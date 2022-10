Pénurie de main-d’œuvre : avez-vous pensé aux travailleurs temporaires étrangers?

Les travailleurs étrangers temporaires et les travailleurs agricoles font partie de la solution à la pénurie de main-d’œuvre. Le Centre d’appui aux communautés immigrantes, le CACI, met tout en œuvre afin de faciliter leur intégration sur le marché du travail et souhaite que chaque nouvel arrivant trouve sa place au Québec et s’y épanouisse.

Travailleurs étrangers: mieux informés, vous pourrez mieux exercer vos droits

Si vous êtes travailleur étranger temporaire et/ou travailleur agricole, il est possible que le contexte actuel de la COVID-19 ne vous ait pas permis de vous informer adéquatement de vos droits et responsabilités.

Le CACI peut vous informer et vous offrir le soutien dont vous avez besoin en matière de :

Demande de la résidence permanente

Aide juridique

Démarches administratives

Travail

Santé

Scolarité

Logement

Permis de conduire

Déclaration d’impôt

Régionalisation

Activités socioculturelles

Pour les travailleurs étrangers: accueil et intégration

À son arrivée au Québec, le travailleur étranger peut être déboussolé, particulièrement s’il ne parle pas français. Le CACI propose la session Objectif Intégration pour en savoir davantage sur les valeurs du Québec, les façons de faire et le marché du travail. Le CACI peut également aider pour la recherche d’un logement et offre également un soutien psychosocial. Une banque alimentaire est également disponible.

Pour les immigrants à la recherche d’un emploi: formations pertinentes

En recherche d’emploi, autant mettre toutes les chances de son côté. En plus des cours de francisation, le CACI propose plusieurs formations qui feront toute la différence.

Mise à jour du CV et préparation à une entrevue avec des professionnels du milieu

Cours d’anglais

Cours d’informatique

Lancer son entreprise au Québec

Démarrer une halte-garderie

Préparation à l’examen de citoyenneté

En plus des ateliers de formation, des séances d’information, des sessions de bien-être et des rencontres de réseautage et de partage d’expérience sont également offertes, toujours dans l’objectif de faciliter l’intégration des travailleurs temporaires étrangers et des travailleurs agricoles au marché du travail québécois.

Le CACI est un organisme à but non lucratif fondé le 23 avril 1993. Sa mission principale est d’accompagner les nouveaux arrivants dans leurs démarches d’installation ainsi que l’ensemble des communautés immigrantes dans leur processus d’intégration à la société d’accueil.

Ce projet est rendu possible par le CACI grâce à Immigration Québec et le gouvernement du Canada, par le biais du Programme des travailleurs étrangers temporaires.

Pour plus d’information, visitez caci-bc.org/travailleur-temporaire.

Ce projet est rendu possible par le CACI grâce à Immigration Québec et au gouvernement du Canada, par le biais du Programme des travailleurs étrangers temporaires.















