VR et vanlife : le monde à votre portée!￼

Vous avez soif de liberté et d’autonomie, mais vous tenez tout de même à votre confort? Le monde du VR et de la vanlife est tout indiqué pour combler – voire surpasser! – vos attentes et vous promet des aventures inoubliables dans des paysages époustouflants.

Camper, minivan, véhicules récréatifs en tous genres – des petits, des moyens et des gros espaces – le choix est infini! Nous vous faisons ici découvrir quelques détaillants qui ont tout ce qu’il vous faut pour vous équiper en vue de la saison estivale.

VR Outsider

Il n’y en a pas deux pareils!



Depuis 2014, VR Outsider construit des véhicules récréatifs de qualité irréprochable reflétant la personnalité et les besoins de chacun de ses clients.

En effet, chaque VR Outsider est unique et produit sur commande. Ils ont cependant tous une chose en commun : ils sont construits pour durer, la solidité et la fiabilité des produits étant la priorité de l’entreprise. Ils se démarquent entre autres par leurs structures de meubles en aluminium soudées, alliant légèreté et solidité en plus d’une très grande qualité de finition et d’un souci du détail qui ont fait leur réputation. Il suffit de voir un VR Outsider de près pour comprendre qu’on est ailleurs.

Les deux propriétaires de l’entreprise, Jo-Anne Boutin et Christian Martin – qui sont un couple dans la vie -, se plaisent à dire que devenir propriétaire d’un VRO signifie aussi intégrer la grande famille Outsider.

Pour plus d’info, visitez le vroutsider.ca.

Go-Van.com

Une référence incontournable

Go-Van.com est une plateforme de référence pour les adeptes de vanlife, et ce, depuis 2015!

Trouvez-y toutes les ressources pour convertir votre van ou inspirez-vous pour votre prochain road trip! Leur boutique en ligne est remplie de vêtements et accessoires très pratiques pour les nomades. Par exemple, ceux qui ont une cuisinière au propane vont vouloir commander le four OMNIA permettant de faire plusieurs recettes, comme des lasagnes, ou ceux qui cherchent une solution pour faire sécher leur wetsuit et serviette dans leur van vont être heureux de commander le support Go-Dry!

Trouvez aussi plusieurs items et vêtements pour prendre la route avec style cet été 🙂

Pour plus d’info, visitez le go-van.com.

Roulottes Rémillard

LA destination tout incluse des passionnés de VR

Pour prendre la route sur un coup de tête ou faire faire des heures supplémentaires à vos vacances, il n’y a rien de mieux que d’avoir votre propre VR à portée de main.

Vivez votre passion sans modération : faites votre choix parmi le vaste inventaire de roulottes neuves et la grande sélection de roulottes et de motorisés usagés de Roulottes Rémillard. Profitez de leurs prix « liquidation » présentement en vigueur! Votre rêve de liberté en VR n’aura jamais été aussi accessible.

Pièces et VR neufs et usagés, location, entretien, réparation, carrosserie, esthétique, hivernisation, entreposage… Roulottes Rémillard offre des services complets pour le VR réunis sous un même toit.

Roulottes Rémillard, c’est aussi une passion pour le VR qui s’est transmise sur 3 générations et plus de 70 ans de savoir-faire. Son objectif? Travailler en équipe pour offrir chaque jour à sa clientèle un accompagnement personnalisé et un service de qualité.

Pour plus d’info, visitez le roulottesremillard.com.

RVan

Prendre la route de l’aventure en tout confort

RVan est une entreprise située dans les Hautes-Laurentides qui se spécialise dans la conversion et l’aménagement de fourgons Mercedes Sprinter en véhicules récréatifs quatre saisons.

La production à petite échelle permet d’assurer une conception et une fabrication à partir des plus hauts standards de qualité. Chaque composante est choisie soigneusement et des matériaux bruts, légers, solides et durables définissent la personnalité de la RVan. La douche et les structures en aluminium, la toilette intégrée, la fenestration abondante qui assure une vision 360o, le support de toit versatile, les comptoirs en bois et les espaces de rangement spacieux sont les éléments signatures de la RVan.

RVan est pensée et conçue spécialement pour les amateurs de plein air et de grands espaces qui souhaitent prendre la route en toute liberté et en tout confort.

Pour plus d’info, visitez le rvanconversion.ca.

Van Trotter

Opter pour le haut de gamme

Van Trotter est une entreprise de conversion et de location de camper vans haut de gamme créée par un couple de jeunes passionnés de vanlife. Leurs produits se démarquent du marché par leur conception ingénieuse alliant confort et utilité, leur qualité exceptionnelle, leur autonomie remarquable été comme hiver et, surtout, leur design intérieur qui semble tout droit sorti de Pinterest.

L’entreprise offre des services de conversion personnalisés avec un vaste choix de matériaux, accessoires et couleurs afin que chaque client puisse créer un VR à son image. Pour ceux qui aimeraient tenter l’expérience de la vanlife sans faire l’acquisition d’un véhicule, leurs camper vans 4 saisons sont également disponibles pour la location à longueur d’année.

