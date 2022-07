Les bonnes adresses d’Ahuntsic

Dans le quartier Ahuntsic, La Promenade Fleury regroupe tous les gens d’affaires (commerçants, professionnels et entreprises de services) implantés sur la rue Fleury Est entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau. C’est la destination commerciale de choix dans le quartier, reconnue pour la diversité de ses établissements et la qualité des produits offerts.

Restaurants haut de gamme, boutiques de luxes, lunetteries chics, soins esthétiques sont présents pour ravir ceux et celles qui sont à la recherche d’un produit spécifique! Nous vous présentons ci-dessous trois établissements très appréciés de la Promenade.

Décoration Conseil Aménagement

La passion de la décoration intérieure

Angelina Romano et son équipe de décoratrices d’intérieur sont fières d’être établies sur la Promenade Fleury depuis plus de 30 ans. Leurs designers expérimentées mettent à votre service toutes leurs compétences et leur passion pour la décoration intérieure.

À l’affût des dernières tendances, leurs décoratrices sauront personnaliser avec goût chacun de vos projets par leurs idées créatives et originales. L’habillage de fenêtre étant leur spécialité, vous aurez l’embarras du choix. Que vous recherchiez des rideaux traditionnels ou contemporains, des confections sur mesure ou des rideaux prêts à poser, on saura vous proposer la solution la mieux adaptée à vos besoins.

Aussi, leurs couturières de talent confectionneront avec soin vos rideaux, valences ou toute autre demande selon vos exigences. Décoration Conseil Aménagement propose également une gamme de stores combinant confort et esthétique, faites votre choix parmi plusieurs types de stores (souples, romains, etc.)

Le Bonheur des pâtes

Car le bonheur, c’est vraiment pas compliqué !

Située au 950, rue Fleury Est, la boutique gourmande BONHEUR DES PÂTES vous offre tout un choix de pâtes fraîches, sauces goûteuses, et plats préparés, le tout préparé par des chefs cuisiniers réputés pour créer des soupers pleins de bonheur à la maison!

Partagez avec amis et famille des raviolis aux trois fromages, des médaillons au ricotta et homard, ou l’une ou l’autre de leurs pâtes fraîches avec sauces classiques (bolognaise, carbonara et autres).

Et si vous recherchez des plats cuisinés frais ou des repas congelés, vous serez comblés par les pennine et boulettes de viande de la nonna, l’osso buco de veau façon milanaise, sans oublier le populaire melanzane d’aubergines et zucchinis au coulis napolitain, pour ne nommer que ceux-là. Vous désirez faire le plein de bons petits plats ? Appelez pour réserver votre commande, puis ramassez à votre convenance.

BONHEUR DES PÂTES célèbre son 1er anniversaire avec vous.

Pour célébrer l’occasion, on vous offre la chance de GAGNER UN PANIER-CADEAU OU L’UN DE 5 CERTIFICATS-CADEAUX applicables sur tous leurs savoureux produits. De plus, et à partir du vendredi 8 juillet, nous offrirons en spécial des FORFAITS-REPAS POUR 4, différents pour chaque fin de semaine de juillet.

Brasserie Silo

La destination bière dans le quartier Ahuntsic!

Ici, on brasse des bières de soifs, gouteuses et rafraîchissantes, disponibles en canette pour emporter ou en fut pour boire sur place! Le grand bar et sa terrasse sont idéals pour les après-midis en famille et les 5 à 7 entre amis. Le décor industriel, mais chaleureux et convivial exprime bien la vocation de cet endroit d’où partent leurs bières vers les 4 coins de la province.

Des bières qui se veulent accessibles, axées sur la tradition, la qualité et le plaisir de se rencontrer!

La brasserie est accessible en autobus et est à une dizaine de minute de marche des métros Sauvé et Crémazie. L’établissement offre un grand stationnement gratuit. Ouvert du jeudi au samedi de 15 h à 23 h et le dimanche de 13 h à 20 h.

La Promenade Fleury, c’est 250 commerces et entreprises en tous genres! Venez profiter de cette artère commerciale chaleureuse et pleine de vie, au cœur du quartier Ahuntsic.

