Arborescence: un havre de paix à Bromont

Situés à Bromont à quelques mètres des pistes de ski et des sentiers de randonnées, les condos-refuges d’Arborescence se dressent dans un décor enchanteur. Que vous recherchiez une résidence principale ou secondaire ou une unité locative, trouvez refuge au cœur de la forêt dans un environnement apaisant et chaleureux !

Réalisés par Terrart Groupe Immobilier reconnu pour ses projets innovants et respectueux de l’environnement, les condos-refuges d’Arborescence permettent d’accéder directement aux pistes de ski Bromont en hiver. Au fil des saisons, c’est tout un monde de randonnées, de vélo de montagne et de découvertes qui s’offrent à vous. Chaque bâtiment comprend tout au plus 16 condos-refuges afin de favoriser un environnement paisible.

D’inspiration scandinave, ces condominiums présentent une architecture moderne, ouverte et épurée, visant à amener la nature à l’intérieur. Plusieurs offrent un panorama à 180 degrés sur les Cantons-de-l’Est. Baignée de lumière, chaque unité comporte deux ou trois chambres, un foyer, une terrasse et un design haut de gamme. Et comme il n’y a rien de tel que de se créer un chez-soi à son image afin d’obtenir les bonnes conditions pour relaxer, l’équipe renommée d’Érik Maillé Design vous accompagne pour choisir vos finitions, meubler et décorer votre intérieur.

Un projet écoresponsable LEED

En plus de parfaitement s’harmoniser avec la nature environnante, les condos-refuges d’Arborescence visent la certification LEED. Concrètement, cela signifie qu’ils offriraient, entre autres, une meilleure durée de vie qu’un bâtiment standard, des systèmes plus durables, une facture d’énergie réduite grâce à une excellente isolation thermique, mais surtout un milieu de vie plus sain et plus confortable. Certains assureurs pourraient même vous proposer un rabais, et, si vous souhaitez un jour vous départir de votre propriété, vous pourriez obtenir une meilleure valeur de revente.

Se ressourcer loin du bruit

Qui dit refuge dit calme et environnement ressourçant. C’est exactement ce que les condos Arborescence vous promettent grâce à une insonorisation supérieure garantie par l’emploi de divers matériaux et de techniques éprouvées, telles que des divisions désolidarisées pour les murs mitoyens, des drains de plomberie isolés, une dalle de béton désolidarisée du plancher, ou encore l’utilisation de membranes acoustiques et de celluloses giclées.

Louer en toute simplicité

Si vous souhaitez louer votre condo, que ce soit un ou plusieurs mois par année, nous vous proposons un programme de location clé en main pour gérer votre propriété. Indiquez-nous simplement les mois où vous souhaitez louer. Nous nous occupons du reste !

En somme, que ce soit pour vous évader de la ville, télétravailler tout en profitant du plein air, ou jumeler location et habitation afin de rentabiliser votre investissement, les condos-refuges d’Arborescence vous attendent !

Si vous souhaitez en savoir plus, le Groupe Barsalou Meunier de Sotheby’s, fier partenaire du projet, se fera un plaisir de vous offrir une présentation personnalisée des unités actuellement disponibles.



CONTACT

Sur rendez-vous seulement : 450 390-1112

Courriel: info@vivrebromont.com

Site web : vivrebromont.ca

