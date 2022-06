Sur la route de l’Outaouais

La région de l’Outaouais a toujours été un lieu privilégié pour le tourisme. D’un côté, ses parcs nationaux regorgent de ce que la nature québécoise a de meilleur à offrir, autant pour les amateurs de la vie près de l’eau que pour ceux qui préfèrent les sentiers en forêt. Puis de l’autre côté, la proximité aux villes, telle que Gatineau ou Ottawa, nous donne l’occasion de faire de découvertes culturelles, historiques que culinaires.

En plus de la villégiature offerte par la nature et les nombreuses attractions culturelles des environs, les deux plus grandes villes de la région en font un lieu parfait pour de petites vacances en mode télétravail! En une journée, votre bureau peut se matérialiser sur le bord d’une grande rivière le matin, dans un joli café l’après-midi, pour finalement se terminer devant un feu de camp pour regarder les étoiles avant de passer la nuit dans un chalet.

Tous les goûts seront comblés lors d’une visite de la région et nous avons trouvé quelques endroits qui vous aideront à planifier votre passage dans la région.

Le parc Oméga

Voir la vie sauvage dans son habitat naturel

Situé à Montebello, le parc Oméga propose une formule unique au Québec. Le parc permet à ses visiteurs d’observer de nombreuses espèces d’animaux sauvages. Il est donc possible d’admirer les animaux provenant de l’hémisphère Nord dans leur habitat naturel au fil des saisons. En plus d’un parcours en voiture de 15 km, le parc offre de nombreuses activités pour toute la famille ainsi que plusieurs hébergements insolites pour prolonger le séjour.

De plus, il est possible de manger au restaurant OmegaBon, qui propose une cuisine raffinée et des plats concoctés à partir de produits locaux et de saisons. Une visite au parc, c’est une immersion au cœur de la nature, de la culture et de l’histoire du Québec. Pour plus d’informations sur les activités et les hébergements du parc Oméga,

Visitez le parcomega.ca et abonnez-vous à leurs médias sociaux!

Les Grands Feux du Casino du Lac Leamy

Plus qu’un spectacle de feux d’artifice!

Chaque été pendant deux semaines au mois d’août, l’événement-flambeau de la région de l’Outaouais, rassemble des gens d’ici et d’ailleurs autour d’une programmation éclatée sous la thématique du Feu. Situés sur le magnifique site du Musée canadien de l’histoire avec le Parlement du Canada en toile de fond, Les Grands Feux du Casino lac Leamy offrent quatre heures de divertissement qui éveillent les sens et qui invitent à la reconnexion avec les éléments.

En 2022, l’esprit est à la fête avec les célébrations du 25e anniversaire de l’événement! Pour l’occasion, 1 km d’expériences multisensorielles, découvertes culinaires du terroir, aires d’amusement pour petits et grands, spectacles pyromusicaux de calibre international et bien d’autres surprises attendent les participants tous les mercredis et samedis du 3 au 20 août prochains.

Planifiez votre visite au feux.qc.ca!

Auberge Tom B & B

Un séjour intime et luxueux

L’Auberge Tom B & B est un gîte touristique haut de gamme et exclusif aux adultes offrant quatre chambres à coucher et le petit-déjeuner gourmet en forfait. Avec son emplacement de choix, le gîte a une vue magnifique sur la rivière qui agrémente son grand confort, son service attentionné et ses commodités haut de gamme. Vous découvrirez des services dignes d’un hôtel 4 ou 5 étoiles à plus petite échelle pour un séjour personnalisé et sur mesure. Avec ses magnifiques chambres propres, confortables et toutes équipées, ses espaces de détente intérieurs et extérieurs avec vue imprenable sur la rivière.

Collations, plateaux de fromages, pique-niques et repas du soir sont tous disponibles en supplément pour vous permettre de profiter pleinement de votre séjour. La connexion internet haute vitesse via le wifi et les télévisions intelligentes à écran plat offrant une grande sélection de chaînes internationales, de films et de séries télé permettent aussi de garder un contact à la civilisation ou de travailler dans le décor enchanteur.

Le Centre de conférence Chelsea (CCC) situé au rez-de-jardin est l’endroit idéal pour les rencontres de petits groupes jusqu’à 10 personnes. Le CCC offre une salle de réunion tout équipée, un lounge, un coin repas et une grande terrasse extérieure. Il est possible de réserver le CCC à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans hébergement.

Réservez votre séjour au aubergetom.com!

