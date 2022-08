Vins et plaisirs: pour un dernier week-end avant la rentrée!

Pour finir en beauté l’été, sur sa terrasse avec de bonnes côtelettes de porc sur le barbecue, un steak ou une pizza, on se fait plaisir avec ce bel Amarone qui sera séduire les plus difficiles de vos convives. Corsé et riche à la fois, avec des notes de fruits secs, de pruneaux, de cerise noire et de sous-bois, il s’accorde avec plusieurs viandes grillées. Profitez-en pour l’accompagner de vos repas sur le barbecue, alors que c’est encore la saison ! Son côté langoureux, sa texture ronde et ses tanins veloutés, le feront apprécier des femmes autant que des hommes. C’est un peu comme un gant de velours : fort et costaud à l’extérieur, mais moelleux et souple à l’intérieur ! Le petit plus : c’est un très bel Amarone pour le prix, car ce type de vin peut valoir beaucoup plus cher. La maison qui le produit possède une longue tradition de vins exceptionnels dans le Valpolicella Classico. Alors, pourquoi bouder son plaisir ?

Vin rouge, 750 ml

Italie, Vénétie

Code SAQ : 976183

Prix : 31,25 $