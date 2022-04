Renaissance: petit guide du magasinage responsable

De plus en plus de gens le réalisent : on peut faire de formidables trouvailles dans une friperie, a fortiori chez Renaissance. Aussi, un nombre croissant de foyers choisissent dorénavant de donner une seconde vie utile à leurs biens, au lieu de les laisser au bord du chemin. Et ça, c’est fantastique! Pour toi, pour moi, pour la planète.

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, pleins feux sur une entreprise bien de chez nous, championne de l’économie circulaire.

Consommer intelligemment

Chez Renaissance, ça fait bien longtemps qu’on a compris que de grandes richesses se perdent dans le grand cycle de la consommation. En donnant une deuxième vie à des vêtements, des livres et d’autres objets, on les détourne des sites d’enfouissement, et par la même occasion, on encourage une économie qui fait sa part pour l’environnement. C’est là toute la beauté du marché du seconde main!https://www.youtube.com/embed/O8mhlcrRSzU?feature=oembed

Notre mission environnementale aide à réduire la pression exercée sur la planète et cherche à encourager une consommation plus responsable, plus verte. Pour réduire l’impact environnemental, nous revendons des biens réutilisables qui nous sont donnés par la communauté, et les dons nous permettent de développer nos programmes d’employabilité. Nous sommes un modèle d’économie circulaire. Éric St-Arnaud, directeur général Renaissance

Dans la région du Grand Montréal (et depuis peu à Sherbrooke), les nombreux centres de dons Renaissance sont également des points de dépôt officiels de l’Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec (l’ARPE-Québec), ce qui permet à ces produits d’être traités en conformité avec les normes canadiennes de recyclage.

Les 1001 trésors de Renaissance

Magasiner en friperie n’est pas encore un réflexe pour tout le monde, alors que chez les plus jeunes, c’est devenu un choix naturel. Beaucoup ne réalisent pas à quel point on peut y faire des découvertes intéressantes, en plus d’y trouver ce que l’on cherche!

Vêtements pour toute la famille, accessoires de mode (lunettes, bijoux, sacs à main, etc.), objets décoratifs, articles ménagers, livres pour adultes et enfants, jouets, articles de sport, petits appareils électroniques et autres: tout est sélectionné selon des critères de qualité.

Peu de gens le savent, mais nous sommes l’un des distributeurs de la peinture recyclée Boomerang, qui permet de faire une rénovation sur le pouce, tout en faisant le choix d’un produit local 100% responsable ! Marie-Claude Masson, directrice marketing et communications Renaissance

Entrer chez Renaissance, c’est un peu comme se lancer dans une chasse au trésor. Même si l’on n’a besoin de rien, on peut y aller simplement pour se donner des idées! Parfois même, on y trouve ce qu’il n’y a plus nulle part. Par exemple, l’hiver dernier, c’était l’un des seuls endroits où l’on trouvait encore des patins à glace.

Le plus beau là-dedans? Des prix accessibles et pas de taxes. Un vrai pas de taxes…

Un geste pour la communauté

S’il n’y a pas de taxes, c’est que Renaissance est un OBNL dont tous les revenus sont investis dans la mission sociale. Celle-ci vise à aider le plus de personnes possible à trouver un emploi, soit par un parcours d’insertion, soit par l’accès à leurs centres d’aide à l’emploi, qui sont ouverts à tous.

Dans ces derniers, on donne des outils pour développer son autonomie et sa confiance en soi, tout en offrant de la formation et un réseau social, ce qui permet également de briser l’isolement.

En 2020-2021, la grande générosité de la population nous a permis de détourner des sites d’enfouissement plus de 19,4 millions de kilos de biens. Par ailleurs, les revenus générés par les achats nous ont permis de réinsérer 530 personnes sur le marché de l’emploi. Éric St-Arnaud, directeur général Renaissance

C’est facile de poser des gestes et d’avoir une consommation qui se veut plus responsable. La prochaine fois, avant de vous rendre dans une grande surface, pourquoi ne pas faire un saut chez Renaissance? Vous y trouverez probablement ce que vous cherchez – et plus encore – à une fraction du prix du neuf!

Renaissance compte 29 points de vente dans la grande région de Montréal, en plus d’une nouvelle succursale à Sherbrooke: des friperies, mais aussi des librairies, des boutiques, et un centre de liquidation.

Pour en savoir plus, visitez le renaissancequebec.ca

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.