N’hésitez pas à entrer en contact avec eux via leur site Web ou leurs réseaux sociaux : les cofondateurs Mickael et Marie-Claude se feront un plaisir de vous accompagner dans vos démarches.

Pour plus d’info, visitez le vantrotter.ca.

Nomad Van

Pour du camping sur-mesure

Partir à l’aventure sur les routes de l’Amérique dans un van campeur personnalisé et conçu à votre image et selon votre budget, c’est possible grâce à NOMAD VAN! Spécialisée dans la conversion sur-mesure de vans campeurs depuis 2017, NOMAD VAN a à elle seule réussi à réaliser le rêve d’aventures de plus de 150 clients en 5 ans!

Avec ses décors chaleureux qui rappellent les doux chalets laurentiens, ses équipements haut de gamme et l’autonomie énergétique offerte, les vans NOMAD sont conçus pour tous les types de voyages. Que ce soit pour un projet de retraite, les mordus de vélos de montagne, les crinqués du ski ou pour les jeunes familles, NOMAD VAN offre une diversité d’aménagements et de conception hors du commun.

Et si vous désirez jeter un œil à quelques-unes de leurs créations, passez les voir au Salon Aventure et Plein Air, qui se tiendra au Palais des Congrès de Montréal les 26 et 27 mars prochains, kiosque 1501!

Pour plus d’info, visitez le nomadvan.ca.

S’PA camping

Une solution de prêt à camper mobile tout inclus

Les remorques prêtes à camper toutes équipées de S’PA camping, c’est la vanlife, mais sans devoir vous acheter une fourgonnette à 40 000 $ ni avoir un gros pickup pour tirer tout ça. Elles comprennent les armoires de rangement, une table sur mesure, la tente, les toiles étanches, un auvent et bien plus!

Vous voulez une expérience unique? Leurs conceptions personnalisées vous permettent d’inclure une glacière, un panneau solaire, une roue de secours (S’PA plaisant se retrouver mal pris), un support à vélo, une batterie, un chargeur ainsi qu’un réfrigérateur et des meubles!

C’est donc faire du camping tout équipé, sans manque d’espace et sans stress! SANS investir une fortune. SANS acheter un véhicule plus gros ou des équipements spécialisés. SANS trainer une « maison » derrière vous. FINI le casse-tête du « quoi prendre et quoi laisser ». FINI le stress au départ et à l’arrivée. FINI le fouillis dans tes articles de camping…

Pour plus d’info, visitez le spacamping.ca.

Camping aux Bouleaux

L’essayer, c’est l’adopter!

Le Camping aux Bouleaux est un camping familial où l’on revient toujours pour s’amuser!

Situé à Saint-Félix-de-Valois, au cœur de la nature, ce petit havre de paix regorge d’activités pour les petits et les grands. En effet, chaque séjour inclut l’accès aux activités sur place, notamment les jeux gonflables, les jeux d’eau, le tir à l’arc et un terrain de jeux des plus complets. De plus, le comité des loisirs de l’endroit organise chaque fin de semaine différentes activités afin de divertir tous les campeurs.

Que vous cherchiez à vous reposer, vous amuser ou à vous regrouper, les différents secteurs de ce camping vous permettront de répondre à toutes vos attentes! L’équipe du Camping aux Bouleaux vous attend!

Pour plus d’info, visitez le campingauxbouleaux.com.

Camping de L’Île

Tout pour plaire

Ouvert 4 saisons, le Camping de L’Île est idéal pour la vanlife et pour en profiter au maximum. Leur site est reconnu pour le charme de l’île, la majestuosité des arbres, la propreté et la tranquillité que procure l’environnement et la rivière.

Chaque saison a son charme et son décor magnifique. Le Camping de L’Île comprend 113 terrains voyageurs, dont 30 en bordure de rivière, 29 prêts à camper et 50 terrains saisonniers. Les activités sur le site varient selon les saisons, de la piscine chauffée, au pickelball, en passant par le volleyball jusqu’à la randonnée en raquette en forêt. Vous pouvez également agrémenter votre séjour avec des attraits à proximité tels que microbrasserie, musée, zoo, etc.

Une nouveauté verra le jour en hiver 2023 : la section spa et sauna sera aménagée sur le site pour vous permettre de relaxer et décrocher davantage durant la saison hivernale. Une variété de prêts à camper est disponible toute l’année afin de permettre d’initier des amis au camping d’hiver!

Pour plus d’info, visitez le campingdelile.com.

Lors de vos prochaines vacances, offrez-vous une expérience hors du commun : en optant pour le VR et/ou la vanlife, vous découvrirez des destinations de rêve et des panoramas à couper le souffle qui vous seraient inaccessibles autrement! Prêt pour l’aventure?

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.