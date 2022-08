Queens, la série à ne pas manquer cet automne sur ELLE Fictions!

La rentrée télé de cet automne sera marquée par la toute nouvelle série Queens, un rendez-vous incontournable pour tous les fans de hip-hop! Diffusée sur la chaîne spécialisée ELLE Fictions, elle vous permettra de faire une immersion totale dans l’univers de quatre artisanes de ce style musical unique.

Contrairement à plusieurs autres séries explorant le sujet, l’histoire de Queens entend mettre l’accent sur la réalité vécue par les vedettes de l’univers du hip-hop, de par ses personnages réalistes, ses costumes authentiques, ses danses et prestations enlevantes, mais aussi en explorant des situations de la vie courante.

Ainsi, on y abordera des thématiques comme le divorce, l’homosexualité, l’infidélité et la gestion de l’image publique, le tout de façon simple et délicate, afin de nous permettre de s’attacher encore plus aux personnages.

Revenir sous les feux de la rampe?

La série met en vedette Eve, Brandy Norwood et Naturi Naughton – de véritables chanteuses pop et R&B qui ont laissé leur marque dans les années 1990-2000. L’actrice Nadine Velasquez viendra compléter le quatuor.

Dans l’univers de Queens, toutefois, on les retrouve sous les noms de Brianna, Naomi, Jill et Valeria, connues comme les « Nasty Bitches » dans les années 1990. Ensemble, elles ont non seulement bouleversé le monde du hip-hop, mais auront également atteint le statut de légende grâce à leur musique.

L’histoire nous transporte plusieurs années plus tard, alors que les quatre femmes sont maintenant dans la quarantaine, hors du monde de la musique et largement éloignées l’une de l’autre. On leur propose de se réunir à nouveau et de retrouver leur prestige, tout en leur faisant miroiter de coquettes sommes d’argent.

Les anciennes mégastars, également connues sous les pseudonymes Professor Sex, Butter Pecan, Jill Da Thrill et Xplicit Lyrics parviendront-elles à atteindre cet objectif ambitieux?

Distribution

Eve J. Cooper – Brianna « Professor Sex » Robinson

Brandy Norwood – Naomi « Xplicit Lyrics » Harris-Jones

Naturi Naughton – Jill « Da Thrill » Sumpter

Nadine Velazquez – Valeria « Butter Pecan » Mendez

Partez à la rencontre de ces quatre femmes singulières qui se réuniront afin de retrouver leur popularité et leur étincelle d’antan, une série encensée par la critique!

