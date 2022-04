Fête des Mères : des idées-cadeaux qui les feront craquer

Qu’il s’agisse de votre compagne de vie ou encore de celle qui vous a mis au monde, il importe de souligner la fête des Mères comme il se doit auprès des mamans qui gravitent dans votre univers.

On en convient : trouver quoi offrir à quelqu’un qui a déjà tout donné peut s’avérer être tout un défi. C’est pourquoi on vous propose différentes idées de cadeaux à la hauteur de ces êtres d’exception!

Poches & Fils

Des t-shirts personnalisés

Faites changement des fleurs cette année et offrez un t-shirt Poches & Fils à « moman »! En plus d’être faits dans une fibre écoresponsable – 50 % coton biologique, 50 % polyester recyclé -, tous leurs t-shirts sont maintenant produits au Québec.

Vous pourrez trouver la combinaison parfaite pour votre maman parmi un éventail de plus de 250 poches portant sur différents thèmes comme la bouffe, le sport et la nostalgie. Et si vous n’avez toujours pas trouvé la poche parfaite parmi celles-là, vous pouvez en créer une par vous-même avec une de vos photos!

Restez à l’affût au courant du mois d’avril, puisqu’en plus de sortir de nouvelles couleurs de t-shirt, Poches & Fils sortira un nouveau t-shirt col en v fait au Québec ainsi qu’un « crop top ».

Apprenez-en plus au pochesetfils.com.

Scandinave Spa

Un moment de détente

Le Scandinave Spa célèbre toutes les mamans : les belles-mamans, les futures mamans, les grands-mamans… Parce qu’on a l’impression qu’il est impossible de ralentir la cadence et que la vie défile sous nos yeux, c’est le temps de déconnecter et d’apprécier le silence.

Toutes les figures maternelles méritent de se couper de leur routine et des tâches quotidiennes. Les différentes techniques de massage offertes par le Scandinave Spa répondront aux besoins de toutes. Complétez l’expérience par une visite dans les bains scandinaves sans aucune limite de durée (incluse dans les forfaits massage) et les bienfaits apportés par l’hydrothérapie seront décuplés! Chaud, froid, repos au cœur de la forêt laurentienne ou dans un cocon urbain à deux pas du Vieux-Port de Montréal : offrez à maman une véritable expérience de déconnexion.

Rendez-vous sur Instagram pour tenter de gagner une escapade détente en ville et en nature au Scandinave Spa, incluant une nuitée de prestige pour deux personnes. Le cadeau idéal pour créer de beaux souvenirs avec votre maman.

Apprenez-en plus au scandinave.com.

Epiderma (Medicart Cosmétiques)

Des soins qui font du bien

Le cadeau idéal à offrir ou à s’offrir pour la fête des Mères! Du 1er au 8 mai inclusivement, pour chaque tranche d’achat de 100 $ en chèque-cadeau Epiderma ou Medicart, obtenez 10 $ supplémentaires en remise.

Plusieurs soins s’offrent à vous et à votre chère maman : épilation par laser, injections antirides, photorajeunissement, microdermabrasion, peeling, traitement de la cellulite, remodelage corporel et bien plus. Les chèques-cadeaux peuvent être applicables sur les traitements esthétiques et les produits cosmétiques. (Des conditions s’appliquent. Détails à venir sur le site Web dès le 1er mai 2022.)

Cette offre de la fête des Mères est valide dans les cliniques suivantes : Medicart Montréal, Medicart Québec, Clinique médico-esthétique Dre Morin à Laval et via le site Web des cliniques Epiderma.

Apprenez-en plus au epiderma.ca et medicart.com.

Rose Buddha

Confort et tendance

Rose Buddha lance un nouveau chandail pour la fête des Mères!

Rose Buddha célèbre les mamans avec des fleurs durables : le tout nouveau Chandail Hippie (115 $) orné de sa broderie de marguerite qui rappelle la joie et la douceur, crew neck, manches ballons et 100 % coton bio ultradoux.

Offert en trois couleurs – Améthyste (rose doux), Lune (gris chiné) et Chêne (beige) -, il s’agence avec le Short Parfait (80 $) pour créer un ensemble confort et tendance idéal pour l’arrivée du printemps. Une partie des profits sera remise à la Fondation Mères avec pouvoir.

Apprenez-en plus au myrosebuddha.com.

Rosélys

Une offre aussi copieuse qu’élaborée

Au Rosélys, le brunch de la fête des Mères prend la forme d’un buffet au coût de 125 $ par personne.

Saisissez l’occasion d’impressionner votre maman avec, entre autres, leur célèbre bar cru de poisson et de fruits de mer, mettant particulièrement en vedette cette fois-ci le homard! Une offre aussi copieuse qu’élaborée, et qui saura certainement plaire à tous les goûts. Autour des bons plats du chef Edgar Trudeau-Ferrin, venez célébrer un précieux moment familial dans une atmosphère chic et lumineuse.

