Ces entreprises québécoises qui prennent soins de vous au naturel

Vous souhaitez augmenter votre niveau de bien-être tout en vous assurant la meilleure santé physique et mentale possible, et ce, sans nuire à notre planète chérie? C’est possible!

Des entreprises 100 % québécoises ont choisi de miser sur des ingrédients naturels pour vous offrir des produits qui sont à la fois bons pour vous et bénéfiques pour l’environnement. Nous vous en présentons quelques-unes!

OLA Bamboo

Une brosse à dents révolutionnaire

Après les brosses à dents en bambou, voilà que l’entreprise québécoise OLA Bamboo lance une nouvelle gamme de brosses à dents en érable canadien!

Les brosses à dents écologiques OLA Cycle sont fabriquées à partir de retailles d’une usine de guitare, une belle façon de revaloriser des morceaux de bois qui auraient été perdus autrement. Il s’agit des seules brosses à dents issues de l’économie circulaire au monde. Il s’agit de la brosse à dents avec l’empreinte carbone la plus faible sur le marché qui vous permet de réduire vos déchets plastiques en utilisant un manche 100 % compostable.

Ces brosses à dents sont fabriquées au Québec dans la seule usine du genre au pays. L’entreprise travaille à lancer d’autres produits en érable canadien dans les prochains mois.

Savonnerie des Diligences

Des savons et produits corporels soucieux des gens et de l’environnement

La Savonnerie des Diligences est une entreprise spécialisée dans la création de savons et de produits corporels naturels depuis 2005. L’entreprise fabrique avec fierté à Bolton-Est des savons, des shampooings, des beurres corporels, des produits ménagers et bien plus encore. En 2012, les savons Légendes de la Savonnerie des Diligences sont nés! Chacun de ces savons est associé à une histoire et à un personnage.

La Savonnerie des Diligences distribue ses produits à travers le Canada dans environ 350 points de vente. Elle accueille également sa clientèle à sa boutique d’Eastman, un incontournable pour les touristes qui viennent visiter les Cantons-de-l’Est.

Cette savonnerie artisanale s’engage à créer et à fabriquer des produits naturels de qualité en se souciant des gens et de l’environnement. En effet, la Savonnerie des Diligences est guidée par une mission : changer le monde, un savon à la fois!

Camellia Sinensis

LA référence dans l’univers du thé et des plantes aromatiques

Fondée en 1998, Camellia Sinensis est devenue une référence internationale dans l’univers du thé et des plantes aromatiques.

L’équipe de quatre dégustateurs se spécialise à la fois dans l’importation directe de thés de terroir de qualité supérieure ainsi que dans les tisanes gourmandes cultivées et transformées au Québec, en plus de parcourir chaque année les pays producteurs à la rencontre des meilleurs artisans-producteurs. Cette démarche offre non seulement un accès aux meilleurs produits, mais elle permet aussi de transmettre la riche histoire des gens et de comprendre comment le processus de transformation influence la qualité aromatique ainsi que les effets bénéfiques sur la santé.

Découvrez la fraîcheur de thés uniques issus d’une démarche originale et authentique dans les boutiques de Montréal et Québec dans les écoles de thé signées Camellia Sinensis!

Bio-Actif

Des produits qui font du bien au corps et à l’esprit

Bio-Actif, c’est des produits de santé et de beauté naturels faits à Blainville, au Québec, depuis plus de 50 ans. Leur force : des produits de qualité hors pair. La clientèle de l’entreprise reconnaît celle-ci pour l’efficacité et les bienfaits naturels de ses produits.

Bio-Actif a à cœur de proposer des produits qui font du bien au corps et à l’esprit, sans aucun effet secondaire; des produits bio qui respectent la nature, la biodiversité. L’entreprise innove sans cesse depuis sa création, pour proposer des produits en adéquation avec les attentes de ses cibles et les attentes de la société. Ses produits sont entre autres disponibles en pharmacies, chez Walmart (Accès Pharma) et dans certains magasins d’aliments naturels.

Genacol

Une solution naturelle et efficace pour vos articulations

Travailler, bouger et s’amuser, c’est toujours plus facile avec des articulations en santé! Pour le bien-être de vos articulations, Genacol Anti-Inflammatoire est votre solution.

Cette formule exclusive est offerte par Genacol, une entreprise québécoise spécialisée en santé articulaire depuis plus de 20 ans. Ce produit naturel et doux pour l’estomac combine le Collagène AminoLock à la Curcumine de Curcuma et à la BioPerine.

Cette synergie naturelle vous fait profiter des bienfaits antioxydants de la Curcumine de Curcuma, en plus de réduire efficacement l’inflammation et les douleurs articulaires. C’est une solution naturelle et efficace pour prendre soin de vos articulations au quotidien.

Boréalie

Plus que des cosmétiques : une autre vision de la beauté!

Née en juin 2020, cette entreprise montréalaise conjugue aisément actifs marins du fleuve Saint-Laurent avec routine minimaliste et durable.

En proposant une autre approche de la beauté, Boréalie prend soin de votre peau dans sa globalité : que ce soit avec des soins simples et performants composés d’ingrédients d’ici, par la pratique du brossage à sec ou encore du yoga du visage, la marque a plus d’une corde à son arc pour prendre soin de vous et vous invite à le faire avec bienveillance et simplicité.

