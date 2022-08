Centre Bell : de formidables opportunités d’emploi en restauration!

À moins que vous arpentiez très souvent ses corridors lors de spectacles ou de matchs de hockey, vous l’ignorez sûrement, mais il existe au Centre Bell une offre gastronomique impressionnante qui va bien au-delà des comptoirs de restauration rapide. Et qui dit restauration de qualité, dit besoin de main-d’œuvre disponible et qualifiée!

Oyez, oyez, donc, à tous les professionnel(le)s du service et de la restauration, mais également aux étudiants et travailleurs à temps partiel! Le Centre Bell – via son équipe de gestion des opérations Levy Restaurants (Groupe Compass) – recrute en grande pompe.

Et les opportunités d’emplois ne manquent pas, car Levy Restaurants, en tant que traiteur officiel des lieux, est le maître d’œuvre de tout ce qui est bouffe et service, qu’il s’agisse de préparer la nourriture pour les loges corporatives, pour les médias, les artistes, les techniciens et les équipes sportives – oui oui, les Canadiens et leurs adversaires! – sans compter les nombreux événements corporatifs, les banquets et autres happenings de grande envergure.

Par ailleurs, quatre adresses haut de gamme du Centre Bell sont également et activement à la recherche d’effectifs : le r estaurant 9-4-10, un steakhouse gourmet très couru; Canti Osteria & Bar, une brasserie à l’italienne branchée ; Mythik, un chic resto-bar-lounge, et la Mise au Jeu, le club sélect des membres détenteurs de billets de saison.

Une centaine de postes à combler

Puisque le Centre Bell est régulièrement l’hôte de certains des événements les plus courus en ville, ses opérations sont colossales et l’expérience qu’on y acquiert est non négligeable.

Par ailleurs, puisqu’une majorité de ces postes dépendent d’événements ponctuels (parties de hockey, spectacles, etc.) et sont donc à temps partiel, les salaires ont récemment été révisés à la hausse afin de pallier la difficulté de recrutement pour ce type d’emploi.

Alors que certains postes offrent, en haute période, 40 h et plus par semaine, beaucoup d’autres offrent de 10 h à 20 h. Il s’agit donc d’une formidable opportunité pour les étudiant(e)s, les jeunes en général qui désirent acquérir de l’expérience dans le milieu, ainsi que pour les personnes à la recherche d’un deuxième emploi.

Du côté du service, on recherche maîtres d’hôtel, hôte(sse)s, serveur(euse)s pour l’arrière-scène et les loges, barman/barmaid et aide-serveur(euse)s. Du côté de la cuisine, des chefs de partie, commis de cuisine, aide-cuisinier(ère)s et plongeur(euse)s sont recherchés.

Comme l’amphithéâtre est situé au cœur du centre-ville de Montréal, ces emplois sont facilement accessibles par le transport en commun. Notez que plusieurs autres postes sont disponibles à la Place Bell de Laval ainsi qu’au Complexe Bell de Brossard. Postulez dès maintenant, la haute saison est à nos portes!

