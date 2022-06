Vins et plaisirs: Pour vos fêtes de la St-Jean!

On a tous nos petits préférés quand vient le temps de faire provision de vins québécois. Décidément, je ne me lasse pas de celui-ci! Tellement qu’on pourrait le rebaptiser « Marie-Claude »! (lol) Le nouveau millésime 2021 est encore plus sur le fruit à chair jaune que le millésime précédent et cela lui donne un côté plus gourmand! Si le 2021 était d’avantage croquant et floral, sur les agrumes, j’avoue que les saveurs de pêche, de poire et d’épices de celui-ci, lui donne une touche plus ronde. En le dégustant, on se met à rêver de pique-nique champêtre et de tarte tatin délicieuse! Si dans les millésimes précédant, le vin avait un lien de parenté avec le sauvignon, l’ajout d’un peu plus de Frontenac blanc à l’assemblage change le profil en l’orientant davantage sur les fruits tropicaux. Avec la salade niçoise, le filet de poisson blanc sur le barbecue ou des fromages affinés, notre belle Catherine, cuvée solaire, nous en mettra plein la vue!

Vin blanc, 750 ml

Canada, Québec

Code SAQ : 11833690

Prix : 15,90 $