HOM mini chalets

Des vacances à la cime des arbres

HOM mini chalets, situé au bord du lac McGregor à Val-des-Monts, propose un concept d’hôtellerie de plein air dans le confort d’un hébergement de luxe en pleine nature. Les chalets sont construits sur des pieux, ce qui permet aux visiteurs de séjourner à la cime des arbres, comme s’il s’agissait d’une cabane dans les arbres. Chacun des huit mini chalets peut accueillir un maximum de 2 personnes tout au long de l’année. Le site de HOM mini chalets est en opération toute l’année où des activités et découvertes attendent les visiteurs au fil des saisons.

En été, des embarcations sont fournies gratuitement aux clients pour leur permettre de profiter du lac, la baignade y est d’ailleurs très agréable! En automne, le privilège d’être au cœur de la nature permet aux visiteurs d’être plongés dans les couleurs. L’hiver, la raquette et le ski de fond sont à l’honneur alors qu’à l’automne, se glisser dans le spa, s’allumer un feu de bois et profiter des planchers radiants est si réconfortant! Les mini chalets offrent une vue imprenable sur le lac et possèdent tous une cuisine tout équipée, une salle de bain complète ainsi qu’un spa privé sur le balcon. Le service de WiFi fibre optique est également fourni.

Donnez-vous le goût de voir la nature autrement homminichalets.com !

Dômes Outaouais

Découvrez une nouvelle forme de glamping

Dômes Outaouais est une expérience de camping de luxe communément appelée glamping. L’hébergement 4 saisons se situe en flanc de montagne à Lac-Sainte-Marie dans la “côte du Hincks”. Les dômes 4 saisons sont disponibles 12 mois par année et vous offriront une expérience qui sort de l’ordinaire. Ils peuvent accueillir jusqu’à quatre personnes avec un lit queen et deux lits simples (pouvant être jumelés).

À l’intérieur, vous trouverez toutes les commodités qui font le confort d’un chalet comme la cuisine, la salle de bain, une mezzanine, un poêle à bois ou propane, un spa et une terrasse privée. De plus, vous pourrez profiter sur les lieux d’un vaste sentier de randonnée et d’un ruisseau de source naturelle. Les dômes sont situés à une bonne distance les uns des autres permettant ainsi une grande intimité.

Réservez votre séjour au domesoutaouais.com !

Fairmont Le Château Montebello

L’hôtel en bois rond de renommée internationale

Depuis plus de 90 ans, Fairmont Le Château Montebello est réputé pour son charme rustique, sa superbe architecture et son magnifique environnement naturel. Décrite comme la véritable expérience canadienne, la plus grande cabane en bois du monde est une destination de villégiature accueillante qui propose plus de 40 activités dont un parcours golf de 18 trous signé Stanley Thompson et un spa. La période estivale est créatrice de souvenirs. Du lever au coucher du soleil, chaque jour apporte de nouvelles aventures, des opportunités pour se prélasser au soleil et la découverte de nouvelles saveurs.

Situé sur un domaine de 121 hectares surplombant la rivière des Outaouais, l’emblématique complexe hôtelier est la destination familiale par excellence. Profitez d’une panoplie d’activités extérieures comme le kayak, la planche à pagaie, le mini-golf, le tennis, les randonnées en calèche, le vélo de montagne et plus encore! Dans la pure tradition des centres de villégiature, toutes les activités sont à votre portée. Situés à proximité sont le Lieu historique national du Manoir Papineau et le pittoresque village de Montebello avec ses boutiques charmantes et ses restaurants gourmands!

Jetez un coup d’œil à ce lieu unique!

Chalets Prunella

Architecture et nature

Chalets Prunella est une entreprise de l’Outaouais (Pontiac) offrant la location de chalets haut de gamme avec architecture en « A » hors des sentiers battus sur un terrain privé de 75 acres. L’architecture unique avec façade entièrement vitrée permet aux visiteurs d’avoir une expérience immersive en forêt et de se connecter avec la nature. L’entreprise s’efforce d’offrir à ses clients une formule tout inclus avec une attention particulière à chaque détail.

En plus de l’accès au lac et de la forêt, toutes les commodités dignes d’un hôtel de luxe sont incluses, y compris un spa en cèdre privé, un hamac intérieur, des poêles à bois, et un système de chauffage radiant. La région du Pontiac, quant à elle, a beaucoup à offrir aux mordus de la nature et du plein air avec son vaste territoire et ses rivières et lacs peu exploités près de la ville. Le terrain est près du magnifique Lac Johnson et aussi à un jet de pierre des pistes de motoneige. L’entreprise planifie aussi la construction de deux autres mini chalets spécifiquement conçus pour les couples.