Les enfants entre 6 et 12 ans profitent de 50 % de réduction et les enfants en bas de 5 ans mangent gratuitement.

Apprenez-en plus au restaurantroselys.com.

Ma Caféine

Des boîtes-cadeaux spécialement conçues

Pour faire plaisir aux mamans de votre vie, quoi de mieux qu’une boutique spécialisée dans l’univers de la caféine?

Proposant 100 choix de café et 60 variétés de thés et tisanes, mais aussi des équipements, accessoires et boîtes-cadeaux, la boutique Ma Caféine est un espace convivial tenu par des passionnés qui vous aident à trouver le bon produit en lien avec les goûts spécifiques de chacun. Dans une ambiance dynamique et moderne, elle met à l’honneur des produits locaux et internationaux de qualité.

Pour la fête des Mères, Ma Caféine propose trois formats de boîtes-cadeaux : la Classique, la Bienveillante et l’Épicurienne. Créées dans l’idée de la stimulation des sens, elles contiennent des produits québécois axés sur le plaisir et le bien être : café, thé, parfum d’ambiance, chocolat, popcorn, beurre d’érable, bougie parfumée… de quoi choyer votre maman adorée.

Apprenez-en plus au macafeine.ca.

Cirque Éloize

Le cirque s’installe au Fairmont Le Reine Elizabeth

Celeste, le nouveau spectacle du Cirque Éloize, marie les arts du cirque et la musique, transportant les invités dans un monde nocturne empreint de rêverie.

Apprenez-en plus au cabaretceleste.com.

Lavigne – Fleuriste de Quartier

Une sélection de bouquets phares

Lavigne – Fleuriste de Quartier a été fondé en mars 2021 par Kevin Lavigne et Patrick Blanchette. Passionnés, les talents au cœur de l’entreprise partagent cette passion pour les fleurs coupées, les plantes d’intérieur et l’horticulture.

La créativité, l’authenticité, l’accompagnement et l’accessibilité font partie des valeurs de cette petite société ayant pignon sur rue au 3747 Ontario Est à Montréal, tout près du métro Joliette. Fier promoteur de valeurs responsables, Lavigne – Fleuriste de Quartier encourage fièrement les produits d’ici et des approches plus durables.

Pour la fête des Mères, en plus de sa vaste sélection d’idées cadeaux et de plantes d’intérieur, Lavigne – Fleuriste de Quartier proposera une sélection de ses quatre bouquets phares, soit : le Valois, le Maisonneuve, le Notre-Dame ainsi que le Joliette, nouveauté 2022.

Apprenez-en plus au fleuristedequartier.com.

Corpa Flora

Des soins sur mesure

Chez Corpa Flora, un soin efficace, c’est avant tout un soin sur mesure en synergie avec l’épiderme et son microbiote. Il leur fait plaisir à l’occasion de la fête des Mères de vous offrir un rabais de 20 % sur tous les produits à prix régulier dans leur boutique en ligne en utilisant le code promotionnel flora20! (code promo valide jusqu’au 31 mai 2022)

L’objectif chez Corpa Flora est d’innover dans les soins de la peau avec une ligne nutritive et minimaliste qui favorise la santé épidermique et celle du microbiote cutané en utilisant le moins de conservateurs possible afin de protéger l’équilibre fragile de la flora cutanée. Leurs formules végétales contiennent des ingrédients issus du cosméceutique végétal qui sont cliniquement validés.

On y travaille l’hydratation et la nutrition de la peau de manière indépendante. En utilisant deux formules, les clients peuvent ainsi ajuster leurs dosages afin de répondre aux besoins spécifiques de leur peau, et ce, tout au long de l’année.

Apprenez-en plus au fr.corpaflora.com.

Milie Bijoux

Un bijou pour maman

Chaque année, l’entreprise québécoise Milie Bijoux lance une collection exclusive de bijoux faits à la main pour célébrer la fête des Mères en beauté. Et les magnifiques bijoux proposés cette année valent amplement le détour à sa boutique en ligne!

Arborant une jolie breloque avec l’inscription « Mom », le collier et le bracelet de cette édition limitée évoquent l’amour incroyablement puissant d’une mère. Ces créations spéciales sont fabriquées d’acier inoxydable argent, un matériau hypoallergénique et résistant à l’eau. On y retrouve aussi des pierres fines Berry Quartz aux accents de rose mauve, uniques les unes les autres comme chaque maman.

Il est possible d’offrir – ou de s’offrir – l’un de ces bijoux ou encore d’opter pour un ensemble de bijoux à prix avantageux. Grande nouveauté : la boîte-cadeau avec une surprise sucrée qui fera fondre son cœur! Le cadeau parfait pour gâter maman, belle-maman ou grand-maman!

Apprenez-en plus au miliebijoux.com.

Cette année, on mise sur l’originalité pour faire plaisir à ces mamans qu’on aime tant. Bonne fête des Mères!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.