentiel : il n’en fallait pas plus pour pousser les deux entrepreneurs à prendre racine dans ce coin de pays.

En moins de deux ans, non seulement ont-ils pris le virage bio, construit un tout nouveau chai avec boutique et terrasse fermière accessible au public dès l’été 2022, leurs cidres fermiers, présents en petits nombres sur plusieurs étals de la métropole, ont déjà conquis plusieurs adeptes de produits natures, et ce n’est que le début pour ce jeune couple de bons vivants débordant de projets.

Pour plus d’info, consultez le fermecidricoleequinoxe.com.

Armandie

Choinière Cidres Fermiers

Cultiver des pommes sur la terre familiale fait partie de l’ADN de l’entreprise; les transformer en cidres uniques et naturels exprime la vision qu’a celle-ci de l’agriculture – et c’est devenu son mode de vie : valoriser ce qui nous entoure, sans rien forcer, en apprivoisant simplement ce que la nature peut offrir.

Créer des produits simples et de qualité, variant au fil des ans, en fonction de ce qui est récolté. Explorer et apprivoiser les environs sauvages. Apprendre à chaque cuvée. Préserver l’authenticité du territoire.

L’idée derrière les cidres fermiers de Choinière est simple : travailler à partir de nos pommes, laisser s’exprimer le terroir et y ajouter un peu de notre personnalité.

Choinière Cidres Fermiers n’est pas ouvert au public; vous pouvez vous y présenter sur rendez-vous seulement.

Pour plus d’information, consultez le choiniere.co.

Cidre Urbain McAdam

Brasserie McAuslan

C’est en 2017 que la Brasserie McAuslan a lancé son tout premier cidre urbain McAdam, fait à 100 % de pommes québécoises. Située dans le quartier Saint-Henri à Montréal depuis 1989, la Brasserie ajoute ainsi une cidrerie à ses installations, en plus d’un verger urbain sur une des parcelles de son terrain. Le tout, toujours dans le souci d’embellissement de son quartier.

Fabriqué avec des pommes du Québec et bonifié avec les pommes du verger de la Brasserie, le cidre McAdam tient son nom de John McAdam, l’Écossais à l’origine de l’asphalte, représentation de l’urbanisation.

D’un goût équilibré, le cidre Urbain McAdam dégage la jeunesse, la force, la diversité et toute la richesse de la ville de Montréal. D’un vert éclatant, la canette du cidre McAdam est empreinte de tracés symbolisant les rues de la métropole qui convergent vers la cidrerie.

Il est à souligner que le Cidre Urbain McAdam sera en vente dans les dépanneurs et épiceries du Québec. Disponible en 4 saveurs : cidre original, rosé, poire et fruits noirs.

Pour plus d’info, consultez le mcauslan.com.

La Bolée

Cidrerie du Minot

La Cidrerie du Minot est une entreprise pionnière dans le domaine du cidre artisanal au Québec. Premier producteur de cidre vendu en SAQ, c’est avec passion que cette famille élabore depuis 1987 une large sélection de produits d’une qualité exceptionnelle, dont la Bolée.

Ce cidre tranquille et sec propose des arômes délicats de pommes vertes, de pêches et de melons miel. En bouche, il présente une belle rondeur avec des notes fruitées. Le tout s’accompagne d’une acidité bien équilibrée avec une pointe de minéralité pour une finale incroyablement rafraîchissante!

Il accompagne à merveille les viandes blanches, les sushis, les moules, le tartare de saumon et les brochettes méditerranéennes. C’est aussi une excellente alternative au vin blanc lors d’un repas.

Pour plus d’info, consultez le duminot.com.

Du pommier à la bouteille, laissez-vous tenter par ces délicieux produits du terroir que sont les cidres québécois – tout en encourageant des entrepreneurs d’ici!

Bonne dégustation 😊

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.