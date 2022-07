Un projet d’appartements locatifs au centre-ville de Montréal sans logements sociaux

La conversion de l’ancien hôtel Maritime Plaza au centre-ville de Montréal est complétée. Le complexe, dans lequel a été construite une nouvelle tour, compte 500 logements, mais aucune unité à vocation sociale.

Les permis relatifs au projet ont été octroyés en 2016, avant l’adoption du règlement 20-20-20, en vertu duquel tous les projets d’envergure doivent contribuer à l’offre de logements sociaux.

«Les plans étaient déjà approuvés quand le règlement est entré en vigueur, défend Joseph Nezri, le président du promoteur du projet, Rakotta Immobilier. En 2016, les logements sociaux, ça n’existait même pas. On ne l’avait même pas considéré.»

Le loyer minimal pour demeurer dans des Appartements Dorchester, situés à l’intersection de la rue Guy et du boulevard René-Lévesque, débute à 900$ pour un studio. Ce prix inclut les services comme l’internet, l’eau chaude, l’électricité, le chauffage et l’air climatisé. Rakotta Immobilier considère que «le projet vient considérablement bonifier l’offre d’appartements locatifs au centre-ville de Montréal pour les étudiants, les jeunes familles et les professionnels».

Mais ces nouveaux logements sont-ils une option viable pour les 124 ménages montréalais qui n’ont toujours pas trouvé d’endroit pour se loger? «J’en ai aucune idée, admet M. Nezri. Les logements sont disponibles, ils peuvent venir les visiter.»

Sauvegarde du patrimoine

L’ancien Hôtel Maritime-Plaza, construit en 1965, était reconnu pour sa rotonde vitrée. Celle-ci servait de repère pour plusieurs Montréalais qui cherchaient à s’orienter au centre-ville.

«C’était important pour nous de la conserver, explique M. Nezri. Notre objectif était de mélanger l’ancien look au nouveau, et je pense qu’on a vraiment bien réussi à la faire.»

Les 500 logements du nouveau complexe sont situés dans deux tours de 36 et 15 étages.