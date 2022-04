Les « musts » pour profiter au maximum de l’été!

L’été frappe (enfin!!!) à notre porte. Il est donc temps de s’équiper et de se procurer tous les produits essentiels pour s’assurer de ne rien manquer et d’en profiter au maximum!

Serviette en microfibre, maillot des plus flatteurs et soin pour la peau (sans oublier le chasse-insectes de pitou) : il ne faut rien oublier! C’est pourquoi nous vous présentons les produits estivaux phares que voici.

natürSUP

Des planches pour un mode de vie actif

Établie depuis 2018, Les planches natür SUP inc.est une compagnie lanaudoise écoresponsable qui dessine et conçoit ses propres planches à pagaie et matelas gonflables – ainsi qu’une grande variété d’accessoires et de vêtements -, en plus d’ajouter une touche de fantaisie avec ses bijoux.

On y offre le service de location sur les berges de la rivière L’Assomption (au parc Maria-Goretti, à Saint-Charles-Borromée) ainsi que des cours d’initiation. Leur mission est simple : offrir des produits pour un mode de vie actif.

L’équipe pense, dessine et conçoit tous ses produits. Elle a développé une gamme complète de 15 planches à pagaie gonflables, qui vont de la planche pour enfants aux adultes débutants, intermédiaires ou experts et même pour la pêche! Chacune des planches a ses propres points distinctifs, que ce soit la longueur, la largeur, la forme, le poids qu’elle peut supporter ou l’usage que la vaste clientèle en fera : certaines sont conçues pour la balade ou le yoga sur un plan d’eau calme, alors que d’autres sont polyvalentes, intermédiaires et expertes!

Pour voir plus d’info, rendez-vous au natursup.com.

Kawelä

Les serviettes en microfibre réinventées

En 2018, Kawelä a réinventé la serviette de plage commerciale pour en faire une plus pratique. Grâce à la technologie du tissu microfibre de qualité supérieure, la serviette Kawelä est ultraabsorbante, sèche rapidement et ne retient pas le sable. De son format plus grand, chaque

serviette est unique grâce au design fait à la main par des artistes québécois.

Polyvalente et compacte, la serviette Kawelä vous suivra dans toutes vos activités : que ce soit pour aller à la plage, voyager, faire du yoga ou de la méditation, du bateau ou même du camping, elle sera votre meilleur compagnon!

Connaissant un grand succès, Kawelä a sorti une série de produits colorés à l’image de sa marque, dont des ponchos pour adultes et enfants, des serviettes rafraîchissantes, des serviettes d’entraînements pour les sportifs, mais également des serviettes de salle de bain, des sacs étanches pour vos sorties nautiques et encore plus.

Pour plus d’info, rendez-vous au kawela.ca.

Everyday Sunday

Le maillot qui vous met en confiance

La garde-robe d’été complète nécessite LE maillot qui vous met en confiance pour mieux rayonner! Découvrez Le Wrap, le modèle emblématique de la marque québécoise de maillots et de vêtements de détente Everyday Sunday.

Meilleur vendeur d’Everyday Sunday et universellement flatteur, cet ultime booster de confiance a aidé tant de femmes à (re)trouver plaisir dans la saison des maillots, un moment de l’année étant autrefois redouté!

De retour dans une panoplie de magnifiques couleurs et textures, ce style est connu pour mettre en valeur plusieurs morphologies différentes et est offert dans une large gamme de tailles, soit du 4 au 3X. Pour celles qui aiment les coupes plus légères, la nouvelle version du Wrap à jambe échancrée offre le même look iconique avec une silhouette plus sexy et une couverture plus dégagée à l’arrière. Parcourez la section Le Wrap pour tout voir!

Pour plus d’info, rendez-vous au fr.everydaysunday.com.

Cosmétiques Idoine

Un soin qui tonifie et purifie votre visage

Idoine est une gamme de soins visage et corps montréalaise certifiée biologique, végane, à base d’essences florales et végétales certifiées thérapeutiques, sans ingrédients controversés pour la santé ou l’environnement et zéro déchet.

L’ingrédient vedette utilisé dans toute la gamme Idoine : l’huile végétale de moringa est un incontournable pour la saison estivale. Polyvalente et nourrissante, cette huile ravivera votre chevelure, nourrira et régulera l’excès de sébum sur votre visage et gardera votre corps bien hydraté.

L’entreprise est fière d’ajouter à sa sélection son nouveau masque purifiant à l’argile de Manicouagan, conçu à partir d’ingrédients essentiellement canadiens et québécois. Idéal pour les peaux mixtes et grasses, ce masque de visage tonifiant et purifiant est parfait pour raviver votre teint.

Vous serez aussi sous le charme de la nouvelle sélection de crème pour le corps dont la variété de fragrance et la fluidité du produit combleront votre peau. Un petit coup de cœur pour le doux effluve de la crème corps agrumes et bois de hô, qui nous rappellent l’été!

Pour plus d’info, rendez-vous au idoinebio.com.

Martino

Un gage d’authenticité, de qualité et de savoir-faire

Depuis 1956, Martino (jusqu’à maintenant connue comme Amimoc) combine expertise, passion, talent et traditions dans la confection de ses produits uniques. Fabriquée à la main dans la ville de Québec, chaque paire de bottes, chaussures et mocassins est gage d’authenticité, de haute qualité et de savoir-faire.

En 2022, Amimoc et Martino seront réunis afin de renforcer ses actions sous une seule et même bannière, soit celle de Martino. Martino, c’est une grande famille qui, depuis 3 générations, conçoit et fabrique des chaussures avec passion. Les célèbres mocassins Amimoc font écho aux racines de l’entreprise basée à Québec.

Conçues grâce à des technologies de nouvelle génération, les bottes sont chaudes, imperméables et répondent aux besoins de la vie contemporaine et du climat canadien. Les semelles et les composantes inventives utilisées dans leur développement vous assurent confort, performance et grande qualité.

Pour plus d’info, rendez-vous au boutiquemartino.com.

Citrobug

Reconnectez-vous avez la nature!

Protégez-vous votre Toutou avec des produits efficaces? Le chasse-insectes pour chiens 100 % naturel Citrobug est LA solution pour repousser les insectes indésirables lors d’activité en plein air avec votre toutou. Efficace sur une longue durée, ce produit éloigne les moustiques, les tiques, les mouches et une panoplie d’insectes piqueurs grâce à son mélange unique de cinq huiles essentielles.

Citrobug est l’un des seuls insectifuges naturels à être homologués et à avoir passé toutes les étapes de conformité de Santé Canada! En fait, les tests soumis pour l’obtention de son homologation ont démontré une efficacité et une innocuité qui lui a valu le prix d’innovation en 2018 par la Chambre de commerce de Saint-Jérôme. Ce produit issu d’une entreprise québécoise familiale est sans l’ombre d’un doute le produit novateur à surveiller sur le marché.

Citrobug est LE chasse-insectes pour chiens naturel le plus efficace au Canada! Composé d’ingrédients de grade alimentaire, il est sans danger pour votre animal, vous et même l’environnement.

Pour plus d’info, rendez-vous au heloiselab.com.

Elle passe tellement vite; pas question de manquer ne serait-ce qu’une seconde de la belle saison. C’est pourquoi il vaut mieux s’équiper avant son arrivée afin que tous puissent profiter des plaisirs qu’offre l’été!

On frétille d’impatience… et vous?

