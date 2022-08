La Cantine à domicile: faire face à l’inflation tout en redonnant à la communauté

Après deux années de pandémie et à l’heure où tous les coûts explosent – ceux de la nourriture, de l’essence, des loyers et de pratiquement tous les produits et services – il est normal de se préoccuper de notre budget repas, de la qualité de l’alimentation de ceux que nous aimons et de la problématique de l’insécurité alimentaire dans notre communauté.

La plateforme de commande et de livraison de repas congelés La Cantine à domicile offre une réponse adaptée à ce nouvel environnement. Elle permet de commander, pour soi ou pour un proche, des plats sains, savoureux et très abordables, sans compromis sur la qualité.

Chaque repas commandé est aussi un formidable moyen de redonner à sa communauté, puisque la totalité des profits réalisés est réinvestie dans la mission sociale des traiteurs, via des activités et des services alimentaires qu’ils offrent dans leur milieu : épicerie communautaire, comptoir d’aide alimentaire, ateliers de cuisine collective, popote roulante, repas scolaires, etc.

Peu importe notre situation socioéconomique, La Cantine à domicile, c’est une bonne idée pour soi-même, pour nos grands enfants aux études ou pour constituer “un petit coussin” dans le congélateur de nos parents aînés. Et lorsqu’on commande, on redonne du même coup aux gens qui en ont le plus besoin, tout en s’accordant un répit de cuisine. Les repas de nos traiteurs sociaux sont source de réconfort et favorisent le partage et la solidarité sociale. Nathalie Villeneuve, responsable des communications à La Cantine pour tous.

Des repas abordables livrés partout à Montréal

Petit calcul rapide: les repas congelés de La Cantine à domicile sont offerts à un prix moyen de 5,80$ chacun. Donc, pour une personne qui déciderait de manger deux de ces repas par jour, durant une semaine (7 jours), le tout reviendrait à 81,50$. Difficile de faire mieux à l’épicerie!

Quant à l’offre de repas, on a l’embarras du choix sur la plateforme, qui est par ailleurs fort simple à utiliser. Chaque traiteur offre sa propre sélection de plats, tous plus appétissants les uns que les autres. Cuisine traditionnelle, plats végétariens, viandes, poissons et cuisine du monde se côtoient au menu. Tous les traiteurs participants sont certifiés par La Cantine pour tous, un gage de qualité qui inspire confiance.

Boeuf bourguignon, La Maryse. Boulettes de porc sauce suédoise, Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve. Poulet Général Santé, Chic Resto Pop Riz sauté au boeuf et aux légumes, Chic Resto Pop Sauce Pomodoro, Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve Tagine au poulet – La Maryse

Les artisans de La Cantine pour tous

Les traiteurs qui participent à l’aventure sont tous membres de La Cantine pour tous, un réseau regroupant 45 entreprises et organismes issus de l’économie sociale. Ce regroupement a pour mission de favoriser l’accès universel à des repas sains et abordables, via différents projets tels que La Cantine dans les écoles ou La Cantine à domicile.

Cinq traiteurs sociaux – c’est ainsi qu’on les surnomme – offrent des repas en ligne via La Cantine à domicile dans le Grand Montréal : PART du chef (Le Groupe PART); Les Chics Plats (Le Chic Resto Pop); La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve; le Traiteur La Maryse (La Corbeille Bordeaux-Cartierville) et le Café de la Concorde (Centre d’entraide du Marigot). Au Lac-Saint-Jean, c’est Le Tournant 3F qui assure le service à la communauté.

Au sujet de l’insécurité alimentaire…

L’insécurité alimentaire peut prendre différents visages : ne pas manger à sa faim, craindre de manquer de nourriture à la fin du mois, manquer d’argent pour manger des repas équilibrés, etc. La problématique peut être transitoire, épisodique ou chronique.

Selon un récent sondage de l’Institut national de santé publique, 15 % des adultes québécois vivaient dans un ménage en situation d’insécurité alimentaire modérée ou grave, entre le 13 et le 25 mai 2022, une statistique en progression depuis plusieurs mois.

Pour en apprendre davantage sur la mission de l’organisme et commander vos plats, visitez lacantinepourtous.org



















Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.