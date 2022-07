Vins et plaisirs: des produits faits sur mesure pour l’été!

Un nouveau millésime pour cette cuvée produite par la maison Château de Gourgazaud. Le 2019 semble avoir un peu plus de fraîcheur et de mordant au niveau du fruit que le millésime 2018. Un vin moyennement corsé qui réchauffe le palais avec ses notes d’épices, de pruneaux secs, de vanille et de truffe en finale. On aime et on reconnaît aisément, encore une fois, le style de la maison. C’est voluptueux et ample en bouche et les tanins sont souples et veloutés. On prend plaisir à le boire et à savourer ses notes gourmandes. Pour plus de plaisir, on l’accompagne d’une viande grillée sur le barbecue, telle que des côtelettes de porc marinées ou un poulet aux herbes entier en crapaudine. Ce sera un vin qui sera très apprécié de tous par son côté convivial et généreux en bouche. À ne pas oublier, que ce produit est issu d’une agriculture biologique, c’est un petit plus! Pour d’autres infos, relire cette ancienne chronique.

Vin rouge, 750 ml

France, Languedoc-Roussillon

Code SAQ : 14758824

Prix : 18,75$