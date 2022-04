L’alimentation végé/végane : plus accessible qu’on pense!

Le mouvement de l’alimentation végé/végane bat son plein et vous souhaitez y prendre part, mais ne savez pas par où commencer? Vous n’êtes pas seul!

Voici un aperçu des meilleurs restos et épiceries situés dans la belle région de notre Capitale-Nationale tout indiqués pour vous donner un coup de pouce dans votre désir d’adopter une alimentation plus saine. 😊

Freshii

Alimentation saine, agréable et abordable

La mission de Freshii consiste à démontrer qu’il est facile, agréable et abordable de s’alimenter sainement.

Freshii Lebourgneuf propose une salle à manger décontractée et une grande terrasse ensoleillée avec un service de restauration rapide. On y offre des repas frais et nourrissants pour que les gens pressés puissent rehausser leur niveau d’énergie. Le menu, végétarien à la base avec option de protéine végé ou non, peut être adapté selon vos préférences et restrictions alimentaires. Vous pouvez aussi vous procurer des collations kéto, sans gluten ou véganes.

Alors, que ce soit pour un diner rapide, un souper, un bon smoothie ou bien un jus pressé à froid, venez découvrir Freshii sur place, pour emporter ou en livraison! Voir la page Facebook ou commander via l’application Freshii.

Plus de détails au freshii.com.

Sésame

Allier saveur et convivialité

Sésame bistro asiatique est situé à Lebourgneuf et offre une belle variété de plats végétariens et végétaliens inspirés des quatre coins du continent asiatique.

Laissez-vous tenter par un tofu au beurre dans sa délicieuse sauce onctueuse au lait de coco, un savoureux pad sew au tofu ou encore un poké tofu avec vinaigrette rafraîchissante coco et cari! Et si vous n’arrivez pas à choisir, optez tout simplement pour un classique général tao au tofu, toujours aussi satisfaisant.

Une soirée chez Sésame, c’est synonyme d’un repas savoureux dans une ambiance conviviale colorée, le tout accompagné d’une belle sélection de vins d’importation privée ou de cocktails maison. Santé!

Plus de détails au sesamerestaurant.ca.

Alimentex

Une épicerie qui gagne à être connue

Alimentex est la première épicerie biologique à Québec depuis 1969.

Les étagères bien garnies vous présentent une multitude de produits santé : des fruits et légumes biologiques, du vrac biologique, des produits d’entretien ménager hypotoxiques et hypoallergènes, des thés et tisanes, divers aliments biologiques ainsi qu’une variété de farines incroyables. Pour tous les petits bobos et malaises de la vie quotidienne, une panoplie de produits naturels et des naturopathes sont disponibles sur place.

Alimentex : un magasin dont le décor rappelle la fin des années 70 avec un accueil chaleureux et des prix compétitifs qui gagne à être connu.

Plus de détails au alimentex.ca.

L’Escargot Gourmand

L’éducation par l’alimentation

Fondée par des nutritionnistes, l’Escargot Gourmand est une épicerie de type zéro déchet qui valorise des actions locales et de moindre impact environnemental par l’offre d’aliments, de produits corporels et ménagers en vrac.

Cette entreprise permet d’améliorer l’accessibilité à des aliments de qualité non transformés ainsi que d’encourager l’adoption d’un mode de vie sain et proche de ses valeurs par l’éducation faite autant en ligne qu’en magasin.

Seitans, protéine végétale texturée, houmous, falafels, tempeh, tofu, produits ménagers et corporels véganes et bien d’autres produits sauront plaire aux véganes et à tous ceux voulant intégrer ce mode de vie de façon plus verte!

Plus de détails au lescargotgourmand.ca.

Bistro L’Orygine

Pour une gastronomie décomplexée

Situé à deux pas de la place Royale à Québec, le bistro l’Orygine offre une cuisine gastronomique décomplexée qui met l’accent sur les produits maraîchers locaux. La chef propriétaire Sabrina Lemay confectionne de magnifiques plats créatifs pour un menu végane éclaté débordant de saveurs, textures et couleurs; de véritables œuvres d’art savoureuses qui charmeront les plus sceptiques de la cuisine végétarienne!

Le menu découverte 5 services se déclinant en deux formules – végane ou omnivore – est l’ultime expérience qui permet d’apprécier tout le talent de la chef et de sa brigade tout en ayant la possibilité de l’accompagner d’un accord de vin signé par l’équipe de sommeliers. De plus, si vous passez durant l’été, vous pourrez apprécier l’une des plus belles terrasses de la cité!

Bref, un environnement lumineux avec une atmosphère conviviale où vous pourrez déguster de délicieuses créations culinaires véganes. L’Orygine a ce je-ne-sais-quoi qui saura vous charmer!

Plus de détails au lorygine.com.

Origine en vrac

Réinventer les classiques

Située dans le nord de Charlesbourg, à l’orée du lac Beauport, Origine en vrac est une épicerie locale, conviviale et écoresponsable qui offre tous les produits nécessaires à une alimentation saine et équilibrée!

Essayez les ramens du Québec à base de farine de blé biologique qui combleront tous les palets (shoyu, miso, miso épicé et tantanmen); laissez-vous tenter par le tempeh de pois fabriqué au Mont-Tremblant; recevez vos convives avec une entrée de rillette végétalienne aux champignons; comblez vos parents carnivores avec un délicieux soyrizo de soya qui rappelle le chorizo de style mexicain; confectionnez des desserts exquis à base de chocolat végan et équitable; récompensez-vous avec de délicieux jujubes végans; revisitez vos classiques avec le tofu mariné, la très polyvalente PVT ou la gamme complète de légumineuses; adoptez la mayonnaise végan pour toutes vos sauces…

Origine en vrac, une saine habitude facile à adopter et à maintenir!

Plus de détails au origine-vrac.ca.

La Locale

Proximité et durabilité

Située dans le quartier de Saint-Sauveur en basse-ville de Québec, La Locale est une épicerie de quartier qui souhaite offrir les meilleurs produits locaux et emballés minimalement à une clientèle soucieuse d’avoir une saine alimentation.

On y trouve des produits frais, une section de vrac consigné, du prêt-à-manger ainsi qu’une belle sélection de produits véganes et végétariens!

La propriétaire, Marie-Claude Lapierre, cherche à encourager les petits producteurs de la région et à jouer un rôle concret dans la protection de l’environnement, et ce, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Elle privilégie les partenaires locaux, situés en moyenne à 100 km de Québec, avec qui il est possible à la fois d’acheter en vrac (ou dans un emballage recyclable ou biodégradable) et de développer des partenariats durables!

Plus de détails au epicerielalocale.ca.

Gens de Québec, tenez-le-vous pour dit : l’alimentation végé/végane est plus accessible que vous ne le croyez. Après y avoir goûté, vous ne serez plus capable de vous en passer!

