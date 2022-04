Découvrez votre plein potentiel grâce au DIY!￼

Que vous soyez un habitué de ce mouvement des plus tendances ou que vous cherchiez simplement à découvrir de nouveaux passe-temps, le DIY – Do It Yourself – vous permet de joindre l’utile à l’agréable en créant ou réparant vous-même de façon artisanale des objets de la vie courante, technologiques ou encore artistiques.

Laissez aller votre créativité grâce aux ateliers, formations et produits que proposent les entreprises suivantes.

Les Faiseurs

Pour découvrir la céramique d’aujourd’hui

Installé aux portes de la Petite-Italie depuis 2018, Les Faiseurs est un lieu unique où découvrir la céramique d’aujourd’hui. Un bel espace café-boutique accueille les passants de la rue Saint-Laurent, d’où on observe les apprentis potiers au travail dans l’atelier vitré adjacent au café. En boutique, on présente le travail de céramistes québécois avec une sélection qui se renouvelle chaque saison.

À l’atelier, il est possible de mettre les mains à la terre et de participer à une initiation à la poterie d’une durée de 2 h 30 pour faire ses premières tentatives de fabrication d’un petit bol à partir d’une boule d’argile. Envie de poursuivre votre apprentissage? Les Faiseurs propose aussi des sessions de cours sur plusieurs semaines.

Au café, on peut tout simplement savourer une boisson dans une céramique faite à la main et profiter de l’ambiance créative qu’offre cet espace. Depuis quelques semaines, il est également possible de réaliser une activité de peinture sur céramique en choisissant une des créations fabriquées par une artiste locale. On laisse aller sa créativité sur une tasse, un petit bol ou un joli plateau qui sera ensuite cuit par l’équipe des Faiseurs et qu’on pourra récupérer quelques semaines plus tard.

Apprenez-en plus au lesfaiseurs.ca.

Fil Relax

La broderie réinventée

Réimaginer la broderie et l’offrir comme un moyen d’expression autant pour les petits que pour les grands anime profondément Vasilisa et Anne-Lise. Cofondatrices de la compagnie québécoise Fil Relax, c’est le fil qui les ressource et qui a lié leur amitié.

Elles souhaitent faire découvrir la broderie avec simplicité. La technique du Petit Point se prête bien aux premiers pas, car la toile est imprimée, ce qui permet de suivre facilement votre ouvrage. Elle est aussi parsemée de trous visibles permettant de glisser votre aiguille facilement. C’est toujours le même point; ce mouvement répétitif aide à vous laisser aller et on savoure chaque point, jusqu’à recouvrir l’impression.

Clés en main, les kits Fil d’art se font en étroite collaboration avec des artistes d’ici. Ces kits permettent de broder une décoration murale tout en savourant un moment relaxant. Pssst! Le dernier en date célèbre l’arrivée du printemps avec l’artiste ontarienne Bookhou.

Fil Relax accompagne aussi les élans créatifs des plus jeunes à travers les kits de broderie Premier fil, qui permettent de personnaliser un vêtement facilement, en quelques heures. Bon à savoir : leur plateforme innovante de dessin en ligne permet de créer votre propre motif prêt-à-broder, selon vos envies et votre imaginaire!

Apprenez-en plus au filrelax.com.

La Fabrique éthique

Des vêtements à votre image

La Fabrique éthique est une école de couture pour enthousiastes qui se démarque par sa capacité à accompagner ses étudiants dans la réalisation de projets qui leur tiennent à cœur, quels qu’ils soient!

Ses cours et ateliers DIY s’adressent autant à ceux qui n’ont jamais touché à une machine à coudre et veulent apprendre à fabriquer de petits projets simples pour le plaisir, apprendre à réparer et modifier leurs vêtements afin de devenir plus autonomes, qu’à ceux qui sont à la recherche d’un passe-temps qui leur permettra de prendre une pause et d’explorer leur créativité. Peu de choses apportent autant de satisfaction que de regarder avec fierté un projet fabriqué de vos propres mains. C’est d’ailleurs avec beaucoup de passion que les enseignants vous accompagneront dans la découverte du merveilleux monde de la couture!

Pour les étudiants plus expérimentés, on y offre des cours de perfectionnement pour vous enseigner des techniques de confection plus complexes et vous permettre d’ajuster ou de créer des patrons. L’objectif est de vous accompagner dans l’apprentissage des compétences qui vous permettront de matérialiser vos idées et créer, avec amour, des vêtements à votre image et à votre taille, dans le respect de l’environnement.

Apprenez-en plus au lafabriqueethique.com.

Le Palais bulles

Redonnez à vos surfaces leur lustre d’antan

Qu’ont en commun l’horloge de grand-papa, des armoires de cuisine défraîchies, une commode qui a connu de meilleurs jours et une porte d’entrée ayant besoin de pep? Ils peuvent tous être transformés en quelques coups de pinceau grâce à la peinture minérale Fusion!

La Peinture Fusion est une peinture haut de gamme, écoresponsable, non toxique et fièrement canadienne qui s’utilise sur toutes les surfaces (bois, plâtre, argile, pierre, plastique, verre, émail, mélamine, céramique, métal, tissu, etc.), en intérieur comme en extérieur.

Ultra-adhérente, autonivelante et ultra-couvrante, elle possède également une finition intégrée. L’essayer c’est l’adopter! Passez au Palais bulles jaser de votre projet et rapporter les couleurs, les conseils et l’inspiration pour le mener à bien!

Apprenez-en plus au lepalaisbulles.ca.

T. Lees

Des bougies aux fragrances uniques

Créez vos propres bougies et élaborez vos fragrances uniques! T. Lees partage son savoir-faire grâce à des ateliers de fabrication de bougies publics ou privés offerts tout au long de l’année.

Tout l’équipement nécessaire est fourni, incluant une large sélection de fragrances de haute qualité. Des membres de leur équipe vous guideront étape par étape et répondront à vos questions entourant le monde fascinant de la création de bougies. Des ateliers aux thématiques spéciales seront aussi offerts, selon l’inspiration.

Vous ne pouvez participer à un atelier ou avez déjà participé et désirez maintenant voler de vos propres ailes? T. Lees vous offre une boîte de fabrication de bougies DIY comprenant tous les matériaux nécessaires pour réaliser six bougies de 8 oz, incluant deux fragrances aux choix, dans le confort de votre maison. Une activité parfaite à réaliser en famille ou entre amis!

Apprenez-en plus au tlees.co.

Néophyte ou maître dans l’art de redonner vie aux objets qui vous entourent, tenez-le-vous pour dit : le mouvement du DIY est là pour rester!

En plus de contribuer à ralentir l’élan de la surconsommation et de réduire votre empreinte écologique, vous aurez une autre raison de vanter vos talents à vos proches 😉

