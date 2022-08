TRINQUONS! – Les découvertes d’août 2022

Oyez, oyez, l’été tire déjà à sa fin et on veut profiter à 100% des quelques belles journées restantes! Chaque mois, TRINQUONS! découvre avec vous des produits et des lieux propices à nous faire lever notre verre bien haut, que ce soit avec la famille, les collègues ou les amis. Des bières, des spiritueux, des produits de toutes sortes et des établissements branchés. Tchin tchin!

Les Miele Sour Limonade et Ananas

Spiritueux Iberville

L’amaretto Miele des Spiritueux Iberville offre un bouquet emballant de camomille, de sésame grillé, de poires et d’amandes. Ces parfums, délicats et réconfortants, ont donné l’inspiration pour pousser ce produit encore plus loin.

Voici deux versions prêtes-à-boire du classique amaretto sour, le Miele Sour Limonade et le nouveau Miele Sour Ananas! Une boisson effervescente avec les saveurs de l’amaretto Miele, à laquelle s’ajoute l’acidité d’un vrai jus de citron et d’ananas, pour créer la boisson rafraîchissante par excellence pour vos plus beaux moments d’été! Bonne nouvelle, elle est présentement en rabais à la SAQ!

Pour en savoir plus, rendez-vous au spiritueux-iberville.com!

Baba au rhum Rosemont

Distillerie de Montréal

Donnez une « twist » délicatement vanillée à votre café avec ce tout nouveau rhum Baba au rhum de la Distillerie de Montréal! Ce rhum mise sur une harmonie de saveurs généreuses et réconfortantes, à l’image du dessert dont il tire son nom. Avec sa douceur fruitée, le rhum Rosemont à l’ananas constituait une base idéale. Aux parfums de ce rhum s’allient ceux du raisin de Corinthe, de caramel et de vanille de Madagascar. Un vrai délice réconfortant.

Avec ses 32,5 % d’alcool, ce produit riche est assez doux pour être consommé comme une liqueur et saura agrémenter cafés, glaces et bien d’autres desserts! Laissez aller votre imagination!

Idée cocktail – Baba Horchata:

20 ml Rosemont Baba au Rhum

20 ml Rhum Rosemont l’Après-ski

10 ml sirop d’érable

120 ml de lait d’amande non sucré

Agiter vivement dans un shaker rempli de glace, verser dans un verre et garnir de cannelle en poudre.

Retrouvez le Baba au rhum Rosemont à la SAQ !

Gin Florida Snowbird

Distillerie Wabasso

« L’été, ça s’passe dans l’eau », confie Linda, emblématique snowbird. Elle profite de la vie, gin tropical à la main, confortablement installée sur son lapin gonflable signé Distillerie Wabasso. Une baignade rafraîchissante en sol typiquement québécois, où l’épinette rencontre l’exotisme et les saveurs typiques de la Floride. Avouez que ça donne soif!

Y’a pas que Linda qui peut se la couler douce dans la piscine. Avec le gin Wabasso Florida Snowbird, vous aurez vous aussi cette agréable impression de flotter au-dessus de vos occupations, en vacances ou pas. Imaginé par la Distillerie Wabasso, ce gin frais et léger vous plonge dans l’état d’esprit du snowbird, vous laissant migrer tranquillement vers votre monde idéal. Ici, même l’amertume goûte le ciel. Le pamplemousse d’abord, puis le yuzu.

Moquez-vous du temps gris en ajoutant un parapluie à votre verre de Florida Snowbird. Pas question de mouiller ça ces beaux cheveux-là. Surtout pas avant le 5 à 7. Santé (au sec ou mouillé) à cette saison qui sera la vôtre!

Retrouvez le gin Wabasso Florida Snowbird à la SAQ!

Tite Frette

Ton nouveau marchand de bières!

Dans un décor alliant vintage et modernisme, masculinité et féminité, venez découvrir toute la richesse des bières brassées au Québec par quelques centaines de microbrasseries qui peuvent être jumelées, si désiré, à des produits du terroir uniques sélectionnés aux quatre coins du Québec. Le réseau de boutiques spécialisées 100% québécois aura plus de 54 boutiques à travers la province d’ici décembre 2022.

Retrouvez une tonne de produits d’ici, bières de microbrasserie, vins québécois, cidres, prêts-à-boire, ainsi qu’une étonnante sélection de produits du terroir pour des soupers simples et efficaces! N’oubliez pas de faire appel à Tite Frette pour tous vos événements, 5@7 entre amis, party de bureau et pour tous vos cadeaux! Tite Frette, votre nouveau marchand : J’économise, j’découvre, j’bois mieux!

Retrouvez la boutique le plus près de chez vous au titefrette.ca!

Récif

Distillerie des Marigots

Une merveille gustative à la structure aromatique évolutive et complète! Distillés en Gaspésie, les spiritueux de la Distillerie des Marigots se distinguent par leur qualité, leur raffinement et la richesse de leurs saveurs, typiques du terroir dans lequel elles s’inscrivent. Leur gin Récif est le reflet de la générosité du territoire gaspésien avec ses sous-bois recouverts de mousse, ses champs de fleurs sauvages et ses effluves de mer.

Ce gin est composé d’une base d’aromates traditionnellement utilisés dans les gins, offrant un repère connu aux amateurs de ce spiritueux, soit la baie de genévrier, la racine d’angélique et la graine de coriandre. S’ajoutent ensuite une myriade d’aromates du terroir gaspésien loin d’être traditionnels : la fleur d’armoise, le bourgeon de peuplier baumier, le polypore confluent, la feuille de mélisse, le chaton d’aulne crispé, la fleur d’épilobe, la pousse de mélèze, la graine de carvi, l’ombelle de berce laineuse, la feuille de livèche écossaise et le bouton de rosier sauvage.

Tous ces ingrédients sont sauvages et issus d’une cueillette responsable ou cultivés localement.

Apprenez-en plus au distilleriedesmarigots.com!