Cet automne, Boréalie lance un tout nouveau produit, résultat de près de deux ans de travail. Chose certaine, le couple fondateur n’a pas fini de vous surprendre! Définitivement une aventure à suivre…

Pure Living

Le bien-être au naturel

Lucie et André ont eu la chance de grandir en pleine nature. Les forêts et les champs, le jardin et les fleurs sauvages, les rivières et les lacs, le ciel et la mer, le beau temps et les tempêtes… cette nature vibrante, riche et pleine de surprises fait partie de leurs personnalités, les inspire et se retrouve dans leurs gammes entièrement fabriquées à la main au Québec.

Passionnés de voyages, de plein air, de parfums, d’arômes et d’art, ils aiment partager ce qui les anime à travers leurs produits. Ce bien-être au naturel est un savoir-vivre qui a le précieux mérite de faire découvrir le plaisir de s’occuper de soi et des autres.

Soins pour le corps naturels, parfums d’ambiance aromatiques, chandelles chaleureuses, savons doux… Lucie et André vous proposent toute une palette de produits qui offrent les meilleures essences qui abondent sur notre Terre.

Bateau bateau

Des mouchoirs doux pour le nez – et la planète

Coup de cœur pour Bateau bateau, qui propose des mouchoirs lavables ultradouillets et moelleux! Ils ressemblent comme deux gouttes d’eau à des jetables, à la différence qu’on les lave et les réutilise.

Les mouchoirs impressionnent par leur haut niveau de confort : ils laisseront votre nez et dessus de lèvre sans irritation, et ce, même si vous avez des allergies ou un rhume intense. Le mot d’ordre chez Bateau bateau : on prend soin de nous, tout en prenant soin de la planète!

Ce n’est pas tout : l’entreprise québécoise a pensé à tout et offre des ensembles très simples d’utilisation avec une jolie boîte pour ranger les mouchoirs et un panier pour les déposer après usage, en attendant le prochain lavage. Un système pratique et même plus hygiénique que les mouchoirs en papier! D’ailleurs, il serait peut-être temps de leur dire adieu et d’opter pour la douceur Bateau bateau…

Bless soins corporels naturels

Aux petits soins grâce à des ingrédients d’exception

Bless est une entreprise québécoise qui a pour mission d’offrir des produits de soins corporels naturels et véganes faits à partir d’ingrédients variés et authentiques. L’utilisation d’ingrédients peu connus aux propriétés impressionnantes comme le beurre de babassu et l’huile d’abyssinie remplace l’incontournable beurre de karité dans la gamme de produits.

Kemesly et Julie sont les fondateurs de l’entreprise Bless. Ils s’occupent eux-mêmes de la confection et de la formulation des produits. Tous les produits sont fabriqués à Montréal et en petit lot afin d’offrir la meilleure expérience à leurs clients.

Bless vient du mot anglais « bénir », qui signifie « le fait de dire ou de faire du bien ». En allant avec ce principe, chaque lettre du mot Bless représente soigneusement les valeurs et le bien que les fondateurs veulent transmettre à travers leur gamme de produits aux personnes qui les utilisent dans leur routine beauté quotidienne : Bien-être, Local, Éthique, Simple, Sain.

Argola Cosmétique

Les mille et une propriétés de la merveilleuse huile d’argousier

Argola Cosmétique spécialise ses activités dans la confection de produits à base d’huile d’argousier.

Celle-ci soulage les peaux fragiles et les problèmes de la peau comme la couperose et la rosacée, mais aussi l’acné, l’eczéma et le psoriasis. Cette huile merveilleuse régénère les cellules de la peau et donne un teint éclatant.

L’entreprise propose des routines simples, mais très efficaces si vous appliquez ses produits avec soin. Elle utilise seulement des ingrédients naturels de grande qualité et ne fait appel qu’à des formules sans produits chimiques ni parfums.

Let it Be médication

Des formations simples, accessibles et complètes

Parce que la vie est vraiment trop compliquée quand on ne médite pas… mais en même temps, méditer peut paraître impossible quand on ne sait pas comment s’y prendre… Let it Be Méditation a créé des formations simples, accessibles et complètes en méditation et sur les émotions.

Ceux qui mettent en pratique ses sages enseignements ont constaté qu’il était enfin possible d’endormir leur petit hamster mental, ressentir et apprécier toutes leurs émotions, vivre avec moins de stress et d’anxiété … pour vitre une vie de « Let it Be ».

En passant, personne n’a jamais regretté son choix d’apprendre un jour à méditer – sauf peut-être leur petit hamster mental! Débuter une pratique de méditation prend 5 minutes par jour. Si vous ne les avez pas, merci de ne pas contacter Let it Be. 😉

Naturiste

Pour une bonne nuit de sommeil

Avec un rayonnement dans plus de 35 boutiques à travers le Québec, Naturiste est une destination et un pionnier incontournable pour les personnes à la recherche du bien-être au moyen des produits naturels.

Ayant le privilège et l’exclusivité de proposer ses propres formules exclusives, ce havre de bien-être a quelque chose pour tout le monde! Avez-vous entendu parler du produit coup de cœur Cervalin? La combinaison de Mélatonine et de L-théanine permet à cette formule ultime de produire un effet serein qui soulage les problèmes de sommeil. Lorsque votre hamster n’arrête pas de tourner, Cervalin est votre solution.

Que ce soit pour vous calmer naturellement ou pour vous endormir plus rapidement… essayez Cervalin; parce qu’il n’y a rien de mieux qu’avoir une bonne nuit de sommeil.

Il est important de prendre soin de vous; plus votre niveau de bien-être est élevé, mieux vous vous portez, et ce, dans toutes les sphères de votre existence. Prenez soin de vous – et de la planète – au naturel et contribuez à l’essor des entreprises d’ici!