Réservez votre séjour de détente ici

Cinquième édition de Recycl’Art de Gatineau

De l’art plus grand que nature

Recycl’Art de Gatineau est une exposition de 25 œuvres d’art monumentales créées par des artistes professionnels avec des matériaux récupérés souvent surprenants. Les œuvres ont été inspirées par le thème du BIG BANG, la renaissance après la pandémie de covid-19 des deux dernières années. L’exposition se tient dans le parc du ruisseau de la Brasserie sur la rue Montcalm à Gatineau, jusqu’au 28 août. L’installation s’étend entre le boulevard Alexandre-Taché et le 99 rue Montcalm.

L’ouverture de l’exposition le 9 juillet à 14 heures sous forme d’un vernissage en compagnie des artistes. Une visite guidée est au programme pour vous permettre de mieux comprendre chacune des œuvres et trois concerts de l’Ensemble Norteño sont prévus dans le parc le 5 août à 19 h, le 7 août à 15 h et le 26 août à 18 h 30. En complément, des auteurs présenteront leur vision des œuvres le 5 août en soirée et le 7 août.

Visitez le site de Recycl’Art pour planifier votre visite

Olivia Bistro

Des délices pour tous les goûts

Olivia, votre destination FUN — FRAIS — FACILE en Outaouais! Les salades gourmandes, les tacos souples, les goûteux smoothies, les avocats farcis ainsi que les produits maison sont à l’honneur dans ce bistro-boutique tendance, original et vibrant. Vous y retrouverez une formule qui vous permet de manger des repas santé et gourmands même lors de vos journées occupées sur la route.

En quelques clics, commandez votre repas en ligne et passez le récupérer, fini les files d’attente! Que vous soyez végétarien, végétalien, cétogène (keto) ou encore intolérant au gluten vous serez satisfait par nos différentes alternatives. Cette destination éclatée vous offre 5 succursales. Peu importe votre itinéraire, vous trouverez Olivia sur votre chemin pour vous permettre de vous rendre à bon port le ventre plein!

Jetez un œil au menu pour prévoir votre commande!

Maison Oddo

Savourer l’instant présent

Chaleureuse boulangerie et pâtisserie située au cœur de Gatineau dans le quartier du Manoir-des-Trembles, Maison Oddo offre une gamme de produits de qualités préparés avec des ingrédients locaux et saisonniers. Maison Oddo est un lieu de créativité où le respect ainsi que le bien-être de ses employés sont primordiaux. Les artisans du pain et du dessert se lèvent tôt pour produire des douceurs fraîches du matin même. Une vaste sélection de pains, de viennoiseries, de pâtisseries fines et de plats salés sont disponibles chaque jour.

Dans leur panoplie de délices, vous trouverez les incontournables escargots à l’érable, tartelettes au citron et fougasses aux olives. Passez ramasser ce qu’il vous faut pour un pique-nique, un brunch, un potluck ou pour simplement vous gâter. Maison Oddo, c’est partager un moment entre amis ou en famille.

Pour vous mettre l’eau à la bouche, c’est par ici

Camping insolite du Carpe Diem

Sortir des sentiers battus

Depuis l’été 2020, le Camping Insolite (tentes suspendues, microchalets, prêt-à-camper ainsi que des terrains pour tentes) accueille les vacanciers sur son terrain de camping d’une superficie de plus de 50 acres, situé à Blue Sea, sur le bord du magnifique Lac Edja (à moins de 4 km de la Véloroute des Draveurs). Sur place, il est possible de louer des canots, kayaks, planches à pagaie et vélos. Au nom du plaisir, de l’évasion et de la découverte, vous pourrez pratiquer une panoplie d’activités de plein air en toute quiétude et en sécurité, et ce, dans une perspective de développement durable.

Les propriétaires Vicky et Michael sont très fiers de permettre aux visiteurs de vivre le moment présent. Que ce soit dans les chalets, les tentes suspendues disponibles sur place ou sur un terrain de camping traditionnel, tout y est pour faire en sorte que vous profitiez pleinement de chaque instant que vous y passerez.

Saisissez l’instant et réservez pour vos vacances ici

L’Outaouais offre des routes merveilleuses qui relient culture et nature en vous en mettant plein les yeux, mais aussi plein la bouche avec tous les délices que vous trouverez sur votre chemin. Découvrez la région qui se trouve à seulement deux heures de Montréal et cinq heures de Québec ten visitant ses parcs et ses domaines qui vous permettront de sortir de votre quotidien, prendre le temps de vous détendre à un rythme plus doux que celui qui vous guide toute l’année.

